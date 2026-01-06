Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đội hình siêu tấn công đấu Jordan: Ông Kim gây sốc, người suýt bị loại Lê Phát đá chính

Hồng Nam
Hồng Nam
06/01/2026 17:29 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 11 gương mặt U.23 Việt Nam đá chính ở màn đọ sức U.23 Jordan, diễn ra lúc 18 giờ 30 hôm nay (6.1).

Lực lượng mạnh nhất của U.23 Việt Nam

Đội hình chính thức của U.23 Việt Nam ở màn so tài U.23 Jordan (trận ra quân bảng A VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 18 giờ 30 hôm nay) đã lộ diện.

Trong khung gỗ, HLV Kim Sang-sik lựa chọn cái tên quen thuộc Trần Trung Kiên. Thủ môn sinh năm 2003 đã bắt chính cả 11 trận chính thức của U.23 Việt Nam trong năm 2025, trở thành bức tường vững chãi và tin cậy. 

Ở hàng phòng ngự, ông Kim bố trí bộ ba Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức. Đây là bộ khung trung vệ mạnh nhất của U.23 Việt Nam, đã gắn bó cùng nhau nhiều giải đấu. Cả ba có chuyên môn tốt, chơi ăn ý và kinh nghiệm, đủ tin cậy để chống đỡ U.23 Jordan. 

U.23 Việt Nam đội hình siêu tấn công đấu Jordan: Ông Kim gây sốc, người suýt bị loại Lê Phát đá chính- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đội hình siêu tấn công đấu Jordan: Ông Kim gây sốc, người suýt bị loại Lê Phát đá chính- Ảnh 2.

Lê Phát (24) trong buổi tập ngày 5.1

Ảnh: Ted Trần TV

U.23 Việt Nam đội hình siêu tấn công đấu Jordan: Ông Kim gây sốc, người suýt bị loại Lê Phát đá chính- Ảnh 3.

Nhật Minh (phải) là trụ cột hàng thủ U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Ở tuyến tiền vệ, HLV Kim Sang-sik lựa chọn Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn. Bộ đôi đã cùng nhau lấn át tuyến giữa Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đứng vững trước áp lực dồn dập của U.23 Jordan. Ở hành lang biên, hai cánh được giao cho Nguyễn Phi Hoàng (trái) và Phạm Minh Phúc (phải). Phi Hoàng là chân tạt số một của U.23 Việt Nam, trong khi Minh Phúc gây ấn tượng bởi nền tảng thể lực bền bỉ, khả năng đeo bám tốt.

Hôm nay U.23 Việt Nam gặp Jordan Thi đấu chặt chẽ chờ cơ hội tạo bất ngờ

U.23 Việt Nam đội hình siêu tấn công đấu Jordan: Ông Kim gây sốc, người suýt bị loại Lê Phát đá chính- Ảnh 4.

Lê Phát ghi bàn vào lưới U.23 Syria ngày 30.12 vừa qua

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc sắm vai trung phong, còn hai tiền vệ tấn công gọi tên Khuất Văn Khang và Nguyễn Lê Phát. Trong đó, Lê Phát là lựa chọn "sốc" của ông Kim. Cầu thủ của Ninh Bình hiếm có cơ hội ra sân tại SEA Games, nhưng lại đá chính trận ra quân tại VCK U.23 châu Á 2026. Lê Phát cũng từng bị loại khỏi danh sách U.23 Việt Nam ngay trước thềm U.23 châu Á. Nếu Vĩ Hào không bị chấn thương,  cầu thủ 18 tuổi đã không có cơ hội ở lại.

Nhìn chung, HLV Kim Sang-sik đã mang bộ khung đội hình vô địch SEA Games 33 để chinh chiến ở giải châu Á. Lựa chọn của ông Kim hoàn toàn phù hợp, bởi lẽ, U.23 Việt Nam không cần phải thay đổi công thức chiến thắng. 

U.23 Việt Nam quyết lấy điểm trước U.23 Jordan 

U.23 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể và trí lực, bởi trước đây, ngoại trừ kỳ tích á quân năm 2018, bóng đá trẻ Việt Nam luôn chật vật trước các đối thủ Tây Á. 

Năm 2016, trong lần đầu dự giải, U.23 Việt Nam thua U.23 Jordan (1-3) và U.23 UAE (2-3), bị loại ở vòng bảng. Năm 2020, U.23 Việt Nam hòa U.23 Jordan (0-0) và U.23 UAE (0-0), cũng bị loại với vị trí cuối bảng. 

Năm 2022, U.23 Việt Nam thua 0-2 trước U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết. Còn năm 2024, là thất bại 0-1 trước U.23 Iraq cũng tại tứ kết. 

10 năm qua, U.23 Việt Nam chỉ thắng duy nhất một đội Tây Á trong 90 phút, đó là U.23 Kuwait (3-1, năm 2024), nhưng bóng đá Kuwait chỉ thuộc nhóm trung bình ở vùng vịnh, không thể so với Jordan hay Ả Rập Xê Út. U.23 Việt Nam thường gặp vấn đề thể lực, yếu tranh chấp tay đôi và hay thủng lưới bởi các pha bóng cố định. HLV Kim Sang-sik không thể một tay thay đổi cả nền bóng đá, bởi khâu đào tạo, dinh dưỡng hay huấn luyện thể lực là chuyện của CLB. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có thể "liệu cơm gắp mắm" bằng đấu pháp phù hợp.

"U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn, các đội đều mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng tập trung tối đa, quyết tâm thi đấu hướng tới kết quả tốt nhất với mục tiêu tiến vào vòng tứ kết. U23 Việt Nam có thời gian tập huấn kéo dài hai tháng, bao gồm những trận ở SEA Games 33, qua đó hình thành sự gắn bó trong đội", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh. 

Tin liên quan

HLV Jordan nói rất rõ 3 cầu thủ U.23 Việt Nam đặc biệt lợi hại, khen ông Kim Sang-sik hết lời

HLV Jordan nói rất rõ 3 cầu thủ U.23 Việt Nam đặc biệt lợi hại, khen ông Kim Sang-sik hết lời

HLV Omar Najhi của U.23 Jordan khẳng định U.23 Việt Nam là tập thể đáng gờm ở bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

Nhiều thầy Hàn Quốc không trụ nổi ở Đông Nam Á, vì sao chỉ HLV Kim Sang-sik thành công?

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ Việt kiều Úc: Tuổi trẻ tài cao, thầy Kim chú ý!

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Jordan Đội hình U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận