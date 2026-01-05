Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.23 Jordan rất đáng gờm

Hồng Nam
05/01/2026 00:00 GMT+7

U.23 VN không có duyên trước các đội bóng Tây Á ở 4 trong 5 lần gần nhất dự VCK U.23 châu Á, nhưng lần này có thể sẽ khác.

SỨC MẠNH CỦA U.23 JORDAN

U.23 VN sẽ gặp U.23 Jordan trong trận ra quân bảng A VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 tại Ả Rập Xê Út. Đây là cửa ải khó nhằn, khi bóng đá Jordan đang trong giai đoạn cực thịnh với ngôi á quân Asian Cup 2023, Arab Cup 2025 và đoạt vé dự World Cup 2026. Đội hình Jordan về nhì tại Arab Cup có tới 3 cầu thủ hiện khoác áo U.23, sẽ góp mặt ở trận gặp U.23 VN vào ngày mai.

U.23 Jordan cũng có quá trình chạy đà hoàn hảo khi hòa U.23 Uzbekistan (0-0) và U.23 Nhật Bản (1-1). Trong cả 2 trận, học trò HLV Omar Najhi đều đá rất chặt chẽ, khoa học, làm khó được những đội bóng mạnh nhất châu Á nhờ lối đá đậm chất cơ bắp và trực diện. U.23 Jordan có lối đá tương đối đơn giản khi ưu tiên phòng ngự, rồi luân chuyển bóng tốc độ cho những mũi tấn công có kỹ thuật tốt tạo ra khác biệt.

Đây là tập thể thiện chiến, với những cá nhân giàu tố chất kỹ thuật và lối đá trực diện đặc trưng của các đội tuyển Tây Á. Đội bóng này ở đẳng cấp hoàn toàn khác những đối thủ Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines hay Indonesia mà HLV Kim Sang-sik cùng học trò từng thắng.

U.23 Jordan rất đáng gờm - Ảnh 1.

U.23 Jordan (phải) được coi là đối thủ đáng gờm của U.23 VN

Ảnh: Jordan Football Association

Những tuyển thủ U.23 Jordan như Ali Hajabi, Odeh Al-Fakhouri, Ja'far Samara, Ahmad Ayman, Mohammad Taha đã khoác áo đội tuyển nước này ở vòng loại World Cup 2026, cùng đàn anh tạo nên lịch sử khi bất bại 9/10 trận và giành vé trực tiếp đến sân chơi thế giới. Báo chí Jordan khẳng định giai đoạn rực rỡ hiện tại sẽ chắp cánh cho các lứa trẻ nước này tiếp tục làm nên chuyển. Tờ Al-Ghad của Jordan nhận xét, HLV Omar Najhi đang sở hữu lứa U.23 tiềm năng, với những tuyển thủ trẻ được mài giũa ở nhiều sân chơi lớn. "Chính kết quả giao hữu với Nhật Bản khẳng định tham vọng và khả năng tiến xa của U.23 Jordan ở VCK U.23 châu Á 2026", truyền thông Tây Á nêu quan điểm.

KHẮC CHẾ

U.23 Jordan từng đoạt hạng ba giải U.23 châu Á 2013, ngay trong lần đầu dự giải. Song, đội bóng trẻ Tây Á này đã lùi dần ở 2 VCK gần nhất khi đều không vượt qua được vòng bảng. Do đó, U.23 VN vẫn có cơ hội giành ít nhất 1 điểm nếu chuẩn bị đủ kỹ.

Những ngày qua, HLV Kim Sang-sik chú trọng rèn cho học trò các tình huống phòng ngự cố định, từ phối hợp kèm người, bọc lót đến bật nhảy tranh chấp. U.23 Jordan rất mạnh ở các pha bóng trên không, nên thủ môn Trung Kiên cùng các hậu vệ phải có chiến thuật phong tỏa hợp lý ở cả cột gần lẫn cột xa. U.23 VN cũng mài giũa các pha bóng bổng, với những tình huống "chạy bài" đa dạng hơn, nhiều cầu thủ tham gia hơn, không chỉ phụ thuộc vào Đình Bắc hay các trung vệ. Khả năng pressing, chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công, vốn là chìa khóa vận hành đấu pháp, cũng được ông Kim dặn dò học trò kỹ càng trong những ngày tập luyện ở Qatar.

Dù thua 1-2 trước U.23 Syria, nhưng U.23 VN thành công khi hầu hết cầu thủ được vào sân thử sức. Đồng thời, học trò ông Kim được "thử lửa" với đối thủ Tây Á mang lối chơi phảng phất phong cách của U.23 Jordan. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có cơ hội đánh giá lại phong độ từng học trò. U.23 VN sẽ thay đổi nhân sự so với SEA Games, chỉ giữ lại những cầu thủ chủ lực, có thể hoán đổi một số vị trí như tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh… để tránh bị bắt bài.

U.23 VN sẽ hoàn tất quá trình chuẩn bị với buổi tập hạ màn vào hôm nay (5.1). Dù khó khăn, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng viết trang sử mới.

