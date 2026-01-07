U.23 Kyrgyzstan sở hữu một ‘thói quen’ rất xấu, U.23 Việt Nam sẽ thắng nếu khai thác được điều này….

U.23 Kyrgyzstan có tiến bộ, nhưng bàn thua phút cuối do mất tập trung

12 năm trước tại Asian Games Incheon - ASIAD (Hàn Quốc), lứa U.23 Việt Nam (khi đó mang tên là đội Olympic) với Vũ Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân, Võ Huy Toàn lần đầu tiên đối đầu với đội U.23 Kyrgyzstan. Ấn tượng mạnh nhất của đại diện Trung Á này là có lối chơi kỷ luật, giàu thể lực, không ngại va chạm.

Lúc đó U.23 Kyrgyzstan sẵn sàng chơi đôi công trước bất cứ đối thủ nào, có nhiều lúc dồn ép các cầu thủ Việt Nam bằng tốc độ, sức mạnh cuồn cuộn trong các pha tranh chấp và nhiều pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh. Dẫu vậy chúng ta đã chơi kiên cường, phản công sắc lẹm và mướt mồ hôi mới thắng 1-0 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Vũ Minh Tuấn. Tuy thua nhưng Kyrgyzstan vẫn cùng Việt Nam sánh vai vào vòng 16 đội và họ dừng chân sau thất bại trước Jordan.

U.23 Kyrgyzstan thua phút 88, HLV Edmar Lacerda dè chừng U.23 Việt Nam

U.23 Kyrgyzstan (áo trắng) ngăn cản pha lên bóng của đội chủ nhà ẢNH: AFC

Từ đó đến nay, bóng đá Kyrgyzstan khởi nguồn từ lứa U.23 này có sự tiến bộ đáng kể, thể hiện qua việc họ lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2019 và sau đó là có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Một kết quả cũng gây "giật mình" không kém, đó là trận hòa 2-2 trước đội bóng từng vô địch U.23 châu Á Uzbekistan tại vòng loại bảng giải U.23 châu Á 2026. Bấy nhiêu cho thấy họ đang đi từng bước chắc chắn, có thể không quá bùng nổ, nhưng muốn thắng họ không hề dễ dàng.

Mới nhất ở trận ra quân bảng A vòng chung kết, U.23 Kyrgyzstan cũng tạo một dấu ấn khi thua sát nút chủ nhà Ả Rập Xê Út 0-1 với bàn thua ở phút 88. Nên nhớ chính đội bóng Trung Á này chỉ còn chơi có 10 người từ phút 34, nhưng họ vẫn thể hiện sự lì lợm, bình tĩnh hóa giải từng pha lên bóng gây sóng gió của đại diện Tây Á. Cách chơi lăn xả, sẵn sàng đua sức đó đã làm vất vả ứng viên nặng ký của chức vô địch U.23 lần này.

Hàng thủ Kyrgyzstan chơi lăn xả trước U.23 Ả Rập Xê Út ẢNH: AFC

Đó chính là chi tiết mà HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam cần quan tâm. Bởi thực tế U.23 Kyrgyzstan không hề yếu như những nhận định, phân tích trước đó. Đội bóng này đang có những biểu hiện khá tích cực, thể hiện sự chững chạc trong cách chơi và biết phát huy tốt những gì mà lứa đàn anh đã làm được ở vòng loại World Cup. Việc mất người do thẻ đỏ khiến họ không thể duy trì nhịp điệu chơi trước Ả Rập Xê Út, nhưng vẫn cho thấy tinh thần đầy nỗ lực và sự gắn kết trên sân để đứng vững cho đến gần cuối trận.

Thẻ đỏ của số 10 U.23 Kyrgyzstan khiến họ bị thiệt thòi trước trận gặp U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

Nếu có một điểm gì mà chúng ta có thể nhìn thấy ở U.23 Kyrgyzstan qua trận đầu tiên chưa thực sự tốt, thì đó chính là việc mất tập trung ở một số thời điểm. Họ còn xử lý đôi lúc vụng về, phá bóng còn lúng túng, còn dính phạt đền và để khoảng trống quá lớn ở nách bên trái cặp trung vệ vào cuối trận, tạo cơ hội cho U.23 Ả Rập Xê Út xuyên phá bằng một nhát kiếm kết thúc lạnh lùng.

Đình Bắc và Văn Khang, 2 trụ cột bản lĩnh của U.23 Việt Nam ẢNH:TED TRẦN

Giải mã sức mạnh U.23 Kyrgyzstan

So về phương diện cá nhân, U.23 Kyrgyzstan chỉ có vài nhân tố nổi bật như Kimi Merk, cầu thủ sinh ra tại Đức, được đào tạo ở Học viện Kaiserslautern, có tư duy chơi bóng hiện đại kèm theo sự tự tin rất cao. Hay một điểm tựa khác chính là thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov. Người gác đền của CLB Dordoi Bishkek (Kyrgyzstan) cản phá thành công một quả phạt đền của Ả Rập Xê Út, có ít nhất ba pha cứu thua xuất thần khác trong trận, khiến AFC phải ca ngợi.

Nhưng ở trận đầu tiên, ngôi sao Kimi Merk chơi khá mờ nhạt và bị thay ra từ giữa hiệp hai. Ngoài ra, việc tiền vệ trụ cột Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ và bị treo giò khi đối đầu Việt Nam cũng khiến U.23 Kyrgyzstan chịu tổn thất. Bấy nhiêu đã cho thấy sự thuận lợi của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận quyết đấu vào 21 giờ ngày 9.1 tới. Nhiều tuyển thủ Việt Nam sau khi xem đội bóng Trung Á này thi đấu đều chung nhận xét không đánh giá thấp U.23 Kyrgyzstan nhưng đều có lòng tin sẽ giải mã được đối thủ này.

Cú sút phạt đền đầy bản lĩnh của Đình Bắc ẢNH: TED TRẦN

Vậy thì giải mã bằng cách nào? Chắc chắn thầy Kim sẽ không từ bỏ cách đá mà U.23 Việt Nam đã vận dụng rất hay ở trận ra quân. Đó là sự chủ động áp sát, pressing mạnh mẽ, dù vẫn yêu cầu phòng ngự an toàn, nhưng không co cụm đội hình mà trái lại bắt người chặt, phong tỏa nhanh, hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ. Cách chơi đó sẽ giúp U.23 Việt Nam kiểm soát được trận đấu. Vì xét cho cùng U.23 Kyrgyzstan có tầm vóc và thể hình không thua gì U.23 Jordan, nên chọn cách chơi như vậy sẽ vô hiệu hóa lối đá của đại diện Trung Á.

Làm nản lòng được đối thủ bằng cách chơi tự tin, chủ động của mình thì điều cần phát huy hơn nữa là sự gắn kết, nhịp nhàng, hòa quyện vào nhau để lan tỏa cảm xúc bùng nổ và ghi bàn. Hơn ai hết thầy Kim và các tuyển thủ đều hiểu đường còn dài, cần giữ "cái đầu" của mọi người không bay bổng sau chiến thắng đầu tiên, tập trung giải quyết trận thứ 2 bằng tất cả tinh hoa có được của mình để đặt chân vào tứ kết. Thế nên cảm hứng chiến thắng sẽ tiếp tục thôi thúc mỗi người nỗ lực hơn.

Lê Phát thi đấu trong đội hình chính đã mang thêm giải pháp đa dạng cho hàng tấn công ẢNH: TED TRẦN

Chỉ cần nhìn Đình Bắc thể hiện sự rắn rỏi, vững vàng sau cú sút phạt đền ghi bàn cũng như cách ăn mừng không hề quá trớn của U.23 Việt Nam sau trận đấu cũng đều thấy các học trò của HLV Kim Sang-sik thực sự đã được trui rèn bản lĩnh. Họ đã giữ được đôi chân mình trên mặt đất để tiếp tục tập trung giải mã đối thủ thứ 2 bằng sự cẩn trọng. Đó chính là cách truyền cảm hứng chiến thắng tốt nhất để U.23 Việt Nam lại thăng hoa vào ngày 9.1 này.