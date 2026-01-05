Nhiều thầy Hàn Quốc không trụ nổi ở Đông Nam Á, vì sao chỉ HLV Kim Sang-sik thành công?

HLV Kim Sang-sik, người Hàn Quốc cuối cùng

Đầu năm 2026, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã nói lời chia tay HLV Ha Hyeok-jun. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rời Lào sau hơn 1 năm gắn bó. Đồng hương của HLV Kim Sang-sik dù để lại dấu ấn, khi giúp Lào cầm hòa Indonesia, Philippines ở AFF Cup 2024, nâng tầm thể lực và kỷ luật của nhiều cấp độ đội tuyển, nhưng ông vẫn sớm rời ghế.

Ông Ha Hyeok-jun là nhà cầm quân người Hàn Quốc thứ ba rời Đông Nam Á chỉ trong 2 năm qua. Trước đó, Malaysia thanh lý hợp đồng với HLV Kim Pan-gon, còn Indonesia sa thải HLV Shin Tae-yong.

HLV Ha Hyeok-jun rời đội tuyển Lào ẢNH: THỤY AN

Dù rời đi theo cách nào (bị sa thải hay chủ động từ chức), đó cũng là cú sốc cho kỷ nguyên HLV Hàn Quốc ở Đông Nam Á, mở ra sau thành công vang dội của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam. Sau cùng, chỉ còn HLV Kim Sang-sik là người Hàn trụ lại Đông Nam Á.

Trong khi cả 3 HLV đồng hương đều rời đi với hai bàn tay trắng, HLV Kim Sang-sik thành công vang dội với đội tuyển Việt Nam và U.23. Ông Kim vô địch AFF Cup 2024, U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, trong đó, đội tuyển Việt Nam thắng 7/8 trận tại AFF Cup, còn U.23 Việt Nam toàn thắng hai giải còn lại. HLV Kim Sang-sik cũng giúp đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, còn U.23 Việt Nam đã có vé đá VCK U.23 châu Á 2026.

Với 3 danh hiệu trong 1 năm, HLV Kim Sang-sik đang tiếp nối hoàn hảo di sản thành công của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Dường như ở Đông Nam Á, chỉ Việt Nam "hợp vía" với HLV Hàn Quốc.

'Thiên thời, địa lợi, nhân hòa'

HLV Kim Sang-sik không phải thầy Hàn danh tiếng nhất ở Đông Nam Á.

HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt Hàn Quốc thắng Đức ở World Cup 2018, được mệnh danh là "Joachim Loew xứ kim chi". HLV Kim Pan-gon từng nắm chức vụ quản lý tại Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Cả hai đều nức tiếng, trong khi đó, HLV Kim Sang-sik mới dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors và trải qua 1 năm thất nghiệp trước khi sang Việt Nam thử sức.

Tuy nhiên, ông Kim vẫn thành công vang dội, điều đó cho thấy bên cạnh tài năng của HLV, xác suất thành công còn phụ thuộc vào chiến lược của nền bóng đá.

HLV Shin Tae-yong đã đưa đội tuyển Indonesia vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhưng khi bước vào vòng loại thứ ba, liên đoàn bóng đá nước này đã mở cửa nhập tịch ồ ạt. Đội hình toàn "Indo kiều" của ông Shin Tae-yong chơi ổn ở những trận đầu khi cầm hòa Ả Rập Xê Út, Úc và suýt thắng Bahrain, song tình hình xấu đi từ trận gặp Trung Quốc (thua 1-2). Với một đội quân nói thành thạo tiếng Hà Lan hơn là tiếng Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định sa thải chính "kiến trúc sư trưởng" cho thành công để mang về một HLV nói tiếng Hà Lan, đó là Patrick Kluivert.

Hàn Quốc chỉ còn HLV Kim trụ lại làng bóng đá Đông Nam Á ẢNH: TUẤN MINH

Song, đó là quyết định sai lầm. Kluivert đưa Indonesia vào vòng play-off, nhưng mộng World Cup tan vỡ bởi thất bại ở vòng play-off. Kết cục của Kluivert cũng là bị sa thải chỉ sau gần 1 năm huấn luyện.

Shin Tae-yong không phải HLV giỏi nhất, nhưng với 4 năm huấn luyện ở xứ vạn đảo, ông rất hiểu bóng đá Indonesia. Trớ trêu là, ông Shin phải rời đi chỉ sau 1, 2 thất bại, chỉ vì không phù hợp với chiến lược "Hà Lan hóa" của PSSI.

Tương tự, ông Kim Pan-gon cũng xin từ chức bởi rắc rối thượng tầng.

HLV Kim Sang-sik thành công, bởi bên cạnh đẳng cấp huấn luyện, ông còn nằm trong guồng máy quản lý và vận hành ổn định. Chiến lược gia người Hàn Quốc được toàn quyền quyết định ở đội tuyển quốc gia và U.23, được thông báo chiến lược và mục tiêu rõ ràng ở từng giải đấu, có ban huấn luyện phù hợp. Và hơn hết, ông Kim cùng học trò biết mình đi đâu, làm gì.

Dù rằng, bóng đá Việt Nam vẫn phải "lấy ngắn nuôi dài", hy sinh giải vô địch quốc gia để phục vụ đội tuyển và U.23 ở một số giải đấu, nhưng chính bởi vậy, HLV Kim Sang-sik mới có nguồn lực tập trung của cả nền bóng đá để đoạt thành tựu.

"Chúng tôi cảm ơn các CLB vì đã chung tay góp sức, thành công này có đóng góp rất lớn của họ", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ với Báo Thanh Niên.

HLV Kim Sang-sik khéo léo và ứng biến giỏi với hoàn cảnh. Lại được đặt ở môi trường phù hợp, thành công là chuyện tất yếu.



