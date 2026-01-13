Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu tứ kết của U.23 Việt Nam: Gặp đối thủ đến từ Tây Á, giờ ‘lạ’

Hồng Nam
Hồng Nam
13/01/2026 01:35 GMT+7

U.23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua bảng A VCK U.23 châu Á 2026 với ngôi đầu, nhờ vậy thẳng tiến tới vòng tứ kết.

U.23 Việt Nam chạm trán đối thủ Tây Á ở tứ kết

U.23 Việt Nam đã khép lại hành trình bảng A ở VCK U.23 châu Á 2026 với thành công vang dội, khi vượt qua cả U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan để đoạt ngôi đầu.

Trong trận quyết đấu U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam thay nửa đội hình (5/11 vị trí) và chịu sức ép cực lớn từ chủ nhà trong hiệp 1.

Song, học trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường vượt qua, để rồi đánh bại đối thủ nhờ cú sút chân trái quyết đoán của Đình Bắc trong hiệp 2. Thắng chung cuộc 1-0, U.23 Việt Nam vượt qua bảng A với 9 điểm trọn vẹn. 

Lịch thi đấu tứ kết của U.23 Việt Nam: Gặp đối thủ đến từ Tây Á, giờ ‘lạ’- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng A

ẢNH: TED TRẦN TV

Ở tứ kết, U.23 Việt Nam sẽ so tài đội nhì bảng B. Vị trí này đang là cuộc tranh chấp giữa U.23 UAE và U.23 Syria. Cả hai đội đều có chung kịch bản thắng U.23 Qatar và thua U.23 Nhật Bản ở hai trận đầu. Ở lượt cuối, U.23 UAE sẽ so tài U.23 Syria, nhằm tìm ra đại diện cuối cùng ở bảng B sẽ cùng U.23 Nhật Bản bước vào tứ kết. 

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và đội nhì bảng B (U.23 UAE/U.23 Syria) sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1. Trước đó, lúc 18 giờ 30 cùng ngày, U.23 Nhật Bản sẽ đối đầu U.23 Jordan (đội nhì bảng A). 

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại

Tiếp tục mơ mộng 

Dù gặp U.23 UAE hay U.23 Syria, U.23 Việt Nam cũng sẵn sàng nghênh chiến. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại cả hai đối thủ Tây Á phải gặp ở giải năm nay, gồm U.23 Jordan (3-2) và U.23 Ả Rập Xê Út (1-0).

Các học trò của ông Kim đã trưởng thành về bản lĩnh và tinh thần thi đấu, khi vững vàng trước những đối thủ giàu kinh nghiệm. Thủ chắc, công hay, U.23 Việt Nam không chỉ nhẹ nhàng vượt qua bảng A, mà còn khẳng định tư chất của đội bóng đủ sức tiến sâu tại VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam cũng có lần thứ ba liên tiếp vượt qua vòng bảng U.23 châu Á. Hai lần trước, đội đều dừng bước ở tứ kết trước các đội Tây Á, khi thua U.23 Ả Rập Xê Út (0-2, năm 2022) và U.23 Iraq (0-1, năm 2024). 

Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên, U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Con số 9 điểm sau 3 trận cũng là mốc điểm lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam ở mọi cấp độ tại sân chơi châu Á. 

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam thay nửa đội hình đấu Ả Rập Xê Út: HLV Kim gây sốc, Lê Viktor đá chính

U.23 Việt Nam thay nửa đội hình đấu Ả Rập Xê Út: HLV Kim gây sốc, Lê Viktor đá chính

Đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam ở màn thư hùng U.23 Ả Rập Xê Út (23 giờ 30 hôm nay 12.1) đã lộ diện.

U.23 Việt Nam phải đá để thắng Ả Rập Xê Út: Nhất định không cầu hòa!

HLV Kim Sang-sik không hề có 'ma thuật' ở U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam lịch thi đấu Tứ kết U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận