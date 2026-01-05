Thủ môn 1,91 m của Việt Nam: Tốp 10 người gác đền đắt nhất U.23 châu Á, hơn 6 tỉ đồng

Cụ thể, trước thềm VCK U.23 châu Á 2026, Trung Kiên được Transfermarkt định giá 200.000 euro, tương đương hơn 6,1 tỉ đồng. Anh xếp thứ 10 trong danh sách, đứng sau các thủ môn Hamad Al-Meqbaali (UAE, 800.000 euro), Mohammad Khalifeh (Iraq, 700.000 euro), Patrick Beach (Úc, 500.000 euro), Dulan Peraic-Cullen (450.000 euro), Hao Li (Trung Quốc, 350.000 euro) và Hussein Hasan (Syria, 250.000 euro).





Tốp 10 thủ môn có giá trị cao nhất ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: TRANSFERMARKT

Trung Kiên sở hữu chiều cao ấn tượng, làm chủ không gian tốt và phản xạ cực nhanh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung Kiên cũng thuộc nhóm đắt giá nhất đội U.23 Việt Nam. Anh xếp sau các ngôi sao tấn công như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào (cùng 300.000 euro) và tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (200.000 euro). Giá trị đội hình của U.23 Việt Nam cũng có sự tăng trưởng đáng kể, đạt tổng cộng khoảng 3,48 triệu euro (hơn 107 tỉ đồng).

Tại VCK U.23 châu Á 2026 sắp tới, Trung Kiên vẫn sẽ là người gác đền số một của đội U.23 Việt Nam. Anh có sự tiến bộ vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Trong màu áo HAGL, anh góp công lớn giúp đội bóng phố núi trụ hạng. Nhờ đó, thủ môn này được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh như Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, giành chức vô địch AFF Cup 2024.

Trong năm 2025, anh thể hiện sự chắc chắn, giúp đội U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33. "Phần thưởng" tinh thần giá trị cho Trung Kiên là vào tốp 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2025 cùng Tiến Linh, Đình Bắc, Hoàng Đức và Quang Hải.