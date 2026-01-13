Lịch thi đấu tứ kết của U.23 Việt Nam: Gặp đối thủ đến từ Tây Á, giờ ‘lạ’

U.23 Việt Nam chạm trán đối thủ Tây Á ở tứ kết

U.23 Việt Nam đã khép lại hành trình bảng A ở VCK U.23 châu Á 2026 với thành công vang dội, khi vượt qua cả U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan để đoạt ngôi đầu.

Trong trận quyết đấu U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam thay nửa đội hình (5/11 vị trí) và chịu sức ép cực lớn từ chủ nhà trong hiệp 1.

Song, học trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường vượt qua, để rồi đánh bại đối thủ nhờ cú sút chân trái quyết đoán của Đình Bắc trong hiệp 2. Thắng chung cuộc 1-0, U.23 Việt Nam vượt qua bảng A với 9 điểm trọn vẹn.

U.23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng A ẢNH: TED TRẦN TV

Ở tứ kết, U.23 Việt Nam sẽ so tài đội nhì bảng B. Vị trí này đang là cuộc tranh chấp giữa U.23 UAE và U.23 Syria. Cả hai đội đều có chung kịch bản thắng U.23 Qatar và thua U.23 Nhật Bản ở hai trận đầu. Ở lượt cuối, U.23 UAE sẽ so tài U.23 Syria, nhằm tìm ra đại diện cuối cùng ở bảng B sẽ cùng U.23 Nhật Bản bước vào tứ kết.

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và đội nhì bảng B (U.23 UAE/U.23 Syria) sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1. Trước đó, lúc 18 giờ 30 cùng ngày, U.23 Nhật Bản sẽ đối đầu U.23 Jordan (đội nhì bảng A).

Tiếp tục mơ mộng

Dù gặp U.23 UAE hay U.23 Syria, U.23 Việt Nam cũng sẵn sàng nghênh chiến. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại cả hai đối thủ Tây Á phải gặp ở giải năm nay, gồm U.23 Jordan (3-2) và U.23 Ả Rập Xê Út (1-0).

Các học trò của ông Kim đã trưởng thành về bản lĩnh và tinh thần thi đấu, khi vững vàng trước những đối thủ giàu kinh nghiệm. Thủ chắc, công hay, U.23 Việt Nam không chỉ nhẹ nhàng vượt qua bảng A, mà còn khẳng định tư chất của đội bóng đủ sức tiến sâu tại VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam cũng có lần thứ ba liên tiếp vượt qua vòng bảng U.23 châu Á. Hai lần trước, đội đều dừng bước ở tứ kết trước các đội Tây Á, khi thua U.23 Ả Rập Xê Út (0-2, năm 2022) và U.23 Iraq (0-1, năm 2024).

Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên, U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Con số 9 điểm sau 3 trận cũng là mốc điểm lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam ở mọi cấp độ tại sân chơi châu Á.