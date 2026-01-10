Chiến thắng ngọt ngào của U.23 Việt Nam

B ÀI HỌC LỚN

So với trận gặp U.23 Jordan, HLV Kim Sang-sik chỉ thực hiện một sự thay đổi ở màn thư hùng với U.23 Kyrgyzstan, khi thay Đình Bắc bằng Quốc Việt. Tuy nhiên, đó là điều chỉnh then chốt tạo nên khác biệt cho cả hệ thống. Thay vì chọn cách chơi pressing tầm cao để gây áp lực chủ động như trận ra quân, U.23 VN lùi về đá chậm, chắc, giăng hai lớp phòng ngự (tuyến hậu vệ và tiền vệ - tiền đạo) để che chắn cho cầu môn của Trung Kiên.

Ông Kim có lý do để U.23 VN đá phòng ngự cẩn trọng, bởi trong bối cảnh U.23 Kyrgyzstan buộc phải tràn lên tìm kiếm chiến thắng, cách đá "lấy nhu khắc cương" của U.23 VN sẽ đưa đối thủ vào bẫy tâm lý. Ý đồ của ông Kim thành công ở phút 17, khi chân sút trẻ Lê Phát mang về quả phạt đền. Trước khoảnh khắc này, U.23 Kyrgyzstan đá nhỉnh hơn. Đội bóng Trung Á kiểm soát tốt khu trung tuyến và lấn lướt với những pha ban bật mở lối đến cầu môn. Tuy nhiên, U.23 VN chỉ cần chờ một giây đối thủ lơ là truy cản lỗi là có cơ hội ghi bàn vượt lên. Văn Khang sút phạt đền thành công đưa U.23 VN dẫn trước 1-0.

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

U.23 VN chiến thắng ấn tượng Ảnh: Ted Trần

Những yếu tố tạo nên chiến thắng trước U.23 Jordan tiếp tục được U.23 VN thể hiện. Các cầu thủ đá sơ đồ 3-4-3 (chuyển thành 5-4-1 khi phòng ngự) uyển chuyển, chặt chẽ, giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến để luân chuyển bóng tốc độ. U.23 Kyrgyzstan không có nhiều khoảng không để xoay xở, khi các trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh cùng hai tiền vệ Xuân Bắc, Thái Sơn áp sát rất chủ động. U.23 Kyrgyzstan chủ yếu đẩy bóng ra biên, nhưng khi Phi Hoàng và Minh Phúc đã đọc bài đối thủ, cơ hội cho Kyrgyzstan không nhiều.

Trên mặt trận tấn công, U.23 VN không cần cầm nhiều bóng, vẫn có thể tổ chức những pha đan lát sắc nét. Pha dứt điểm chệch cột của Văn Khang, Xuân Bắc ở nửa sau hiệp 1 đều đến từ các tình huống dàn xếp chất lượng, nơi các chân chạy cánh ghim đối thủ xuống đáy biên, rồi trả ngược cho tiền vệ tìm khoảng trống vung chân. Dù hứng chịu sức ép, nhưng học trò ông Kim không "nhắm mắt phá bừa", mà tự tin ban bật, phối hợp giữ bóng, chắt chiu bóng trong chân để triển khai lên tuyến trên.

Dù vậy, chính tâm lý tự tin quá đà khiến U.23 VN tự mất đi lợi thế. Ở tình huống thủng lưới phút 44, trung vệ Hiểu Minh đã chuyền hỏng dù không bị áp lực, đưa bóng thẳng đến chân tiền đạo U.23 Kyrgyzstan, khiến lưới Trung Kiên rung lên bởi cú sút xa cực khó. U.23 VN dẫn bàn nhờ khoảnh khắc và cũng thủng lưới bởi khoảnh khắc. Sân chơi châu Á khác Đông Nam Á ở chỗ, mọi sai lầm sẽ phải trả giá rất nhanh. U.23 Kyrgyzstan đã chứng minh họ không hề yếu ở giải đấu này.

Ô NG K IM THAY NGƯỜI CHUẨN XÁC

Khác với hiệp 1, U.23 VN dồn lên tấn công phủ đầu ở hiệp 2, khi chân sút trẻ Lê Phát trở thành tâm điểm của các pha lên bóng. Với tốc độ và khả năng chuyển hướng linh hoạt, chân sút sinh năm 2007 được ưu ái dồn bóng, phối hợp với hai biên luôn thường trực dâng cao. Cách tiếp cận lấy tấn công làm phòng ngự của ông Kim khiến U.23 Kyrgyzstan bất ngờ. Minh chứng là khoảng trống liên tục được mở ra, nhưng Lê Phát chưa đủ sắc để tận dụng.

Sau 15 phút phủ đầu bất thành, U.23 VN trở về đá chặt chẽ và rình rập, nhưng ông Kim không từ bỏ ý đồ chờ đợi thời cơ định đoạt chiến thắng. Ông tung Đình Bắc, Văn Thuận và Quốc Cường vào sân, đều là những cầu thủ luôn hướng bóng lên trên và có cách đá trực diện, gây sức ép lên hàng thủ U.23 Kyrgyzstan để đối thủ không thể tràn đội hình lên. Với 3 cầu thủ tấn công mới, U.23 VN đá pressing rất tốt, đẩy U.23 Kyrgyzstan phải lùi sâu. Nhờ vậy, áp lực lên hàng thủ VN thuyên giảm.

Trước đối thủ rất khát thắng để níu kéo hy vọng, U.23 VN đã có thế trận chừng mực, cẩn trọng nhưng không lép vế. Nhờ hai "ngòi nổ" Đình Bắc và Văn Thuận, U.23 VN liên tục phản công nguy hiểm trong 20 phút cuối trận. Khả năng cầm bóng hút người và xoay xở độc lập của Đình Bắc khiến hàng thủ U.23 Kyrgyzstan luôn phải ở trạng thái cảnh giác. Đơn cử pha chọc khe ở phút 79 cho Văn Thuận đối mặt chỉ bằng một cú xoay người, nhưng tiếc là chân sút của CLB Thanh Hóa lại không đủ sức mạnh để đánh bại trung vệ thủ quân U.23 Kyrgyzstan.

Song áp lực của U.23 VN đã có bàn thắng ở phút 88, khi Lý Đức tạt bóng như đặt để Văn Thuận băng vào gây sức ép khiến đối thủ lúng túng phản lưới. Một lần nữa, ông Kim lại tạo ra khác biệt nhờ tài thay người. U.23 VN có chiến thắng bằng vàng để mở toang cánh cửa lọt vào tứ kết U.23 châu Á lần thứ ba liên tiếp. Chuỗi thắng của thầy trò ông Kim đã lên con số 13, quá ấn tượng. U.23 VN đã sẵn sàng làm nên điều kỳ diệu.