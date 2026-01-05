Khi U.23 Việt Nam không còn trong bóng tối

G IÁ TRỊ CỦA SỰ BẤT NGỜ

Năm 2018, lứa Công Phượng, Xuân Trường… tạo nên "kỳ tích Thường Châu" khi vẫn là một ẩn số với nhiều đối thủ trong khu vực. Thời điểm đó, U.23 VN bị hoài nghi sau thất bại ở SEA Games 29 trên đất Malaysia và HLV Park Hang-seo cũng chưa chứng minh được năng lực. Ở VCK U.23 châu Á 2 năm sau đó, khi những Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Dũng (thủ môn)… đã được biết đến và bị các đối thủ đề phòng, U.23 VN thi đấu bế tắc và bị loại ngay từ vòng bảng. Điều trớ trêu là chính bộ khung này vừa giành HCV SEA Games 30 tại Philippines.

Ở 2 kỳ U.23 châu Á tiếp theo, thành công phần nào trở lại với U.23 VN khi vào tứ kết cả 2 lần. Năm 2022, HLV Gong Oh-kyun mang đến sự bất ngờ khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm mới toanh là Văn Trường - Văn Khang, 2 em út của đội khi đó. Đến năm 2024, đến lượt bộ đôi trưởng thành từ CLB Becamex TP.HCM là Minh Khoa, Vĩ Hào tạo khác biệt, dưới bàn tay của HLV Hoàng Anh Tuấn. Có thể thấy rõ rằng ở cấp độ châu lục, việc tạo ra bất ngờ cho đối thủ là một trong những yếu tố dẫn đến thành công.

Đội U.23 VN cần nhiều yếu tố bất ngờ từ những gương mặt mới như Văn Thuận (trái), Minh Phúc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngay cả HLV Kim Sang-sik cũng đang tạo ra được điều này tại sân chơi khu vực. Ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, ông bất ngờ đặt niềm tin vào tiền vệ Xuân Bắc, người chưa từng có kinh nghiệm khoác áo đội U.23 VN trước đó, để rồi cầu thủ của CLB PVF-CAND trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch của đội U.23 VN. Tương tự, "kép phụ" Công Phương đột nhiên trở thành người đá chính ở bán kết, chung kết rồi ghi bàn quyết định hạ gục chủ nhà Indonesia ở trận phân định ngôi vương. Đến SEA Games 33, đến lượt những Thanh Nhàn, Văn Thuận hay Thái Sơn tỏa sáng khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đó là điều nhà cầm quân người Hàn Quốc cần tiếp tục làm được tại VCK U.23 châu Á 2026 trên đất Ả Rập Xê Út.

V Ị THẾ KHÁC CỦA U.23 VN

So với các lứa trước, đội hình U.23 VN hiện tại có chất lượng đồng đều hơn bởi gần như tất cả cầu thủ đều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Văn Khang và các đồng đội cũng cùng nhau chinh chiến, gặt hái thành công ở 3 chiến dịch lớn chỉ trong 1 năm: vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và đoạt HCV SEA Games 33. Nhờ đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có sự kết nối, ăn ý, và hướng đến giải đấu cấp độ châu lục với tinh thần tốt nhất.

Tuy nhiên, đội U.23 VN cũng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như các đối thủ. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao thầy trò HLV Kim Sang-sik nhờ thành tích là 1 trong 7 đội có hành trình vòng loại hoàn hảo nhất (toàn thắng cả 3 trận); các đội còn lại là Jordan, Nhật Bản, Qatar, Iran, Hàn Quốc và Syria. U.23 VN là đội ghi ít bàn nhất ở vòng loại trong số 11 đội nhất bảng (chỉ 4 bàn), nhưng lại là đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất, khi không để lọt lưới bàn nào, cùng với U.23 Hàn Quốc và Úc. AFC thậm chí xếp đội U.23 VN vào nhóm ứng viên vô địch.

Việc được đánh giá cao vừa là niềm tự hào, vừa là thách thức với U.23 VN. Khi không còn đứng trong bóng tối, Đình Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang... sẽ bị đối phương phân tích kỹ. Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết của HLV Kim Sang-sik lúc này là phải tạo ra những "biến số" mới, khiến các đối thủ không thể bắt bài.

Bùi Vĩ Hào lại chấn thương Hôm nay 5.1, U.23 VN sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK U.23 châu Á và thật không may khi Bùi Vĩ Hào tái phát chấn thương cổ chân trong buổi tập tối qua (giờ VN), nên gần như chắc chắn sẽ không được đăng ký. Anh bị đau và phải bỏ dở buổi tập giữa chừng. Trước đó, chân sút của CLB Becamex TP.HCM bị đứt dây chằng cổ chân, phải phẫu thuật và mất 8 tháng để hồi phục. Ở SEA Games 33, anh không được điền tên vào danh sách chính thức đến Thái Lan do chưa đảm bảo thể trạng tốt nhất. Lần này, tiền đạo sinh năm 2003 tiếp tục trở thành khán giả bất đắc dĩ.

Yếu tố bất ngờ không chỉ nằm ở những nhân sự mới như cách Xuân Bắc hay Công Phương từng bước ra ánh sáng, mà còn phải đến từ sự đa dạng trong cách vận hành chiến thuật. Nếu như vòng loại chúng ta đi tiếp nhờ sự chắc chắn của hàng thủ, thì tại VCK sắp tới, U.23 VN cần những miếng đánh sở trường có độ sát thương cao hơn. Đó có thể là những tình huống dàn xếp đá phạt cố định đầy ý đồ, hay khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chỉ bằng một vài đường chuyền xuyên tuyến sắc bén. Bên cạnh đó, việc rèn giũa khả năng dứt điểm tầm xa hoặc các pha chồng biên tốc độ sẽ giúp U.23 VN thoát khỏi sự bế tắc. HLV Kim Sang-sik nổi tiếng với triết lý bóng đá thực dụng nhưng linh hoạt và đây là lúc ông cần biến sự linh hoạt đó thành những đòn đánh quyết định.