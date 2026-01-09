HLV Kyrgyzstan thừa nhận một sự thật cay đắng, nói điều cực hay về U.23 Việt Nam

HLV Kyrgyzstan thừa nhận 'vỡ' kế hoạch trước U.23 Việt Nam

U.23 Kyrgyzstan đã sớm nói lời chia tay VCK U.23 châu Á 2026, khi thua 1-2 trước U.23 Việt Nam ở màn thư hùng diễn ra lúc 21 giờ ngày 9.1.

Dù tạo ra thế trận ngang ngửa U.23 Việt Nam, nhưng sai lầm trong phòng ngự đã khiến đội bóng của HLV Edmar Lacerda trả giá. Cả hai bàn thua của U.23 Kyrgyzstan đều đến từ lỗi hậu vệ, với một pha phạm lỗi trong vòng cấm cùng một tình huống đốt lưới nhà.

Ngay trong lần đầu dự giải, U.23 Kyrgyzstan đã phải dừng cuộc chơi ở vòng bảng. Đại diện Trung Á thua 0-1 trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, rồi tiếp tục trắng tay trước U.23 Việt Nam. Theo ông Lacerda, U.23 Kyrgyzstan đã lên ý tưởng, song không tận dụng được.

"Ở cuộc so tài này, U.23 Kyrgyzstan đã lên kế hoạch khoét sâu vào biên trái và phải của đối thủ, rồi từ biên đưa bóng tiếp cận vòng cấm. Đó là ý tưởng của chúng tôi. U.23 Kyrgyzstan biết đối thủ có thể khai thác tốt những quả phạt góc, chúng tôi cũng lường trước nguy cơ phạt đền, nhưng vẫn xin chúc mừng U.23 Việt Nam đã thắng trận", ông Lacerda đánh giá.

Ở trận hạ màn diễn ra ngày 12.1, U.23 Kyrgyzstan sẽ đối đầu U.23 Jordan. HLV Lacerda muốn học trò tiếp tục cố gắng, thay vì buông xuôi.

"U.23 Kyrgyzstan vẫn phải tiếp tục cố gắng ở trận cuối cùng gặp U.23 Jordan. Chúng tôi phải chiến đấu vì danh dự đất nước. Các cầu thủ ở đây để nỗ lực cho điều đó", HLV Lacerda nhận định.

'Chưa thể biết U.23 Việt Nam đi xa đến đâu'

Khi được hỏi đâu là cầu thủ ấn tượng nhất bên phía U.23 Việt Nam, HLV Lacerda nhận xét ngắn gọn: "U.23 Việt Nam vận hành dựa trên sức mạnh tập thể, chứ tôi không muốn nhắc đến cụ thể cá nhân nào".

Đây là đánh giá phổ biến của các đối thủ về đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, đây không hẳn là nhận xét xã giao, mà cho thấy HLV Kim Sang-sik đã nhào nặn nên tập thể đồng đều, nơi bất cứ cầu thủ nào cũng có thể đóng vai chính.

U.23 Việt Nam đã ở rất gần tứ kết với 6 điểm sau 2 trận. Dù không nhận xét đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ đi xa đến đâu, nhưng theo ông Lacerda, đây là tập thể đáng gờm.

"Còn về cơ hội của U.23 Việt Nam, tôi không thể nói trước. Tôi chỉ có thể nhận xét đây là tập thể chất lượng. Một đội bóng thực sự mạnh", HLV Lacerda của U.23 Kyrgyzstan kết luận.

