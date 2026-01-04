Nóng: Lộ diện nhân tố phải chia tay U.23 Việt Nam, ông Kim lại gây bất ngờ lớn?

Chiều 4.1 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chia sẻ bản danh sách đăng ký cầu thủ của các đội tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Lê Phát (CLB Ninh Bình) không có tên trong danh sách U.23 Việt Nam. Như vậy, HLV Kim Sang-sik quyết định kiên nhẫn với Thanh Nhàn, người đang tích cực hồi phục chấn thương và trao niềm tin cho tiền đạo giàu kinh nghiệm Vĩ Hào.
Việc chia tay Lê Phát gây bất ngờ lớn bởi anh là người vừa ghi bàn duy nhất cho U.23 Việt Nam trong trận giao hữu thua U.23 Syria ngày 30.12 vừa qua. Tuy nhiên lại cũng có cách giải thích khác. Lê Phát là cầu thủ trẻ nhất đội, tương lai còn rộng mở. Tại SEA Games 33, chân sút này cũng không có nhiều cơ hội ra sân.
Bình luận (0)