Báo Thái Lan muốn đội nhà đòi lại danh hiệu vô địch AFF Cup của Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chờ đối thủ ở AFF Cup 2026

Lễ bốc thăm AFF Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 15.1 tại Jakarta, Indonesia. Năm nay, giải diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8, thay vì cuối năm như thường lệ. Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số một với tư cách đương kim vô địch, trong khi Thái Lan là hạt giống số hai.

Theo lịch thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) ban hành, vòng bảng sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, từ ngày 24.7 đến 8.8. Trong khi đó, vòng knock-out, gồm bán kết và chung kết lượt đi - lượt về, sẽ được tổ chức từ 15 đến 26.8.

"Đội tuyển Thái Lan đang chờ đợi lộ trình vòng bảng, với mục tiêu duy nhất: đòi lại danh hiệu vô địch Đông Nam Á", Siam Sport khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) là đương kim vô địch AFF Cup ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Thái Lan có 7 lần vô địch AFF Cup, nhiều nhất lịch sử, bằng Singapore (4 lần) và Việt Nam (3 lần) cộng lại. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2024, Thái Lan với tư cách đương kim vô địch đã thua cả hai trận chung kết lượt đi và về trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik thắng 2-1 ở trận lượt đi tại sân Việt Trì, rồi thắng tiếp 3-2 trong màn tái đấu tại sân Rajamangala. Qua đó, trở thành đội đầu tiên từng nâng cúp AFF ngay trên sân Thái Lan.

Sau AFF Cup 2024, đội tuyển Thái Lan đã cải tổ. HLV Masatada Ishii bị sa thải, nhường chỗ cho Anthony Hudson (người Anh). "Voi chiến" cũng trẻ hóa lực lượng và mở cửa với các cầu thủ Thái kiều, trong khi dàn cựu binh dần lui về sau.

Biến động

Đội tuyển Thái Lan đang đứng nhì bảng D vòng loại Asian Cup 2027, với 12 điểm sau 5 trận. Dù có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Turkmenistan (cũng có 12 điểm), nhưng Thái Lan xếp sau do kém hiệu số đối đầu (thua 1-3 ở trận lượt đi).

Ở trận hạ màn, Thái Lan sẽ đối đầu Turkmenistan trên sân Rajamangala trong trận đấu định đoạt vé đến Asian Cup 2027. "Voi chiến" phải thắng với cách biệt 2 bàn trở lên để dự VCK.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng F cũng với 12 điểm sau 5 trận, xếp sau Malaysia (15 điểm). Tuy nhiên, với bê bối nhập tịch, đội tuyển Malaysia rất có khả năng bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, đồng nghĩa bị trừ 6 điểm.

Nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chốt án phạt với đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam chắc chắn có vé đến Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận hạ màn gặp Malaysia vào ngày 31.3.