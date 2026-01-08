Thủ môn U.23 Kyrgyzstan hay vô cùng, U.23 Việt Nam sẽ phải… hay hơn để xé lưới

U.23 Kyrgyzstan đã khiến U.23 Ả Rập Xê Út vất vả thế nào?

Ở trận ra quân gặp U.23 Ả Rập Xê Út đêm 6.1, U.23 Kyrgyzstan phải chơi trong thế thiếu người từ phút 34. Thế nhưng, họ vẫn phòng ngự chặt chẽ, đứng vững đến tận phút 88 của trận đấu mới để thủng lưới bàn thua duy nhất. Điều này phản ánh U.23 Kyrgyzstan có hàng thủ rất tốt, chơi kỷ luật, bọc lót cho nhau tốt.

U.23 Kyrgyzstan có thủ môn Nurlanbekov rất giỏi Ảnh: AFC

Đặc biệt, U.23 Kyrgyzstan có thủ môn Nurlanbekov rất giỏi. Thủ thành này có chiều cao tốt (trên 1,90 m), sải tay dài, phản xạ tốt. Anh có vai trò tương tự như thủ môn Trần Trung Kiên của U.23 Việt Nam, luôn biết cách làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà, biết cách khống chế các pha treo bóng bổng của đối phương vào khu vực trung lộ của đội nhà.

Chính là thủ môn Nurlanbekov là người cản phá thành công một quả phạt đền của U.23 Ả Rập Xê Út ở phút 77, suýt chút nữa giúp U.23 Kyrgyzstan chia điểm với đội chủ nhà của vòng chung kết giải U.23 châu Á năm nay.

Ngoài ra, việc U.23 Kyrgyzstan giữ sạch mành lưới trong thế thiếu người từ phút 34 đến tận phút 88 trước đội bóng mạnh Ả Rập Xê Út, phản ánh các cầu thủ đến từ khu vực Trung Á có thể lực tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, giúp họ có thể đeo bám và bọc lót tốt cho nhau trong thời gian dài.

Ấn số hàng công của đối phương

Trước đối thủ có hàng phòng ngự tốt như vậy, U.23 Việt Nam cần có sự sắc nét cao trên hàng tấn công, mới mong xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của đối phương. Chất kỹ thuật của các cầu thủ như Đình Bắc, Lê Phát và Văn Thuận cần tiếp tục được phát huy. Tài đá phạt của Đình Bắc và Khuất Văn Khang, cộng với khả năng chơi đầu tốt của các trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức trong các pha lên tham gia tấn công, cần được khai thác khi có cơ hội. U.23 Việt Nam cần có nhiều sự đột biến trong các pha phối hợp nhóm và những tình huống cố định, để tìm thấy mành lưới của U.23 Kyrgyzstan.

Thể lực và tốc độ là điểm mạnh của đội bóng Trung Á (áo trắng) Ảnh: AFC

Còn ở đầu sân bên kia, hàng thủ của U.23 Việt Nam cũng nên cẩn thận trước các pha tấn công của đội bóng Trung Á. Trước U.23 Ả Rập Xê Út, các tiền đạo và tiền vệ tấn công của U.23 Kyrgyzstan chưa thể hiện được nhiều, do họ phải chơi thiếu người từ quá sớm, không còn đủ nhân lực để tập trung cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, trước U.23 Việt Nam, nếu U.23 Kyrgyzstan có đủ người, khả năng tấn công của đội này có thể sẽ rất khác.

Khi đó, những trung vệ của U.23 Việt Nam, gồm Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức phải hết sức đề phòng đến các pha đua tốc độ, cùng khả năng đi bóng xuyên phá của những cầu thủ nơi tuyến trên của đội bóng Trung Á.