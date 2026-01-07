Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Kyrgyzstan: Đá giờ… đi ngủ, vào tứ kết nếu thắng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/01/2026 01:15 GMT+7

Sau chiến thắng trước U.23 Jordan, U.23 Việt Nam bước vào trận đấu then chốt gặp U.23 Kyrgyzstan tại bảng A giải vô địch U.23 châu Á 2026, trước khi đối mặt thử thách lớn nhất là chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối.

Trên lý thuyết, U.23 Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ vừa tầm hơn so với U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi tính chất quyết định của nó đối với cục diện bảng A. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp U.23 Việt Nam tạo lợi thế lớn trước lượt trận cuối, trong khi bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế bị động.

HLV U.23 Kyrgyzstan đánh giá cao U.23 Việt Nam

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Kyrgyzstan: 3 ngày hồi sức để gặp đối thủ khó nhằn hơn - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam thắng giòn giã U.23 Jordan trận ra quân

ẢNH: TED TRẦN

Trước thềm giải vô địch U.23 châu Á 2026, HLV trưởng U.23 Kyrgyzstan Edmar Lacerda khẳng định đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi bước vào bảng đấu được đánh giá là rất khó. Theo ông Lacerda, U.23 Kyrgyzstan đến giải đấu với mục tiêu thể hiện lối chơi bóng đá chất lượng cao và hấp dẫn.

"Chúng tôi nhận thức được rằng mình nằm trong một bảng đấu khó khăn với những đối thủ mạnh, nhưng toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách. Công tác chuẩn bị của chúng tôi rất tốt và chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình", HLV Edmar Lacerda chia sẻ.

Ở trận đấu thứ hai của bảng A, U.23 Kyrgyzstan đã không may thua chủ nhà Ả Rập Xê Út với tỷ số sát nút 0-1. Vì thế ở lượt trận thứ hai vào 21 giờ ngày 9.1, U.23 Kyrgyzstan phải quyết thắng U.23 Việt Nam mới nuôi cơ hội đi tiếp. Còn Việt Nam cũng phải cố giành trọn 3 điểm thì chắc chắn vào tứ kết.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Kyrgyzstan: 3 ngày hồi sức để gặp đối thủ khó nhằn hơn - Ảnh 2.

HLV trưởng U.23 Kyrgyzstan Edmar Lacerda

ẢNH: Báo Report.kg (Kyrgyzstan)

Nhà cầm quân này cũng cho biết ban huấn luyện U.23 Kyrgyzstan đã nghiên cứu kỹ các đối thủ, trong đó U.23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng có nền tảng kỹ thuật tốt. Ông nhấn mạnh U.23 Việt Nam sở hữu một HLV giỏi, đồng thời thừa nhận các trận đấu tại bảng A sẽ rất khắc nghiệt, đòi hỏi các đội phải nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ đầu.

Trận cuối vòng bảng là thử thách lớn nhất cho U.23 Việt Nam

Sau trận gặp U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu thử thách lớn nhất bảng A khi chạm trán đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 phút, ngày 12.1.2026, trên sân Jeddah. Đây là đội sở hữu lực lượng đồng đều, nền tảng thể lực sung mãn và nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản từ các học viện hàng đầu khu vực.

Truyền thông Ả Rập Xê Út xem giải vô địch U.23 châu Á 2026 là bước chuẩn bị quan trọng cho thế hệ kế cận, với mục tiêu không gì khác ngoài ngôi đầu bảng. Điều đó khiến U.23 Ả Rập Xê Út trở thành ứng viên nặng ký nhất tại bảng A.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Kyrgyzstan: 3 ngày hồi sức để gặp đối thủ khó nhằn hơn - Ảnh 3.

Lịch thi đấu bảng A U.23 châu Á 2026

Dù vậy, việc gặp đối thủ mạnh nhất ở lượt trận cuối cũng mở ra một lợi thế nhất định về mặt chiến thuật. Nếu tích lũy đủ điểm sau hai trận đầu, U.23 Việt Nam có thể bước vào cuộc so tài này với tâm thế chủ động và linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Tại sao trọng tài Hàn Quốc cho U.23 Việt Nam hưởng phạt đền, hậu vệ Jordan phạm lỗi gì?

Tại sao trọng tài Hàn Quốc cho U.23 Việt Nam hưởng phạt đền, hậu vệ Jordan phạm lỗi gì?

Đình Bắc đã mở tỷ số cho U.23 Việt Nam trong trận ra quân giải U.23 châu Á, bằng bàn thắng từ chấm phạt đền.

U.23 Việt Nam đội hình siêu tấn công đấu Jordan: Ông Kim gây sốc, người suýt bị loại Lê Phát đá chính

U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Jordan, VCK châu Á 2026: Màn trình diễn xuất sắc

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam lịch thi đấu VCK U.23 Châu Á U.23 Kyrgyzstan U.23 Ả Rập Xê Út HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận