Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC khen ngợi tài thay người và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của ông Kim, VFF thưởng 1,1 tỉ đồng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/01/2026 00:00 GMT+7

Website của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định rằng, những điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Kim Sang-sik đã giúp U.23 Việt Nam ghi bàn muộn, đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1 tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam và U.23 Kyrgyzstan tạo thế giằng co hấp dẫn

Bài viết trên the-AFC.com tường thuận lại diễn biến trận đấu, nhận định rằng U.23 Kyrgyzstan nhập cuộc đầy quyết liệt, liên tục gây sức ép khiến U.23 Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự trong những phút đầu. Đội bóng Trung Á thậm chí có 2 tình huống đòi phạt đền sau các pha va chạm trong vòng cấm, nhưng trọng tài đều từ chối.

Sau giai đoạn đầu có phần lúng túng, U.23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 19, Nguyễn Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để đội trưởng Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả đá phạt đền, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

AFC khen ngợi tài thay người và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của ông Kim, VFF thưởng 1,1 tỉ đồng- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik nổi tiếng với những quyết định thay người hợp lý để tạo bước ngoặt

ẢNH: TED TRẦN

Bàn thắng giúp thế trận trở nên cởi mở hơn với các cơ hội được tạo ra ở cả 2 đầu sân. Tuy nhiên, khi hiệp 1 sắp khép lại, U.23 Kyrgyzstan đã gỡ hòa ở phút 44. Marlen Murzakhmatov được trao quá nhiều khoảng trống trước khi tung cú sút xa không thể cản phá, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Highlight U.23 Việt Nam 2-1 U.23 Kyrgyzstan: Chiến thắng nghẹt thở tới phút chót

AFC nhấn mạnh dấu ấn thay người của HLV Kim Sang-sik

Theo AFC, hiệp 2 diễn ra với nhịp độ căng thẳng hơn khi cả 2 đội đều không thể áp đặt thế trận. Trước bối cảnh đó, HLV Edmar Lacerda bên phía U.23 Kyrgyzstan và HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam đều tìm đến các phương án dự bị nhằm tạo đột biến.

AFC đặc biệt nhấn mạnh quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik sau thời điểm giữa hiệp, khi ông tung cùng lúc Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường và Lê Văn Thuận vào sân để làm mới hàng công. Những điều chỉnh này giúp U.23 Việt Nam duy trì sức ép trong những phút cuối.

AFC khen ngợi tài thay người và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của ông Kim, VFF thưởng 1,1 tỉ đồng- Ảnh 2.

Văn Thuận thi đấu năng nổ từ khi vào sân ở hiệp 2 và đã ghi dấu ấn ở bàn ấn định tỷ số 2-1 cho U.23 Việt Nam

ẢNH: TED TRẦN

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 87, Lê Văn Thuận lao người đánh đầu trong vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Khristiian Brauzman đổi hướng đi vào lưới, mang về bàn thắng quyết định cho U.23 Việt Nam.

AFC nhận định bàn thắng muộn này là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn cũng như các điều chỉnh chiến thuật chính xác của HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng 2-1 giúp U.23 Việt Nam tiến gần hơn tới tấm vé vào tứ kết, đồng thời khẳng định dấu ấn rõ nét của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại VCK U.23 châu Á 2026.

Kết thúc trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và các Ủy viên BCH VFF đã gặp gỡ, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần của toàn đội, đồng thời thay mặt Thường trực BCH thưởng động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik 600 triệu đồng. Trước đó, ở trận ra quân thắng U.23 Jordan 2-0, VFF cũng đã thưởng đội 500 triệu đồng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

