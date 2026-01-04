Nóng: Lộ diện nhân tố phải chia tay U.23 Việt Nam, ông Kim lại gây bất ngờ lớn?

Chiều 4.1 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chia sẻ bản danh sách đăng ký cầu thủ của các đội tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Lê Phát (CLB Ninh Bình) không có tên trong danh sách U.23 Việt Nam. Như vậy, HLV Kim Sang-sik quyết định kiên nhẫn với Thanh Nhàn, người đang tích cực hồi phục chấn thương và trao niềm tin cho tiền đạo giàu kinh nghiệm Vĩ Hào.

Lê Phát (số 24) ghi bàn trong trận giao hữu với Syria tại Qatar. Tuy nhiên, dựa trên màn trình diễn tổng thể, cầu thủ sinh năm 2007 chưa làm tốt như các đàn anh ẢNH: VFF

Danh sách 23 cầu thủ U.23 Việt Nam dự VCK U.23 châu Á 2026 được đăng trên trang chủ AFC

Việc chia tay Lê Phát gây bất ngờ lớn bởi anh là người vừa ghi bàn duy nhất cho U.23 Việt Nam trong trận giao hữu thua U.23 Syria ngày 30.12 vừa qua. Tuy nhiên lại cũng có cách giải thích khác. Lê Phát là cầu thủ trẻ nhất đội, tương lai còn rộng mở. Tại SEA Games 33, chân sút này cũng không có nhiều cơ hội ra sân.