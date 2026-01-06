Tại sao trọng tài Hàn Quốc cho U.23 Việt Nam hưởng phạt đền, hậu vệ Jordan phạm lỗi gì?

U.23 Việt Nam chơi tỉnh táo

Chiều 6.1, U.23 Việt Nam bước vào trận ra quân tại VCK U.23 châu Á 2026 với cuộc đối đầu U.23 Jordan. Đoàn quân của HLV U.23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, sớm đẩy cao đội hình và tạo sức ép lên phần sân đối phương. Những nỗ lực đó nhanh chóng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ngay trong hiệp 1.

Trọng tài Choi Hyun-jai (bìa trái)

Phút 13, từ tình huống phạt góc, bóng chạm tay hậu vệ U.23 Jordan trong vòng cấm. Trọng tài chính Choi Hyun-jai (Hàn Quốc) lập tức cho trận đấu tạm dừng để tham khảo các trợ lý trọng tài ở phòng VAR. Sau đó, đích thân ông kiểm tra VAR. Sau khi xem lại băng hình, ông xác định cầu thủ Jordan đã để tay mở rộng, làm to cơ thể một cách bất thường và quyết định cho U.23 Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11 m, Đình Bắc thể hiện bản lĩnh khi dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn U.23 Jordan, đưa U.23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Bàn thắng giúp các cầu thủ áo đỏ thi đấu hưng phấn hơn, đồng thời tạo lợi thế tâm lý rõ rệt trong trận đấu mở màn của giải.

Đình Bắc xuất sắc, sút thành công quả phạt đền Ảnh: Ted Trần TV

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Đình Bắc tỏa sáng từ chấm phạt đền ở những trận cầu quan trọng. Tại trận chung kết SEA Games 33, tiền đạo này cũng thực hiện thành công cú sút trên chấm 11 m, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U.23 Việt Nam, qua đó mở ra màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số 3-2. Phong độ ổn định cùng cái duyên ghi bàn ở thời khắc then chốt tiếp tục giúp Đình Bắc trở thành điểm tựa đáng tin cậy trên hàng công U.23 Việt Nam.