Nóng: Lê Phát thay Vĩ Hào phút chót, U.23 Việt Nam quyết vượt qua nghịch cảnh

Vĩ Hào sẽ về Việt Nam để tiếp tục điều trị chấn thương. Trước đó, anh bị đau cổ chân sau một pha va chạm ở trận giao hữu với U.23 Syria. Đến buổi tập tối 4.1 (giờ Việt Nam), tiền đạo của CLB Becamex TP.HCM phải bỏ dở để được bác sĩ chăm sóc, kiểm tra kỹ càng. Chấn thương này được xác định không hề nhẹ. Kênh Ted Trần TV cho biết.

Đây rõ ràng là tin không vui với HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh Thanh Nhàn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và ngày thi đấu đã tới rất gần. Với việc Vĩ Hào buộc phải chia tay, Nguyễn Lê Phát trở thành cầu thủ được giữ lại trong danh sách cuối cùng để thay thế. Đây là cầu thủ trẻ nhất đội, mới 18 tuổi. Anh là tác giả bàn thắng duy nhất cho U.23 Việt Nam ở trận giao hữu thua U.23 Syria vào ngày 30.12 vừa qua.

Gặp nhiều khó khăn nhưng U.23 Việt Nam vẫn quyết tâm thi đấu tốt tại giải U.23 châu Á 2026.

Vĩ Hào (áo xanh lá cây) tiếp tục làm khán giả bất đắc dĩ ở một giải đấu lớn. Thanh Nhàn ở lại giải dù chưa khỏi hoàn toàn chấn thương ẢNH: VFF