U.23 Việt Nam phải đá để thắng Ả Rập Xê Út: Nhất định không cầu hòa!

U.23 Việt Nam đủ sức nghĩ tới chiến thắng

U.23 Việt Nam đang là đội bóng ấn tượng bậc nhất tại VCK U.23 châu Á 2026, khi toàn thắng cả hai trận đầu (thắng Jordan 2-0, thắng Kyrgyzstan 2-1) để đoạt ngôi đầu bảng A.

Đến lúc này, mới có U.23 Nhật Bản cán mốc 2 trận thắng giống U.23 Việt Nam. Dĩ nhiên, giải đấu còn chưa đi qua nửa chặng đường. Thậm chí, dù thắng cả hai trận, song thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn nguy cơ bị loại. Song, những gì thể hiện đã là đủ để U.23 Việt Nam khẳng định bước tiến lớn về bản lĩnh và lối chơi.

U.23 Việt Nam đang trên đường trở thành đội tuyển mạnh, đủ sức thách thức mọi đối thủ. Một tập thể lì lợm, gắn kết và có cả... vận may song hành, có thể thắng U.23 Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam cần duy trì hưng phấn ẢNH: TED TRẦN TV

U.23 Ả Rập Xê Út có nguy cơ rời cuộc chơi sau hai trận kém thuyết phục. "Chim ưng xanh" chỉ thắng 1-0 trước U.23 Kyrgyzstan, với thế công nhạt nhòa dù có gần một giờ đồng hồ đá hơn người. Đến trận gặp kình địch Tây Á U.23 Jordan, thầy trò HLV Luigi Di Biago phòng ngự hớ hênh, tấn công bế tắc, dẫn đến kết cục bại trận dù chỉ cần hòa là đủ để bước một chân tới tứ kết.

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam tiến từng bước chậm rãi, chắc chắn. 4 bàn thắng ông Kim ghi được dù không đẹp mắt (2 bàn phạt đền, 1 bàn từ tình huống cố định, 1 bàn đối thủ phản lưới), nhưng quan trọng là hiệu quả.

U.23 Việt Nam không tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số, không ghi siêu phẩm, song vẫn ngự trị ở ngôi đầu. Giữa hỗn loạn ở bảng A, thầy trò ông Kim là "mặt hồ phẳng lặng", tuy nhiên, đó là sự tĩnh lặng khiến đối thủ phải lo sợ.

Sức mạnh của U.23 Việt Nam không nằm ở bàn thắng, mà là cách tạo ra áp lực nhờ những miếng đánh biên đan xen trung lộ nhuần nhuyễn, nhờ biết đá lúc nhanh, lúc chậm để điều tiết thế trận, nhờ dũng cảm tràn đội hình pressing và chơi đôi công, và cũng nhờ sự nhún nhường lùi về phòng ngự cần thiết để dìu đối thủ vào bẫy.

Dưới bàn tay huấn luyện của Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam uyển chuyển, mềm mại như nước lách qua từng khe đá. Đội bóng của thầy Kim mềm dẻo, thích nghi tốt với thời cuộc và không bao giờ để mình rơi vào thế bị động.

"Điều tôi tự hào về học trò là họ luôn biết phải làm gì trong mọi hoàn cảnh", HLV Kim Sang-sik đúc rút trong cuộc phỏng vấn với Báo Thanh Niên hồi tháng 7.2025.

U.23 Việt Nam tiến bộ qua từng trận ẢNH: TED TRẦN TV

Ông Kim không áp đặt triết lý cụ thể lên học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo ra không gian sáng tạo thoải mái cho cầu thủ thông qua lối chơi "mở" đề cao sự linh hoạt, nhưng vẫn trong khuôn khổ kỷ luật.

Một đội bóng đang tự tin và có năng lực thực sự, chẳng lý do gì phải ngại U.23 Ả Rập Xê Út ở trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.

Bỏ tâm thế cầu hòa

U.23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để chắc chắn dẫn đầu bảng A. Thậm chí, thua cách biệt 1 bàn vẫn đủ để dẫn đầu. Học trò ông Kim chỉ bị loại nếu thua 0-3, hoặc thua cách biệt 4 bàn trở lên, mà U.23 Jordan lại đánh bại U.23 Kyrgyszstan.

Dù vậy, cần nhớ điều gì đã tạo nên sức mạnh cho U.23 Việt Nam hôm nay. Đó là tinh thần chiến đấu rực lửa, tư duy tự tin và khoáng đạt, sẵn sàng chơi sòng phẳng với mọi đối thủ.

"Nhiên liệu" duy trì sức cháy cho ngọn lửa U.23 Việt Nam nằm ở tâm thế quyết thắng. Chỉ cần một chút chùn chân với tâm lý cầu hòa hay ngại thua, học trò ông Kim dễ đổ vỡ tâm lý. Trong quá khứ, chẳng ít lần bóng đá Việt Nam bại trận dù chỉ cần hòa là xong.

Ông Kim toan tính cẩn trọng cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN TV

Khi cánh cửa tứ kết đã ở gần, hiển nhiên HLV Kim Sang-sik cần toan tính giữ sức cho một số trụ cột, hạn chế phạm lỗi dẫn đến thẻ phạt và treo giò. Ông Kim luôn tính xa, với những nước cờ được tư duy cho cục diện, chứ không đơn thuần gói gọn trong một trận đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tính toán cẩn trọng, nhưng, tâm lý chiến hết mình với U.23 Ả Rập Xê Út sẽ không thay đổi.

Không nhất thiết cứ phải tràn lên đôi công với U.23 Ả Rập Xê Út, bởi đó là quyết định thiếu khôn ngoan. Chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vẫn có hàng công rất mạnh. U.23 Việt Nam cần đá chắc chắn, song vẫn sẽ hướng tới chiến thắng.

Bài tập phản công, bóng bổng cần được học trò ông Kim ôn kỹ. Để một mặt tính xa cho tứ kết, mặt khác giữ được nhịp độ chơi bóng và sự hưng phấn xuyên suốt, không để hụt bước.

U.23 Việt Nam đủ sức tạo nên một trận đấu đáng nhớ nữa. Hãy chờ xem!