Nóng: Vĩ Hào lại tái phát chấn thương nên sớm chia tay giải U.23 châu Á, ông Kim đau đầu

Thanh Nhàn và Vĩ Hào trong buổi tập của U.23 Việt Nam ngày 4.1 ảnh: Ted Trần TV

U.23 Việt Nam lại không thể có sự đóng góp của Vĩ Hào

Bùi Vĩ Hào đã rất nỗ lực trong gần 1 năm qua để kịp hồi phục cho những chiến dịch lớn của U.23 Việt Nam. Sau khi lỡ hẹn SEA Games 33, chân sút sinh năm 2003 rất quyết tâm để tham dự VCK U.23 châu Á 2026.

Cơ hội của Vĩ Hào đã mở ra khi ở tuần cuối quyết định Thanh Nhàn bất ngờ bị rách bắp, khiến cơ hội ra sân bị đặt dấu hỏi lớn. Tiếc rằng sau đó Vĩ Hào cũng bị đau ở gần vết mổ cũ, sau một cú đá từ sau của cầu thủ U.23 Syria.

Đến chiều 4.1, kênh Ted Trần TV thông báo Vĩ Hào đã bị chấn thương tái phát và không thể hoàn tất buổi tập. Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, chẩn đoán ban đầu của bác sĩ cho thấy vết đau của anh khá nặng, rất khó để kịp bình phục cho VCK U.23 châu Á.

Sự lựa chọn của ông Kim

Ông Kim phải đưa ra quyết định khó khăn ảnh: VFF

Những diễn biến dồn dập về chấn thương của Vĩ Hào, Thanh Nhàn và cả Nguyễn Tân trong những ngày gần đây khiến bài toán chốt danh sách 23 cái tên chính thức cho VCK U.23 châu Á trở nên hết sức nóng bỏng.

Nếu vị trí thủ môn vẫn còn có thể tạm chờ Phạm Đình Hải lấy được visa để bay sang vì vẫn còn 2 thủ môn số 1 Trung Kiên và số 2 Văn Bình đang có phong độ cao, thì bài toán trên hàng công đang khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu không ít.

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?

Cũng như chuyện thủ tục xin visa của Phạm Đình Hải, ông Kim cũng không có nhiều sự lựa chọn tốt hơn từ Việt Nam, trong lúc sẽ phải chờ các thủ tục giấy tờ để có thể nhập cảnh tại Ả Rập Xê Út.

Do đó, khả năng cao U.23 Việt Nam một khi xác định Vĩ Hào không kịp bình phục cho VCK U.23 châu Á 2026, sẽ phải chọn phương án có tính khả thi hơn là chờ Thanh Nhàn bình phục chấn thương bắp, trong cảnh anh đã có thể xỏ giày tập nhẹ.