Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn 1,91 m của Việt Nam: Tốp 10 người gác đền đắt nhất U.23 châu Á, hơn 6 tỉ đồng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/01/2026 11:52 GMT+7

Trần Trung Kiên đứng thứ 7 trong danh sách tốp 10 thủ môn đắt giá nhất VCK U.23 châu Á 2026.

Cụ thể, trước thềm VCK U.23 châu Á 2026, Trung Kiên được Transfermarkt định giá 200.000 euro, tương đương hơn 6,1 tỉ đồng. Anh xếp thứ 10 trong danh sách, đứng sau các thủ môn Hamad Al-Meqbaali (UAE, 800.000 euro), Mohammad Khalifeh (Iraq, 700.000 euro), Patrick Beach (Úc, 500.000 euro), Dulan Peraic-Cullen (450.000 euro), Hao Li (Trung Quốc, 350.000 euro) và Hussein Hasan (Syria, 250.000 euro).


Thủ môn 1,91 m của Việt Nam: Tốp 10 người gác đền đắt nhất U.23 châu Á, hơn 6 tỉ đồng- Ảnh 1.

Tốp 10 thủ môn có giá trị cao nhất ở VCK U.23 châu Á 2026

ẢNH: TRANSFERMARKT

Thủ môn 1,91 m của Việt Nam: Tốp 10 người gác đền đắt nhất U.23 châu Á, hơn 6 tỉ đồng- Ảnh 2.

Trung Kiên sở hữu chiều cao ấn tượng, làm chủ không gian tốt và phản xạ cực nhanh

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung Kiên cũng thuộc nhóm đắt giá nhất đội U.23 Việt Nam. Anh xếp sau các ngôi sao tấn công như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào (cùng 300.000 euro) và tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (200.000 euro). Giá trị đội hình của U.23 Việt Nam cũng có sự tăng trưởng đáng kể, đạt tổng cộng khoảng 3,48 triệu euro (hơn 107 tỉ đồng).

Tại VCK U.23 châu Á 2026 sắp tới, Trung Kiên vẫn sẽ là người gác đền số một của đội U.23 Việt Nam. Anh có sự tiến bộ vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Trong màu áo HAGL, anh góp công lớn giúp đội bóng phố núi trụ hạng. Nhờ đó, thủ môn này được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh như Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, giành chức vô địch AFF Cup 2024. 

Trong năm 2025, anh thể hiện sự chắc chắn, giúp đội U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33. "Phần thưởng" tinh thần giá trị cho Trung Kiên là vào tốp 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2025 cùng Tiến Linh, Đình Bắc, Hoàng Đức và Quang Hải.

Tin liên quan

Phạm Đình Hải vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam mong các thủ môn không gặp vấn đề

Phạm Đình Hải vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam mong các thủ môn không gặp vấn đề

Trước thời điểm chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đang gặp không ít khó khăn về mặt nhân sự, đặc biệt ở vị trí thủ môn và hàng công.

Nhiều thầy Hàn Quốc không trụ nổi ở Đông Nam Á, vì sao chỉ HLV Kim Sang-sik thành công?

Khi U.23 Việt Nam không còn trong bóng tối

Khám phá thêm chủ đề

U.23 châu Á U.23 Việt Nam Trần Trung Kiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận