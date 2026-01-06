U.23 Việt Nam đội hình siêu tấn công đấu Jordan: Ông Kim gây sốc, người suýt bị loại Lê Phát đá chính

Lực lượng mạnh nhất của U.23 Việt Nam

Đội hình chính thức của U.23 Việt Nam ở màn so tài U.23 Jordan (trận ra quân bảng A VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 18 giờ 30 hôm nay) đã lộ diện.

Trong khung gỗ, HLV Kim Sang-sik lựa chọn cái tên quen thuộc Trần Trung Kiên. Thủ môn sinh năm 2003 đã bắt chính cả 11 trận chính thức của U.23 Việt Nam trong năm 2025, trở thành bức tường vững chãi và tin cậy.

Ở hàng phòng ngự, ông Kim bố trí bộ ba Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức. Đây là bộ khung trung vệ mạnh nhất của U.23 Việt Nam, đã gắn bó cùng nhau nhiều giải đấu. Cả ba có chuyên môn tốt, chơi ăn ý và kinh nghiệm, đủ tin cậy để chống đỡ U.23 Jordan.

Lê Phát (24) trong buổi tập ngày 5.1 Ảnh: Ted Trần TV

Nhật Minh (phải) là trụ cột hàng thủ U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Ở tuyến tiền vệ, HLV Kim Sang-sik lựa chọn Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn. Bộ đôi đã cùng nhau lấn át tuyến giữa Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đứng vững trước áp lực dồn dập của U.23 Jordan. Ở hành lang biên, hai cánh được giao cho Nguyễn Phi Hoàng (trái) và Phạm Minh Phúc (phải). Phi Hoàng là chân tạt số một của U.23 Việt Nam, trong khi Minh Phúc gây ấn tượng bởi nền tảng thể lực bền bỉ, khả năng đeo bám tốt.

Lê Phát ghi bàn vào lưới U.23 Syria ngày 30.12 vừa qua

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc sắm vai trung phong, còn hai tiền vệ tấn công gọi tên Khuất Văn Khang và Nguyễn Lê Phát. Trong đó, Lê Phát là lựa chọn "sốc" của ông Kim. Cầu thủ của Ninh Bình hiếm có cơ hội ra sân tại SEA Games, nhưng lại đá chính trận ra quân tại VCK U.23 châu Á 2026. Lê Phát cũng từng bị loại khỏi danh sách U.23 Việt Nam ngay trước thềm U.23 châu Á. Nếu Vĩ Hào không bị chấn thương, cầu thủ 18 tuổi đã không có cơ hội ở lại.

Nhìn chung, HLV Kim Sang-sik đã mang bộ khung đội hình vô địch SEA Games 33 để chinh chiến ở giải châu Á. Lựa chọn của ông Kim hoàn toàn phù hợp, bởi lẽ, U.23 Việt Nam không cần phải thay đổi công thức chiến thắng.

U.23 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể và trí lực, bởi trước đây, ngoại trừ kỳ tích á quân năm 2018, bóng đá trẻ Việt Nam luôn chật vật trước các đối thủ Tây Á.

Năm 2016, trong lần đầu dự giải, U.23 Việt Nam thua U.23 Jordan (1-3) và U.23 UAE (2-3), bị loại ở vòng bảng. Năm 2020, U.23 Việt Nam hòa U.23 Jordan (0-0) và U.23 UAE (0-0), cũng bị loại với vị trí cuối bảng.

Năm 2022, U.23 Việt Nam thua 0-2 trước U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết. Còn năm 2024, là thất bại 0-1 trước U.23 Iraq cũng tại tứ kết.

10 năm qua, U.23 Việt Nam chỉ thắng duy nhất một đội Tây Á trong 90 phút, đó là U.23 Kuwait (3-1, năm 2024), nhưng bóng đá Kuwait chỉ thuộc nhóm trung bình ở vùng vịnh, không thể so với Jordan hay Ả Rập Xê Út. U.23 Việt Nam thường gặp vấn đề thể lực, yếu tranh chấp tay đôi và hay thủng lưới bởi các pha bóng cố định. HLV Kim Sang-sik không thể một tay thay đổi cả nền bóng đá, bởi khâu đào tạo, dinh dưỡng hay huấn luyện thể lực là chuyện của CLB. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có thể "liệu cơm gắp mắm" bằng đấu pháp phù hợp.

"U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn, các đội đều mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng tập trung tối đa, quyết tâm thi đấu hướng tới kết quả tốt nhất với mục tiêu tiến vào vòng tứ kết. U23 Việt Nam có thời gian tập huấn kéo dài hai tháng, bao gồm những trận ở SEA Games 33, qua đó hình thành sự gắn bó trong đội", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.