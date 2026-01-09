Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV Kim Sang-sik sẽ gây sốc cho U.23 Kyrgyzstan, xem kênh nào?

U.23 Việt Nam BIẾN ĐỔI KHÓ LƯỜNG

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan đã giúp U.23 VN nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 12. Suốt 8 tháng qua, thầy trò HLV Kim Sang-sik cứ đá là thắng.

U.23 VN (trái) có ưu thế tâm lý trước trận gặp U.23 Kyrgyzstan Ảnh: TED TRẦN TV

Trong đó, không phải trận nào U.23 VN cũng vượt qua suôn sẻ. Đã có những trận đấu vất vả, bế tắc trước U.23 Lào, U.23 Campuchia (2-1), U.23 Singapore (1-0), cũng có trận phải chật vật ngược dòng như chung kết SEA Games 33 trên sân Thái Lan. Chính những trận thắng thuyết phục xen lẫn… nhạt nhòa của U.23 VN đã vẽ nên bức tranh đa sắc và biến hóa về tập thể HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. U.23 VN không có một hình thù, triết lý chơi bóng riêng biệt, mà chỉ có tiêu chí chung chung, rồi khéo léo biến hóa tùy theo đối thủ. Mỗi trận đấu là một diện mạo mới, khiến U.23 VN trở nên đáng trông đợi.

Ở trận gặp U.23 Jordan, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi xếp chân sút trẻ Lê Phát (sinh năm 2007), dù ở cả kỳ SEA Games trước đó, Lê Phát gần như không hiện diện. Khả năng chạy "bao sân" trong phạm vi rộng để gây áp lực của Lê Phát đã khiến hàng thủ Jordan bối rối. Cách ông Kim cùng học trò mạnh dạn tấn công phủ đầu, sử dụng tốc độ và sức mạnh để lấn át U.23 Jordan cũng là "cú sốc" ông Kim dành cho đối thủ. Không dùng Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Ngọc Mỹ, HLV Kim Sang-sik vẫn lắp ghép được thế trận tấn công áp đảo đối thủ vừa cầm hòa cả U.23 Nhật Bản lẫn U.23 Uzbekistan.

Sau trận ra quân kiên cường trước U.23 Ả Rập Xê Út (thua 0-1 ở thế thiếu người), U.23 Kyrgyzstan đã chứng minh đội bóng này không dễ bị khuất phục. Đại diện Trung Á chơi bóng tương đối "thuần", khi sử dụng cơ bắp, tốc độ để xây dựng lối đá trực diện, chủ trương đưa bóng đến vòng cấm đối thủ càng nhanh càng tốt. Trên lý thuyết, U.23 Kyrgyzstan không mạnh bằng đối thủ U.23 Jordan mà U.23 VN vừa đánh bại. Tuy nhiên, bóng đá không có tính chất bắc cầu. U.23 Kyrgyzstan đã nghiên cứu trận ra quân của U.23 VN để tìm phương án đối phó, đồng nghĩa ở trận đấu lúc 21 giờ 30 hôm nay, Đình Bắc, Văn Khang, Lý Đức, Hiểu Minh sẽ không dễ dàng tìm được khoảng trống để "thở". Đây là lúc khối rubik của ông Kim tiếp tục xoay để U.23 VN biến hóa.

Bất cứ ai cũng có thể trở thành "điểm nổ"

U.23 Kyrgyzstan đã ở thế chân tường, buộc phải thắng nếu muốn ở lại cuộc chơi. Tình cảnh ngặt nghèo buộc đội bóng Trung Á phải dồn lên tấn công. Đồng nghĩa, U.23 VN có thể triển khai lối đá chặt chẽ sở trường, giữ nhịp chơi để đưa đối thủ vào cuộc chiến tâm lý nơi thầy trò ông Kim đang ở thế thượng phong. Đối thủ cũng mất tiền vệ Arsen Sharshenbekov vì thẻ đỏ ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Không có "số 10" cầm nhịp, lối chơi của U.23 Kyrgyzstan có nguy cơ gãy đổ.

Còn với U.23 VN, đẳng cấp của "tắc kè hoa" chiến thuật Kim Sang-sik đủ khả năng tiếp tục khiến U.23 Kyrgyzstan chao đảo nhờ những nước cờ dị biệt.

Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc đang là tập thể đều chân, trong đó trên hàng công, ranh giới giữa nhóm đá chính và dự bị được xóa nhòa. Nếu chân sút 18 tuổi Lê Phát có thể tỏa sáng ngay trong trận đá chính đầu tiên, thì bất cứ ai cũng có thể trở thành "điểm nổ", chỉ cần được trao cơ hội. U.23 VN còn nguyên tuyến tấn công chưa khai thác hết tiềm năng, nơi Ngọc Mỹ, Văn Thuận hay Công Phương đều khát khao chứng tỏ mình.

HLV Kim cũng đã tính toán cho trận tiếp theo, khi để Đình Bắc, Văn Khang được nghỉ sớm giữ sức. Lối đá đề cao pressing và chuyển đổi trạng thái của U.23 VN đòi hỏi nền tảng thể lực tốt, khi các cầu thủ phải chạy liên tục. Khối lượng tập luyện dù đã giảm để toàn đội không rơi vào trạng thái căng thẳng, nhưng ông Kim vẫn đề cao sự ăn khớp giữa các tuyến. U.23 VN cũng mài sắc các tình huống bóng bổng, cố định với thêm những mảng miếng mới (chạy cột gần, cột xa) để đối thủ không thể bắt bài. Các miếng ghép được ông Kim tính toán hoán đổi liên tục, nhằm giúp U.23 VN sẽ chơi một trận đấu rất khác những gì đã thể hiện trước U.23 Jordan.

U.23 VN có thể sẽ thắng chật vật, như nhiều trận trước đó thầy trò ông Kim từng đi qua. Song, ở vòng chung kết U.23 châu Á, không đội bóng nào yếu. Mọi chiến thắng đều đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, cũng như là chỉ dấu cho sự trưởng thành của tập thể trẻ. 3 điểm trước U.23 Kyrgyzstan sẽ giúp U.23 VN mở ra cánh cửa lần thứ ba liên tiếp vượt vòng bảng.

Trận đấu được phát trực tiếp trên các nền tảng của TV360, HTV, VTV Cần Thơ, VTV5, VTVgo.