U.23 Việt Nam bơi ra biển lớn, niềm hy vọng số 1 của Đông Nam Á

Vì sao AFC tin U.23 Việt Nam hơn?

Tại VCK U.23 châu Á 2026, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện là U.23 Việt Nam và Thái Lan. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá: "Trong số các đội có cơ hội vô địch U.23 châu Á, U.23 Việt Nam là đại diện tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á từng tiến rất gần cơ hội này khi giành ngôi á quân vào năm 2018. Họ có cơ hội tái hiện điều đó khi là 1 trong 7 đội có thành tích hoàn hảo ở vòng loại (thắng cả 3 trận)".

Đặt trên bàn cân, đội U.23 Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan ở thời điểm này. Các học trò HLV Kim Sang-sik vừa đánh bại tiểu "Voi chiến" với lực lượng mạnh nhất ngay trên "thánh địa" Rajamangala trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, chúng ta là những người nâng cúp, còn đội U.23 Thái Lan dừng chân ở bán kết. Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, Văn Khang và các đồng đội giành trọn 9 điểm, còn đại diện từ xứ chùa vàng chỉ được 7.

U.23 Việt Nam (đỏ) được truyền thông châu Á dành nhiều lời khen ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở VCK U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam có đầy đủ "binh hùng tướng mạnh", còn HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thiếu nhiều học trò giỏi do các CLB không đồng ý nhả người (VCK U.23 châu Á 2026 không thuộc FIFA Days). Những sự vắng mặt đáng chú ý nhất là Yosakorn Burapha, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất SEA Games 33 với 6 bàn thắng, tiền vệ công Kakana Khamyok, đội trưởng Seksan Ratree, và một số trụ cột như Waris Chuthong, Chanon Thamma, Sarawat Phosaman. Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của đội U.23 Việt Nam là gần 3,5 triệu euro, tương đương hơn 107 tỉ đồng, bỏ xa đội U.23 Thái Lan (1,45 triệu euro). Bảng đấu của đội đại kình địch cũng khó hơn khi họ phải chạm trán các đối thủ rất mạnh là Iraq, Úc và Trung Quốc.

Thành tích trong quá khứ của các lứa U.23 Việt Nam cũng vượt trội đối thủ cùng khu vực. Cả 2 nền bóng đá đều có 6 lần dự VCK U.23 châu Á. Thành tích tốt nhất của đội U.23 Việt Nam là vào bán kết (2018) và vừa có 2 lần liên tiếp vào đến tứ kết (2022 và 2024). Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Thái Lan chỉ là tứ kết (2020) và tiểu "Voi chiến" dừng chân tại vòng bảng ở 2 VCK gần nhất.

Ratree, nhạc trưởng, đội trưởng của U.23 Thái Lan không tham dự VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khát vọng của U.23 Việt Nam

Dù đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều năm qua, nhưng có một thực tế rằng Đông Nam Á vẫn đang là vùng trũng trên bản đồ bóng đá châu Á nói chung và sân chơi U.23 châu Á nói chung. Kể từ khi giải đấu này ra đời, chiếc cúp danh giá nhất lục địa cấp độ trẻ vẫn chỉ là cuộc chơi riêng của các cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út hay Iraq. Đã có lúc, U.23 Việt Nam (vào chung kết 2018) hay U.23 Indonesia (vào chung kết 2024) tiến rất gần đến ngưỡng cửa lịch sử, nhưng vinh quang cuối cùng vẫn luôn ngoảnh mặt với các đại diện Đông Nam Á.

Khoảng cách giữa bóng đá Đông Nam Á và các nền bóng đá hàng đầu châu lục còn khá xa, thành thật là như vậy. Nhưng với riêng địa hạt bóng đá trẻ, bất ngờ có tỷ lệ xảy ra rất cao. Với đội U.23 Việt Nam, chúng ta đang có cơ hội tạo nên những cơn địa chấn khi đang sở hữu một thế hệ cầu thủ không sợ hãi, những người đã kinh qua đủ mọi áp lực từ V-League đến các đấu trường quốc tế, điều được thể hiện rõ ràng ở cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước U.23 Thái Lan.

Tác giả nổi tiếng người người Mỹ Norman Vincent Peale từng nói: "Hãy nhắm tới mặt trăng, ngay cả khi trượt đi nữa, bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao". Đây có lẽ là kim chỉ nam phù hợp nhất cho U.23 Việt Nam lúc này. Việc đặt mục tiêu lên ngôi vương có thể là một thử thách cực đại, nhưng chính khát vọng mãnh liệt đó sẽ là động lực để thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua giới hạn bản thân. Dù kết quả cuối cùng ra sao, một hành trình rực lửa, đầy khát vọng tại Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ giúp bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét, khẳng định vị thế "ngôi sao" sáng nhất của bóng đá Đông Nam Á.







