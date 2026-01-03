Indonesia chốt HLV mới: Nhân vật 'có một không hai', sắp đấu thầy Kim ở AFF Cup

Đội tuyển Indonesia có 'tướng' mới

Sau khi chia tay HLV Patrick Kluivert, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã bổ nhiệm HLV trưởng mới cho đội tuyển Indonesia. Đó là ông John Herdman, cựu HLV đội tuyển Canada.

HLV John Herdman sinh năm 1975, có kinh nghiệm huấn luyện kéo dài 20 năm. Ông Herdman từng dẫn dắt đội tuyển nữ New Zealand (2006 - 2011), đội tuyển nữ Canada (2011 - 2018), đội tuyển nam Canada (2018 - 2023) và Toronto FC (2023 - 2024), trước khi bén duyên Indonesia.

Như vậy, có tới hơn nửa thời gian từng ngồi ghế chỉ đạo, HLV Herdman dẫn dắt các đội tuyển nữ.

HLV John Herdman dẫn dắt đội tuyển Indonesia ẢNH: PSSI

Chiến lược gia người Anh đi vào lịch sử khi từng đưa hai đội tuyển nam và nữ của cùng một quốc gia đến với sân chơi World Cup. Cụ thể, ông đã đưa đội nữ Canada dự World Cup 2015 và đội nam Canada dự World Cup 2022. Cũng giống với người tiền nhiệm Shin Tae-yong, ông Herdman là HLV đã có đẳng cấp World Cup.

Sau khi chia tay Toronto FC vào tháng 11.2024, ông Herdman không còn dẫn dắt thêm bất cứ đội bóng nào, trước khi ký hợp đồng với PSSI.

"Tôi đã tìm được dự án phù hợp, một dự án mà tôi có thể cảm nhận được niềm đam mê và sự nhiệt huyết của người hâm mộ", HLV Herdman chia sẻ.

"Những gì tôi thấy ở bóng đá Indonesia là nguồn nhân tài dồi dào. Nó mang lại cảm giác rất giống Canada. Một đất nước rộng lớn, nhiều tiềm năng với các cầu thủ địa phương, nhưng cũng có khả năng tuyển mộ những cầu thủ hai quốc tịch".

Chờ màn so tài với HLV Kim Sang-sik

Mục tiêu trước mắt của HLV Herdmann với đội tuyển Indonesia là AFF Cup 2026, diễn ra vào tháng 7 năm nay. Indonesia bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2024 khi thua Việt Nam và hòa Lào, không thể đoạt vé bán kết.

Đội tuyển Indonesia đã làm nên lịch sử tại vòng loại World Cup 2026, khi đoạt vé vào vòng play-off. Đội bóng của HLV Patrick Kluivert đã vượt qua Bahrain và Trung Quốc ở vòng loại thứ ba để đứng thứ tư trong bảng "tử thần".

Tuy nhiên, tại vòng play-off, Indonesia thua Ả Rập Xê Út và Iraq, dẫn đến không giành được vé dự World Cup. Ông Kluivert sau đó chia tay đội tuyển Indonesia.

Một chiến lược gia Hà Lan khác, Gerald Vanenburg, cũng bị sa thải khỏi U.23 Indonesia, sau khi đội tuyển nước này thua U.23 Việt Nam 0-1 ở chung kết U.23 Đông Nam Á 2025.