Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sút pennalty không trượt phát nào, sút phạt góc quá hay, chơi bóng bổng hoàn hảo: U.23 Việt Nam!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
07/01/2026 18:58 GMT+7

Nếu chỉ nhìn vào thể hình của cầu thủ U.23 Việt Nam so với cầu thủ U.23 Jordan, không ít người cho rằng đội bóng của HLV Kim Sang-sik gần như không có cơ hội trong các pha bóng bổng, từ những tình huống cố định. Thế nhưng thực tế diễn ra ngược lại.

Cả 2 bàn thắng của U.23 Việt Nam trong trận đấu với U.23 Jordan trận ra quân giải U.23 châu Á 2026, đều xuất phát từ những tình huống đá phạt góc. Trong bàn thắng đầu tiên, cầu thủ U.23 Việt Nam đá phạt góc bên phía cánh trái, bóng chạm tay 1 cầu thủ Jordan trong khu vực cấm địa, trọng tài cho U.23 Việt Nam hưởng phạt đền. Từ chấm 11 m, Đình Bắc dứt điểm thành công, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam ‘nhỏ nhưng có võ’, khai thác tình huống cố định quá hay - Ảnh 1.

Hiểu Minh (4) ghi bàn cho U.23 Việt Nam từ 1 tình huống phạt góc

Ảnh: TED Trần

Đến bàn thắng thứ 2, Khuất Văn Khang đá phạt góc bên phía cánh phải loại toàn bộ các hậu vệ Jordan, để Hiểu Minh trong pha lên tham gia tấn công, đệm bóng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam, ở phút 42.

Về lý thuyết, nếu nhìn vào sự chênh lệch thể hình của cầu thủ đôi bên, U.23 Việt Nam khó lòng gây rắc rối cho U.23 Jordan trong những tình huống cố định nói chung, những pha đá phạt góc nói riêng.

2 cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía U.23 Việt Nam, có thể lên tham gia tấn công trong các tình huống cố định gồm trung vệ Hiểu Minh (1,84 m) và Lý Đức (1,82 m) vẫn khá "thấp" so với dàn cầu thủ cao lớn của U.23 Jordan, gồm trung vệ Ali Hajabi (1,91 m), Al-Haj (1,89 m), tiền đạo Khaldoon Sabra (1,91 m).

Chưa kể đội bóng Tây Á có thêm các tiền vệ tiền vệ Saleh Fraij (1,83 m), Yousef Qashi (1,83 m). Có nghĩa là dàn cầu thủ U.23 Jordan rất đồng đều về mặt thể hình, họ có nhiều phương án nhân sự để bố trí người kèm các cầu thủ cao nhất bên phía U.23 Việt Nam, trong những tình huống cố định.

U.23 Việt Nam thắng thế trong các pha bóng bổng

Tuy nhiên, dàn cầu thủ vừa nêu vẫn 2 lần bị đánh bại ở các cầu thủ U.23 Việt Nam trong những pha đá phạt góc. Điều này xuất phát từ việc các cầu thủ U.23 Việt Nam phối hợp quá tốt, quá ăn ý với nhau trong các pha bóng cố định. Đầu tiên, những người thường thực hiện các pha đá phạt như Đình Bắc và Khuất Văn Khang có kỹ thuật tốt, có thể thực hiện những đường chuyền rất chính xác vào phía trong cho các đồng đội.

U.23 Việt Nam ‘nhỏ nhưng có võ’, khai thác tình huống cố định quá hay - Ảnh 2.

Ưu thế thể hình của U.23 Jordan không làm khó được U.23 Việt Nam

Ảnh: TED Trần

Tiếp đến, các cầu thủ hiện diện trong khu vực cấm địa của đối phương di chuyển không bóng giỏi, biết cách tìm ra những khoảng trống ở hàng thủ đối phương, rồi chiếm lĩnh khoảng trống đấy, tìm cơ hội dứt điểm. Cuối cùng, năng lực kết thúc 1 chạm của những cầu thủ như Hiểu Minh, Lý Đức rất tốt, giúp họ giải quyết tốt các tình huống dứt điểm quyết định, mang về bàn thắng cho U.23 Việt Nam. Đặc biệt là Hiểu Minh, người có khả năng lên tham gia tấn công và dứt điểm không thua gì 1 tiền đạo.

Trận đấu với U.23 Jordan tối 6.1 không phải là trận đầu tiên ở các giải quốc tế, Hiểu Minh ghi bàn cho các đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Hiểu Minh từng ghi 2 bàn cho U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Anh ghi 1 bàn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, trong trận đấu với Nepal hồi năm ngoái. Và giờ, Hiểu Minh ghi bàn cho U.23 Việt Nam tại vòng chung kết giải châu Á.

Cách khai thác các tình huống cố định lặp đi lặp lại phản ánh U.23 Việt Nam không hề "ăn may". Chúng ta tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống đấy sau những pha phối hợp bài bản, khoa học, kết hợp giữa năng lực của các cá nhân với sự ăn ý của toàn bộ tập thể.

Hai sắc thái đối lập của U.23 Việt Nam, 10 điểm không có nhưng

Hai sắc thái đối lập của U.23 Việt Nam, 10 điểm không có nhưng

Chiến thắng 2-0 của đội U.23 Việt Nam trước Jordan không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn cho thấy HLV Kim Sang-sik đang tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

