U.23 Việt Nam có người truyền cảm hứng mạnh mẽ, duyên lành Ả Rập Xê Út sẽ đến sau 25 năm

Hồng Sơn ghi 5 bàn truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Ả Rập Xê Út

Trong lịch sử các giải đấu từ trước đến nay, chỉ duy nhất một lần, đội tuyển Việt Nam tham gia một vòng đấu bảng trên đất Ả Rập Xê Út. Đó là gần 2 tuần từ ngày 8 đến 19.2 năm 2001 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2002. Đội tuyển khi đó do HLV người Brazil Dido dẫn dắt, bao gồm thủ môn Trần Minh Quang, trung vệ Phạm Hùng Dũng, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Phi Hùng; tiền vệ Lê Hồng Minh, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Trung Kiên, Lưu Thanh Châu; tiền đạo Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Việt Thắng. Và được chú ý đặc biệt là Nguyễn Hồng Sơn, tiền vệ tài hoa, rất thành công ở vòng đấu năm đó.

Nguyễn Hồng Sơn, người đã ghi 5 bàn thắng trên đất Ả Rập Xê Út ẢNH: KHẢ HÒA

Tại Ả Rập Xê Út, Hồng Sơn đã ghi 5 bàn thắng trong tổng số 9 bàn cho đội tuyển Việt Nam, vào lưới các đội Bangladesh, Mông Cổ, góp phần quan trọng giúp đội tuyển chúng ta về nhì bảng đấu sau đội chủ nhà quá mạnh.

Phong cách chơi bóng đậm chất kỹ thuật cùng với phong độ ghi bàn tuyệt vời của Sơn "công chúa" đã giúp cho toàn đội càng chơi càng hay. Đội có tổng cộng 3 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua trong 12 ngày tranh tài (mật độ khi đó 2 ngày/ trận). Chính báo chí tại Ả Rập Xê Út khi đó còn có những bài viết ca ngợi Hồng Sơn như người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội tuyển Việt Nam.

Sau này đội tuyển Việt Nam chỉ còn một lần duy nhất đến Ả Rập Xê Út và chỉ 1 trận đấu gặp chủ nhà. Đó là trận mở đầu vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup khu vực châu Á năm 2022. Đội tuyển Việt Nam cũng đã khởi đầu rất hay với bàn thắng sớm của Quang Hải, nhưng sau đó chúng ta đã thua ngược 1-3.

Còn U.23 Việt Nam trong các giải đấu chính thức đến trước vòng chung kết U.23 năm 2026, chúng ta chưa đá trên sân Ả Rập Xê Út. Lần duy nhất gặp Ả Rập Xê Út là tứ kết U.23 năm 2002 tại Uzbekistan, chúng ta thua 0-2. Đó cũng là năm mà Ả Rập Xê Út lên ngôi vô địch U.23 châu Á.

Tinh thần chiến đấu của U.23 Việt Nam luôn rất đáng khen ẢNH: NHẬT THỊNH

Ai sẽ truyền cảm hứng để U.23 Việt Nam bật lên, ít nhất về nhì bảng

Để tìm một tiền vệ tài hoa của đội tuyển Việt Nam thời đó như Hồng Sơn ở đội U.23 hiện nay rất khó. Vì chúng ta không có những cá nhân quá nổi bật, có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của toàn đội. Bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển lối đá tập thể mạnh mẽ, tất cả phục vụ cho mục tiêu chiến thắng nên dường như sự tiến bộ của từng ngôi sao trong đội hình cũng không thoát rời sức mạnh chung đó.

Đình Bắc sẽ là người truyền cảm hứng cho toàn đội ẢNH: NHẬT THỊNH

Dẫu vậy quan sát lối đá của U.23 Việt Nam cũng như cách bày binh bố trận mà lứa tài năng trẻ bóng đá nước nhà đang thể hiện, có 2 nhân vật đủ sức truyền cảm hứng để chúng ta có thể đạt mục tiêu trong từng trận đấu. Người đầu tiên chính là Đình Bắc. Phong cách chơi bóng tự nhiên như hơi thở, lối đá xông xáo, luôn xuất hiện ở các điểm nóng và sẵn sàng gây đột biến cho bất cứ hàng thủ nào của tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội chính là động lực to lớn cho toàn đội.

Điều này đã thấy rõ ở SEA Games 33 khi Đình Bắc chính là điểm tựa quan trọng thúc đẩy tinh thần toàn đội với tâm lý chơi bóng thoải mái, không hề bị áp lực. Sự cống hiến không mệt mỏi trên sân với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của Đình Bắc đã làm cho U.23 Việt Nam biết đứng vững trên đôi chân của mình. Cách anh đột phá khéo léo với những đường chuyền sắc như dao cạo cho đồng đội đã giúp Minh Phúc ghi bàn ở trận bán kết gặp Malaysia, hay khởi đầu cho đường chuyền quyết định của Thái Sơn cho Văn Thuận và Thanh Nhàn kết thúc thành bàn ấn định tỷ số 3-2 ở trận chung kết.

Đội tuyển U.23 Việt Nam là một tập thể đầy khát khao ẢNH: NHẬT THỊNH

Người đủ khả năng truyền cảm hứng thứ 2 chính là HLV Kim Sang-sik. Vai trò của ông ngày càng tối quan trọng với U.23 Việt Nam. Khả năng chọn đấu pháp phù hợp, sắp xếp đội hình khéo léo, sử dụng con người linh hoạt, nắm bắt tốt tâm lý từng người, đọc trận đấu nhanh và luôn có điều chỉnh, thay người hợp lý đã giúp thầy Kim "bứt phá" tạo hình ảnh đậm nét trong những liệu pháp chiến thuật. Ông có thể xem là thỏi nam châm, thu hút mọi người luôn chiến đấu hết mình, mang đến sức lan tỏa lớn cho đội U.23 Việt Nam. Hy vọng trận khởi đầu gặp Jordan những vai trò truyền cảm hứng của thầy Kim và Đình Bắc sẽ càng đậm nét hơn nữa.