Đình Bắc ghi bàn cực đẹp, nhưng đây mới là người hùng thực sự của U.23 Việt Nam

'Bức tường' vững chãi của U.23 Việt Nam

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út đã giúp U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích ấn tượng nhất lịch sử: toàn thắng 3 trận, ghi 5 bàn và chỉ 1 lần để lọt lưới.

Đình Bắc cùng đồng đội vượt qua bảng đấu khó khăn theo cách khó tin nhất, khi lần lượt vượt qua những đội bóng sừng sỏ để đứng đầu, qua đó tự tin hướng tới tứ kết.

Dù vậy, ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út đêm qua (12.1), U.23 Việt Nam từng có thời điểm chịu áp lực nghẹt thở. HLV Kim Sang-sik thay tới nửa đội hình (5/11 vị trí), sử dụng nhiều nhân tố dự bị. U.23 Việt Nam bị đối thủ dồn ép, bắn phá cầu môn và có nguy cơ bại trận.

Trung Kiên có trận đấu tuyệt hay

Thế nhưng, thủ thành Trung Kiên đã trở thành người hùng của đội bóng áo trắng, khi liên tục cứu thua xuất thần. U.23 Ả Rập Xê Út có tới 26 lần dứt điểm, 7 lần bóng đi trúng đích, nhưng tất cả đều bị hóa giải trước đôi tay "thép" của thủ thành cao 1,91 m. Trung Kiên đã đọc tình huống và phán đoán tốt để chọn hướng đổ người, kết hợp phản xạ cực hay để giải nguy trước những cú sút trong vòng cấm của đại diện Tây Á.

Trong đó, cú đúp cứu thua trước các pha ra chân của Abdulaziz Al Elewai (phút 53 và 60) là tinh túy của Trung Kiên ở trận này. Thủ môn của HAGL bắt bài cực hay pha đặt lòng ở khoảng cách chỉ khoảng 9 m của Al Elewai, sau đó tiếp tục đổ người cản phá cú đá sệt của tiền đạo chủ nhà chỉ sau đó 7 phút.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại

Không chỉ cứu thua liên tục, Trung Kiên còn bắt rất chắc chắn ở các pha bóng bổng, khiến những quả tạt của U.23 Ả Rập Xê Út bị vô hiệu.

Thủ môn sinh năm 2003 cũng phối hợp tốt với hàng thủ để ra vào nhịp nhàng. Không có bất cứ sai số nào xảy ra ở Trung Kiên, trong trận đấu đầy áp lực, dù đây mới là lần đầu thủ môn thuộc biên chế HAGL bước ra sân chơi U.23 châu Á.

Màn trình diễn xuất sắc của Trung Kiên đã giúp U.23 Việt Nam bảo toàn mành lưới, nhờ vậy đi tiếp với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận. Xuyên suốt vòng bảng, sự vững chãi của thủ môn 23 tuổi tạo ra cảm giác an tâm cho U.23 Việt Nam. Anh chỉ bị đánh bại bởi cú sút xa không thể cản phá của tiền đạo U.23 Kyrgyzstan ở lượt hai, với cú sút nhắm thẳng nóc lưới ở góc trực diện.

Có lẽ chỉ sút như vậy mới khuất phục được Trung Kiên mà thôi.

Trung Kiên trên đường trở thành thủ môn đẳng cấp của bóng đá Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Thủ môn của U.23 Việt Nam đã có trận đấu trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ mọi phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao. Đó là một thủ môn rất giàu kinh nghiệm.

Cậu ấy biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi", HLV Luigi di Biagio của U.23 Ả Rập Xê Út thán phục Trung Kiên.

Bước ngoặt sự nghiệp

Trung Kiên đang bước vào giai đoạn đáng nhớ bậc nhất sự nghiệp, khi vươn mình trở thành một trong những thủ môn hay nhất bóng đá Việt Nam.

8 tháng qua, Trung Kiên bắt trọn vẹn 14 trận cho U.23 Việt Nam ở 3 sân chơi: U.23 Đông Nam Á, SEA Games và U.23 châu Á.

Anh giữ sạch lưới tới 9 trận, giúp đội nhà có thành tích toàn thắng. Đây là chuỗi thắng dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam tính ở mọi cấp độ đội tuyển, trong đó, hàng thủ với hạt nhân Trung Kiên đóng vai trò chìa khóa.



Từ chỗ thủ môn tiềm năng của HAGL, Trung Kiên đã vươn lên nhờ nỗ lực không ngừng. Thể hình đẹp (cao 1,91 m), sải tay dài, lối bắt bóng chắc chắn, an toàn, phản xạ tốt kết hợp tâm lý vững vàng là những yếu tố đang tạo nên thủ môn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Trung Kiên đã được ông Kim gọi lên đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024, rồi trao suất bắt chính trong trận gặp Nepal hồi tháng 10.2025. HLV Kim Sang-sik khẳng định Trung Kiên đủ năng lực bắt chính cho đội tuyển Việt Nam.

Anh đã khẳng định mình ở HAGL, ở U.23 Việt Nam với những trận đấu từ ổn định đến xuất sắc. Với màn thể hiện ở VCK U.23 châu Á, Trung Kiên đã viết nên chương mới trong sự nghiệp và sẽ còn tiến xa trong tương lai.