* Nhận định trận đấu

Nhóm B vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO khởi tranh vào sáng nay (13.1), với cuộc so tài tâm điểm giữa Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường CĐ FPT Polytechnic lúc 9 giờ trên sân vận động Trường ĐH Thủy lợi.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là một trong những trụ cột làng bóng đá sinh viên miền Bắc, khi từng vô địch hoặc về nhì nhiều sân chơi lớn nhỏ. HLV Phạm Minh sở hữu lực lượng đồng đều về kỹ chiến thuật, lối đá ban bật nhuần nhuyễn, đẹp mắt cùng kinh nghiệm dạn dày ở TNSV THACO cup. Mùa trước, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã tiến vào tới bán kết giải đấu.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo xanh) giàu kinh nghiệm ở TNSV THACO cup ẢNH: NHẬT THỊNH

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là ứng viên số một cho tấm vé đi tiếp ở nhóm B.

Tuy nhiên, Trường CĐ FPT Polytechnic đang là ẩn số thú vị. Lần đầu bước tới TNSV THACO cup, đội bóng non trẻ này được huấn luyện bởi Trần Hữu Đông Triều, cựu trung vệ HAGL từng cùng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh đứng trong đội hình U.19 Việt Nam tạo nên hình ảnh cống hiến làm nức lòng người hâm mộ giai đoạn 2013 - 2014. Trường CĐ FPT Polytechnic không chỉ có lực lượng ấn tượng được tuyển chọn trên toàn quốc, mà còn đầu tư bài bản cả về thể lực lẫn chiến thuật. Trong đó, chỉ riêng việc giao ghế huấn luyện cho Đông Triều cũng là nước cờ thể hiện tham vọng của Trường CĐ FPT Polytechnic.

Một trận đấu khó lường, mà đội thắng nhiều khả năng đoạt vé đến VCK TNSV THACO cup 2026.