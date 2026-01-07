Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Kyrgyzstan: Đá giờ… đi ngủ, vào tứ kết nếu thắng

Trên lý thuyết, U.23 Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ vừa tầm hơn so với U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi tính chất quyết định của nó đối với cục diện bảng A. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp U.23 Việt Nam tạo lợi thế lớn trước lượt trận cuối, trong khi bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế bị động.

HLV U.23 Kyrgyzstan đánh giá cao U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam thắng giòn giã U.23 Jordan trận ra quân ẢNH: TED TRẦN

Trước thềm giải vô địch U.23 châu Á 2026, HLV trưởng U.23 Kyrgyzstan Edmar Lacerda khẳng định đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi bước vào bảng đấu được đánh giá là rất khó. Theo ông Lacerda, U.23 Kyrgyzstan đến giải đấu với mục tiêu thể hiện lối chơi bóng đá chất lượng cao và hấp dẫn.

"Chúng tôi nhận thức được rằng mình nằm trong một bảng đấu khó khăn với những đối thủ mạnh, nhưng toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách. Công tác chuẩn bị của chúng tôi rất tốt và chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình", HLV Edmar Lacerda chia sẻ.

Ở trận đấu thứ hai của bảng A, U.23 Kyrgyzstan đã không may thua chủ nhà Ả Rập Xê Út với tỷ số sát nút 0-1. Vì thế ở lượt trận thứ hai vào 21 giờ ngày 9.1, U.23 Kyrgyzstan phải quyết thắng U.23 Việt Nam mới nuôi cơ hội đi tiếp. Còn Việt Nam cũng phải cố giành trọn 3 điểm thì chắc chắn vào tứ kết.

HLV trưởng U.23 Kyrgyzstan Edmar Lacerda ẢNH: Báo Report.kg (Kyrgyzstan)

Nhà cầm quân này cũng cho biết ban huấn luyện U.23 Kyrgyzstan đã nghiên cứu kỹ các đối thủ, trong đó U.23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng có nền tảng kỹ thuật tốt. Ông nhấn mạnh U.23 Việt Nam sở hữu một HLV giỏi, đồng thời thừa nhận các trận đấu tại bảng A sẽ rất khắc nghiệt, đòi hỏi các đội phải nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ đầu.

Trận cuối vòng bảng là thử thách lớn nhất cho U.23 Việt Nam

Sau trận gặp U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu thử thách lớn nhất bảng A khi chạm trán đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 phút, ngày 12.1.2026, trên sân Jeddah. Đây là đội sở hữu lực lượng đồng đều, nền tảng thể lực sung mãn và nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản từ các học viện hàng đầu khu vực.

Truyền thông Ả Rập Xê Út xem giải vô địch U.23 châu Á 2026 là bước chuẩn bị quan trọng cho thế hệ kế cận, với mục tiêu không gì khác ngoài ngôi đầu bảng. Điều đó khiến U.23 Ả Rập Xê Út trở thành ứng viên nặng ký nhất tại bảng A.

Lịch thi đấu bảng A U.23 châu Á 2026

Dù vậy, việc gặp đối thủ mạnh nhất ở lượt trận cuối cũng mở ra một lợi thế nhất định về mặt chiến thuật. Nếu tích lũy đủ điểm sau hai trận đầu, U.23 Việt Nam có thể bước vào cuộc so tài này với tâm thế chủ động và linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu.