Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phạm Đình Hải vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam mong các thủ môn không gặp vấn đề

Linh Nhi
Linh Nhi
05/01/2026 11:31 GMT+7

Trước thời điểm chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đang gặp không ít khó khăn về mặt nhân sự, đặc biệt ở vị trí thủ môn và hàng công.

U.23 Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự trước giờ chốt danh sách

Theo đó, thủ môn Phạm Đình Hải hiện vẫn chưa hoàn tất thủ tục visa để sang Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh này, đội tuyển vẫn còn 2 lựa chọn số 1 và số 2 trong khung gỗ là Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.

Theo đó, thủ môn Phạm Đình Hải hiện vẫn chưa hoàn tất thủ tục visa để sang Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh này, đội tuyển vẫn còn 2 lựa chọn số 1 và số 2 trong khung gỗ là Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình. 


Phạm Đình Hải vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam mong các thủ môn không gặp vấn đề- Ảnh 1.

Thủ môn Phạm Đình Hải

Ảnh: VFF

Tuy nhiên, nếu Đình Hải không kịp hội quân, trong trường hợp cả hai thủ môn kể trên gặp vấn đề về sức khỏe hoặc thẻ phạt, HLV Kim Sang-sik sẽ buộc phải tính đến phương án bất đắc dĩ là sử dụng một cầu thủ khác trám vào vị trí thủ môn.

Không chỉ hàng thủ, tuyến trên của U.23 Việt Nam cũng đang khiến ban huấn luyện đau đầu. Thanh Nhàn vẫn chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau chấn thương gặp phải hôm 29.12.2025, khiến khả năng ra sân của tiền đạo này còn bỏ ngỏ.

Đáng lo ngại hơn, Bùi Vĩ Hào lại tiếp tục dính chấn thương. Trong buổi tập tối 4.1 (giờ Việt Nam), tiền đạo sinh năm 2003 tái phát chấn thương cổ chân, bị đau và phải bỏ dở buổi tập giữa chừng. Với tình trạng hiện tại, khả năng cao chân sút của CLB Becamex TP.HCM sẽ không được đăng ký trong danh sách chính thức.

Phạm Đình Hải vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam mong các thủ môn không gặp vấn đề- Ảnh 2.

Thanh Nhàn và Vĩ Hào (phải) trong buổi tập tại Qatar

Trước đó, Bùi Vĩ Hào từng bị đứt dây chằng cổ chân, phải phẫu thuật và mất khoảng 8 tháng để hồi phục. Tại SEA Games 33, anh không có tên trong danh sách chính thức sang Thái Lan do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Lần này, tiền đạo trẻ tiếp tục đứng trước nguy cơ trở thành "khán giả bất đắc dĩ" ở một giải đấu lớn.

Hôm nay, U.23 Việt Nam sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ, nhưng rõ ràng HLV Kim Sang-sik đang phải đưa ra quyết định trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt ở những vị trí then chốt.

