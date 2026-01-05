Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Jordan nói rất rõ 3 cầu thủ U.23 Việt Nam đặc biệt lợi hại, khen ông Kim Sang-sik hết lời

Hồng Nam
Hồng Nam
05/01/2026 15:47 GMT+7

HLV Omar Najhi của U.23 Jordan khẳng định U.23 Việt Nam là tập thể đáng gờm ở bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

HLV Jordan thận trọng trước U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Jordan ở trận ra quân VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày mai (6.1). Đây là lần thứ ba, hai đội đụng độ ở sân chơi châu Á. Ở cả hai lần gặp trước, U.23 Việt Nam đều không thắng, khi lần lượt hòa 0-0 (năm 2020) và thua 1-3 (năm 2016). Do đó, HLV Omar Najhi của U.23 Jordan rất tự tin. 

Trong khi U.23 Jordan bị loại ở vòng bảng 2 VCK châu Á gần nhất, U.23 Việt Nam đều lọt vào tứ kết. Thành tích tổng thể của U.23 Việt Nam cũng nhỉnh hơn, với ngôi á quân năm 2018, còn U.23 Jordan chỉ đoạt hạng ba năm 2013. 

"Sân chơi U.23 châu Á rất quan trọng với U.23 Jordan, trong đó, trận đầu tiên luôn mang đến sự gợi mở. U.23 Jordan nằm ở bảng đấu khó, tuy nhiên, U.23 Jordan đã chuẩn bị rất tốt. Các cầu thủ đều có động lực lớn lao", ông Najhi nói. 

HLV Jordan nói rất rõ 3 cầu thủ U.23 Việt Nam đặc biệt lợi hại, khen ông Kim Sang-sik hết lời- Ảnh 1.

HLV Omar Najhi của U.23 Jordan

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

U.23 Jordan có quá trình chạy đà hoàn hảo khi hòa U.23 Uzbekistan (0-0) và U.23 Nhật Bản (1-1). Đây là tập thể thiện chiến, với những cá nhân giàu tố chất kỹ thuật và lối đá trực diện đặc trưng của các đội tuyển Tây Á. Những tuyển thủ U.23 Jordan như Ali Hajabi, Odeh Al-Fakhouri, Ja'far Samara, Ahmad Ayman, Mohammad Taha đã khoác áo đội tuyển nước này ở vòng loại World Cup 2026, cùng đàn anh tạo nên lịch sử khi bất bại 9/10 trận và giành vé trực tiếp đến sân chơi thế giới. 

"Chúng tôi đã sẵn sàng cả về mặt chiến thuật, thể lực, đấu pháp. Chúng tôi muốn thắng U.23 Việt Nam để có tâm lý thoải mái. Tôi và các thành viên ban huấn luyện đã phân tích U.23 Việt Nam. Đây là tập thể mạnh, có các cầu thủ chất lượng. U.23 Việt Nam đã tiến bộ trong những tháng qua, vô địch giải đấu gần nhất. Các cầu thủ U.23 Việt Nam rất nhanh, nên chúng tôi phải cảnh giác cao độ", ông Najhi nói thêm.

Cảnh giác với Đình Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang 

Nói về những cầu thủ U.23 Việt Nam cần phải cẩn trọng, HLV Najhi đã nhắc tên số 7 (Đình Bắc), số 17 (Phi Hoàng), số 11 (Văn Khang). "Họ đều nhanh nhẹn, nên chúng tôi phải ngăn cản". 

HLV của U.23 Jordan khẳng định: "Chúng tôi đã phân tích điểm yếu của U.23 Việt Nam, tìm ra cách để khai thác và ghi bàn. Đây là đội bóng mạnh. U.23 Jordan phải sẵn sàng". 

Ông Najhi cũng đánh giá cao HLV Kim Sang-sik: "U.23 Việt Nam đã tiến bộ, cho thấy ông Kim đang làm tốt việc của mình. HLV Kim đã tạo ra tập thể U.23 Việt Nam có thể đe dọa bất cứ đối thủ nào. Ông Kim đang làm việc mình giỏi nhất, tạo ra lối chơi hiện đại. Ông ấy đang huấn luyện rất ổn".

Bóng đá Jordan đang trong giai đoạn cực thịnh với ngôi á quân Asian Cup 2023, Arab Cup 2025 và đoạt vé dự World Cup 2026. Đội hình Jordan về nhì tại Arab Cup có tới 3 cầu thủ hiện khoác áo U.23. "Đội tuyển Jordan đã về nhì ở Asian Cup, Arab Cup và có suất dự World Cup, đó là tín hiệu rất vui. Điều đó giúp các cầu thủ có lực đẩy tâm lý. Họ có động lực và trách nhiệm phải thể hiện mình nhiều hơn nữa. Họ phải cố gắng để có suất lên đội tuyển quốc gia, để được dự World Cup. Họ cần thể hiện những gì họ có nhằm được chọn lựa ở đội tuyển Jordan. Đó là mục tiêu của U.23 Jordan", HLV Najhi nhận định.

"Mục tiêu của U.23 Jordan là thắng từng trận một, chuẩn bị tốt cho từng trận, trước mắt là gặp U.23 Việt Nam". 

