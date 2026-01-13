Thú vị hình ảnh U.23 Jordan sang khách sạn U.23 Việt Nam ăn mừng vì cùng vào tứ kết: Quá tuyệt!

U.23 Jordan chung vui cùng U.23 Việt Nam

Bảng A VCK U.23 châu Á 2026 đã khép lại đêm 12.1, khi U.23 Việt Nam và U.23 Jordan cùng nhau giành vé vào tứ kết. Trong khi U.23 Việt Nam thắng U.23 Ả Rập Xê Út để giữ vững ngôi đầu với 9 điểm, U.23 Jordan cũng hạ U.23 Kyrgyzstan với tỷ số tối thiểu để lấy vé còn lại.

U.23 Việt Nam không chỉ thắng trận để nối dài kỷ lục toàn thắng lên con số 14, mà còn gián tiếp giúp U.23 Jordan đi tiếp.

U.23 Jordan sang ăn mừng, chung vui với U.23 Việt Nam. Video: VFF Channel

Bởi trước thềm lượt đấu cuối, U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm (U.23 Jordan tạm xếp trên do hơn hệ số đối đầu). Song, nếu U.23 Ả Rập Xê Út thắng U.23 Việt Nam dù với bất cứ tỷ số nào, thì U.23 Jordan có thắng U.23 Kyrgyzstan cũng phải dừng cuộc chơi.

Tuy nhiên, kịch bản ấy đã không xảy ra. HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình nửa dự bị với nhiều gương mặt mới, nhưng U.23 Việt Nam vẫn chơi sòng phẳng và nỗ lực trước U.23 Ả Rập Xê Út. Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho U.23 Việt Nam, đồng thời, mở toang cánh cửa đi tiếp luôn cho U.23 Jordan.

Bởi vậy, ngay trong đêm 12.1, toàn đội U.23 Jordan đã sang khách sạn U.23 Việt Nam để nhảy múa ăn mừng. Các cầu thủ hai đội tranh thủ ghi lại bầu không khí lễ hội hiếm có, ở giải đấu vốn dĩ căng thẳng và khốc liệt trong từng trận.

Đối thủ cũng tranh thủ... bắt tay cảm ơn thủ môn Trung Kiên, người hùng thực thụ của U.23 Việt Nam có 5 pha cứu thua đẳng cấp, trực tiếp "tiễn" U.23 Ả Rập Xê Út rời giải.

Ở tứ kết, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 UAE hoặc U.23 Syria (đối thủ được quyết định sau trận hạ màn bảng B lúc 23 giờ 30 hôm nay 13.1), còn U.23 Jordan đối đầu U.23 Nhật Bản.

Bên cạnh sự phấn khích với màn ăn mừng cực nhiệt của U.23 Jordan, nhiều CĐV Việt Nam còn chúc đại diện Tây Á... đánh bại U.23 Nhật Bản ở tứ kết. Bởi U.23 Nhật Bản là đội bóng đáng ngại nhất tại giải tính đến thời điểm này, khi đã quật ngã U.23 Syria (5-0) và U.23 UAE (3-0) cùng với tỷ số rất đậm.

U.23 Việt Nam đang viết tiếp hành trình đáng nhớ, với lần thứ ba góp mặt ở vòng tứ kết U.23 châu Á. Trận tiếp theo của thầy trò Kim Sang-sik sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1.