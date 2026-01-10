U.23 Việt Nam không cao, nhưng vẫn khiến châu Á run sợ vì... bóng bổng

Từ nỗi ám ảnh đến vũ khí của U.23 Việt Nam

Nằm ở bảng đấu khó, nhưng U.23 Việt Nam đang khiến tất cả bất ngờ khi toàn thắng U.23 Jordan (2-0) và U.23 Kyrgyzstan (2-1) để thống trị ngôi đầu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 điểm, thậm chí thua với cách biệt 1 bàn trước U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, là đủ điều kiện vào tứ kết với vị trí số một.

Bước tiến của U.23 Việt Nam đến từ nhiều nguyên do: sự trưởng thành về bản lĩnh, may mắn, khả năng phòng ngự chặt chẽ, tấn công đa dạng. Song hơn hết, U.23 Việt Nam đã tìm được vũ khí lợi hại để săn tìm bàn thắng. Đó là tình huống cố định.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) bay cao ẢNH: TED TRẦN TV

U.23 Việt Nam ghi bàn trước U.23 Jordan từ pha đá phạt góc ở cánh phải (Văn Khang tạt, Hiểu Minh đệm bóng ghi bàn), trước khi xé lưới U.23 Kyrgyzstan cũng từ pha phạt góc, trong tình huống Đình Bắc tạt cột xa cho Lý Đức, rồi Lý Đức đưa bóng vào khiến đối thủ phản lưới.

Hai bàn thắng còn lại của U.23 Việt Nam đến từ phạt đền, nhưng tình huống châm ngòi khiến đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm cũng đến từ... phạt góc. Học trò ông Kim đã biến chấm phạt góc trở thành ám ảnh của cả hai đối thủ khi treo bóng có điểm rơi chuẩn xác, phối hợp di chuyển hút người, dứt điểm nhuần nhuyễn. Các hậu vệ U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan lúng túng mắc sai lầm khi U.23 Việt Nam tạo ra áp lực nghẹt thở trong vòng cấm.

Thực tế, đây không phải lần đầu U.23 Việt Nam khai thác bóng bổng hiệu quả. Cả 8 bàn thắng của thầy trò Kim Sang-sik tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 đều đến từ phạt góc hoặc tạt bóng.

Báo Thanh Niên từng đặt câu hỏi cho HLV Kim Sang-sik về miếng đánh cố định, ông đáp: "Tình huống cố định mang tới số lượng bàn thắng rất lớn. Do đó, tôi và ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ để tìm ra các pha phối hợp hiệu quả, có xác suất ăn bàn cao".

Đến SEA Games 33, U.23 Việt Nam tiếp tục khai thác tốt những miếng đánh từ trên không, trong đó, điển hình là bàn gỡ 2-2 ở trận chung kết trước Thái Lan, hay bàn mở tỷ số trước Philippines ở bán kết.

HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam biến hóa ẢNH: TED TRẦN TV

Tuy nhiên, cách U.23 Việt Nam ghi bàn đều đặn từ bóng bổng ở VCK U.23 châu Á 2026 vẫn khiến giới chuyên môn bất ngờ.

Không cao nhưng khiến đối thủ phải ngước nhìn

Với chiều cao trung bình 1,77 m, U.23 Việt Nam chỉ đứng thứ 15/16 đội dự giải. Học trò ông Kim quả thực đã cải thiện thể hình, với nhiều cầu thủ cao 1,8 m trở lên như Hiểu Minh, Lý Đức, Đình Bắc, Trung Kiên, song đối thủ còn... cao hơn thế.

U.23 Kyrgyzstan cao trung bình 1,79 m, trong khi U.23 Jordan là 1,8 m. Cả hai đội đều có những "cây sào" rải đều từ hàng thủ tới hàng công.

Đối thủ cũng đã nghiên cứu lối chơi bóng bổng của U.23 Việt Nam. HLV Edmar Lacerda của U.23 Kyrgyzstan khẳng định "biết rõ U.23 Việt Nam nguy hiểm từ phạt góc thế nào", còn HLV Omar Najhi của U.23 Jordan nói "phải ngăn chặn nguy hiểm từ tình huống cố định".

Dù vậy, vượt trên tất cả giới hạn hình thể lẫn nguy cơ bị bắt bài, U.23 Việt Nam vẫn đều đặn xé lưới đối thủ từ không chiến. Bởi lẽ, đội bóng của ông Kim không ngừng làm mới bản thân. Các pha bóng cố định được xây dựng sáng tạo và linh hoạt, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Có lúc, các trung vệ được "găm" trong vòng cấm để bật nhảy đánh đầu, nhưng cũng có lúc trung vệ lại đóng vai người tạt bóng. Ở bàn thắng vào lưới U.23 Kyrgyzstan, Lý Đức bất ngờ di chuyển ra xa để trở thành chân tạt bóng, thực hiện pha treo vào cực xoáy giúp Văn Thuận đánh đầu buộc đối thủ phản lưới.

Ngay cả ở những tình huống không ghi bàn, U.23 Việt Nam vẫn biết cách khiến đối thủ vất vả ngăn phạt góc.

Tình huống cố định vốn dĩ là con đường phổ biến để tiếp cận khung thành, nhưng U.23 Việt Nam làm tốt hơn đối thủ bởi thầy trò Kim Sang-sik đã nỗ lực đến cùng, kiên định với lối chơi, cùng niềm tin chênh lệch chiều cao có thể bị khỏa lấp nếu có chiến lược đúng đắn.

Giờ là lúc đến lượt U.23 Ả Rập Xê Út phải lo lắng. Với hàng thủ lỏng lẻo như đã thể hiện trước U.23 Jordan, đội chủ nhà có ngăn được Đình Bắc cùng đồng đội hay không?