U.23 Việt Nam đổi nhân sự đấu Kyrgyzstan: Quốc Việt bất ngờ đá chính thay Đình Bắc, đội hình vẫn rất mạnh

Đội hình mạnh nhất của U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã chốt xong đội hình U.23 Việt Nam ở trận gặp U.23 Kyrgyzstan, diễn ra trong khuôn khổ bảng A VCK U.23 châu Á 2026 lúc 21 giờ hôm nay (9.1).

Trấn giữ cầu môn tiếp tục là thủ thành Trần Trung Kiên, người đã giữ sạch lưới 8/12 trận gần nhất cho U.23 Việt Nam ở các giải đấu chính thức. Ở trận ra quân, Trung Kiên đã xuất sắc hóa giải hai cơ hội nguy hiểm của U.23 Jordan nhờ đọc tình huống tốt, ra vào chắc chắn.

Bộ ba hàng thủ vẫn gồm Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh. Đây là "cây đinh ba" quen thuộc của thầy Kim trong các trận đấu quan trọng. Ở trận trước, Hiểu Minh đã ghi bàn và nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận.

U.23 Việt Nam sẽ thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua lấy vé vào tứ kết. Đình Bắc (7) được thay bằng Quốc Việt ẢNH: TED TRẦN TV

Hai tiền vệ trung tâm gồm Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn, còn ở hai biên, Nguyễn Phi Hoàng và Phạm Minh Phúc được HLV Kim Sang-sik lựa chọn. Còn trên hàng công, Nguyễn Quốc Việt đá trung phong, hỗ trợ ở hai cánh là Nguyễn Lê Phát và Khuất Văn Khang (đội trưởng). Đây là thay đổi bất ngờ của thầy Kim, khi chủ công Đình Bắc sẽ ngồi dự bị, còn Quốc Việt đá chính để phục vụ chiến thuật.

U.23 Việt Nam bất bại hai trận gần nhất gặp U.23 Kyrgyzstan, khi lần lượt hòa 0-0 tại Doha Cup (năm 2023) và thắng 3-0 (giao hữu năm 2024).

Mục tiêu tứ kết

Trong khi U.23 Việt Nam đã dự 6 VCK U.23 châu Á, với thành tích tốt nhất là ngôi á quân năm 2018, đây mới là lần đầu U.23 Kyrgyzstan bước đến sân chơi cao nhất. Đại diện Trung Á thua 3/5 trận gần nhất, thủng lưới 12 bàn.

Ở trận ra quân, U.23 Kyrgyzstan thua 0-1 trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út. Đội bóng Trung Á nhiều khả năng bị loại nếu tiếp tục bại trận trong màn đối đầu U.23 Việt Nam hôm nay.

"U.23 Việt Nam giàu kinh nghiệm, nên chúng tôi cần phải cải thiện nhiều hơn", HLV Edmar Lacerda chia sẻ.

U.23 Việt Nam có thể thắng chật vật, như nhiều trận trước đó thầy trò ông Kim từng đi qua. Song, ở vòng chung kết U.23 châu Á, không đội bóng nào yếu. Mọi chiến thắng đều đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, cũng như là chỉ dấu cho sự trưởng thành của tập thể trẻ. 3 điểm trước U.23 Kyrgyzstan sẽ giúp U.23 Việt Nam mở ra cánh cửa lần thứ ba liên tiếp vượt vòng bảng.

Trận đấu được phát trực tiếp trên các nền tảng của TV360, HTV, VTV Cần Thơ, VTV5, VTVgo.