Lộ diện trọng tài Hàn Quốc thổi trận U.23 Việt Nam đấu Jordan, người mang nhiều may mắn

AFC chọn đội hạt giống từ thành tích U.23 châu Á 2026

Thành tích thi đấu tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026 có tính quyết định cho nhiều đội đang đặt tham vọng giành vé dự Olympic 2028 tại Los Angeles, Mỹ. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ thành tích để xếp hạt giống tại vòng loại U.23 châu Á 2028, cũng như tại VCK với các đội có thành tích cao sẽ được nằm nhóm hạt giống số 1, thuận tiện cho cơ hội tiến xa để tranh vé dự Olympic.

AFC đánh giá U.23 Việt Nam cao hơn U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á sắp diễn ra Ảnh: Nhật Thịnh

Ví dụ như năm 2022 (kỳ VCK chỉ tranh ngôi vô địch như năm 2026 hiện nay), U.23 Việt Nam vào tứ kết nhưng dừng bước sau khi thua Ả Rập Xê Út tỷ số 0-2. Thế nhưng, nhờ thành tích này U.23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại và hạt giống số 2 ở VCK U.23 châu Á 2024 (tranh vé dự Olympic Paris 2024).

U.23 Việt Nam năm 2024 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt giành ngôi nhì bảng cùng U.23 Uzbekistan tiến vào tứ kết, sau khi vượt qua 2 đối thủ Kuwait và Malaysia. Đáng tiếc, tại tứ kết, U.23 Việt Nam thua sít sao U.23 Iraq tỷ số 0-1 với bàn thua duy nhất từ chấm 11 m, đánh mất cơ hội vào bán kết tranh vé dự Olympic Paris 2024.

Tại VCK U.23 châu Á 2026 khai mạc ngày 6.1, U.23 Việt Nam với thành tích tốt ở 3 kỳ VCK trước đó gồm các năm 2020, 2022 và 2024 đã được xếp nhóm hạt giống số 2, tránh được các đối thủ mạnh như U.23 Úc, Iraq và Qatar. Được bốc thăm vào bảng A cùng đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, đối thủ vừa tầm U.23 Jordan và tân binh U.23 Kyrgyzstan.

Đây là bảng đấu không quá tầm so với thực lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik, đặc biệt sau một năm 2025 rất thành công gồm vô địch U.23 Đông Nam Á và đoạt HCV SEA Games 33, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể đầy triển vọng tiến vào tứ kết. Nếu đạt bước tiến này, họ cũng sẽ lập thành tích 3 lần liên tiếp tiến vào tứ kết U.23 châu Á.

Nhưng xa hơn, U.23 Việt Nam đang được AFC đánh giá cao sẽ gây bất ngờ lớn tại VCK U.23 châu Á năm nay, vì đang sở hữu lực lượng cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có đến 6-7 người đang khoác áo đội tuyển quốc gia.

AFC cũng nhận định, đội trưởng U.23 Việt Nam, tiền vệ Khuất Văn Khang sẽ là "trái tim" trong lối chơi của đội quân HLV Kim Sang-sik. "Một tiền vệ năng nổ và thông minh, Khuất Văn Khang đích thực là trái tim của U.23 Việt Nam. Anh cũng đã là một cầu thủ thường xuyên góp mặt ở cấp độ quốc tế, cầu thủ 21 tuổi này mang đến sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo mà U.23 Việt Nam cần có để vượt qua thành tích á quân năm 2018", AFC đánh giá.

Lộ diện trọng tài bắt trận ra quân của U.23 Việt Nam

Trong khi đó, ngay trước trận mở màn VCK U.23 châu Á 2026 vào ngày 6.1, với trận ra quân giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah, lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ở bảng A. AFC đã công bố danh tính trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Choi Hyun-jai (người Hàn Quốc).

Trọng tài Choi Huyn-jai (thứ 2 từ trái sang) khá có duyên với các đội U.23 Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình KFA

Trọng tài Choi Hyun-jai từng điều hành nhiều trận đấu có U.23 Việt Nam thi đấu tại các kỳ SEA Games trước đây và giải vô địch U.23 Đông Nam Á, cũng như ở các giải đấu châu Á. Vì vậy, hoàn toàn không xa lạ gì với Khuất Văn Khang và đồng đội.

Tại vòng loại U.23 châu Á 2026 tại sân Việt Trì hồi tháng 9.2025, trọng tài Choi Hyun-jai là người bắt chính trận U.23 Việt Nam thắng Singapore tỷ số 1-0.

Sau trận ra quân giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan, trận còn lại của bảng A cũng diễn ra giữa đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út gặp U.23 Kyrgyzstan lúc 23 giờ cùng ngày (6.1). Trận này do trọng tài người Trung Quốc, ông Fu Ming điều hành.