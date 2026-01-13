Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - Trường CĐ FPT Polytechnic: Giải mã 'hiện tượng'

Hồng Nam - Bảo Nghi
13/01/2026 07:58 GMT+7

Lần đầu bước tới vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, Trường CĐ FPT Polytechnic là đối thủ thú vị mà Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ phải tìm cách giải mã.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trận đấu 

Nhóm B vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO khởi tranh vào sáng nay (13.1), với cuộc so tài tâm điểm giữa Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường CĐ FPT Polytechnic lúc 9 giờ trên sân vận động Trường ĐH Thủy lợi. 

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là một trong những trụ cột làng bóng đá sinh viên miền Bắc, khi từng vô địch hoặc về nhì nhiều sân chơi lớn nhỏ. HLV Phạm Minh sở hữu lực lượng đồng đều về kỹ chiến thuật, lối đá ban bật nhuần nhuyễn, đẹp mắt cùng kinh nghiệm dạn dày ở TNSV THACO cup. Mùa trước, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã tiến vào tới bán kết giải đấu. 

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - Trường CĐ FPT Polytechnic: Giải mã 'hiện tượng' - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo xanh) giàu kinh nghiệm ở TNSV THACO cup

ẢNH: NHẬT THỊNH

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là ứng viên số một cho tấm vé đi tiếp ở nhóm B. 

Tuy nhiên, Trường CĐ FPT Polytechnic đang là ẩn số thú vị. Lần đầu bước tới TNSV THACO cup, đội bóng non trẻ này được huấn luyện bởi Trần Hữu Đông Triều, cựu trung vệ HAGL từng cùng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh đứng trong đội hình U.19 Việt Nam tạo nên hình ảnh cống hiến làm nức lòng người hâm mộ giai đoạn 2013 - 2014. Trường CĐ FPT Polytechnic không chỉ có lực lượng ấn tượng được tuyển chọn trên toàn quốc, mà còn đầu tư bài bản cả về thể lực lẫn chiến thuật. Trong đó, chỉ riêng việc giao ghế huấn luyện cho Đông Triều cũng là nước cờ thể hiện tham vọng của Trường CĐ FPT Polytechnic. 

Một trận đấu khó lường, mà đội thắng nhiều khả năng đoạt vé đến VCK TNSV THACO cup 2026. 

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - Trường CĐ FPT Polytechnic: Giải mã 'hiện tượng' - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Trường ĐH Đại Nam 0-0 ĐH Phenikaa: Chia điểm tiếc nuối

Trường ĐH Đại Nam 0-0 ĐH Phenikaa: Chia điểm tiếc nuối

Dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng Trường ĐH Đại Nam chỉ có 1 điểm trong trận ra quân với ĐH Phenikaa ở nhóm A vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Khai mạc TNSV THACO cup 2026 khu vực phía bắc: Bắt đầu cuộc đua

Trường ĐH Thủy lợi 2-0 ĐH Công nghiệp Hà Nội: Chủ nhà phô diễn sức mạnh

Khám phá thêm chủ đề

trường cđ fpt polytechnic Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tnsv thaco cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận