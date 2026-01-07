Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.23 Kyrgyzstan thua đau Ả Rập Xê Út, mất nhân tố cực quan trọng: HLV nói gì về U.23 Việt Nam?

Giang Lao
07/01/2026 08:29 GMT+7

Theo HLV Edmar Lacerda của U.23 Kyrgyzstan, trận thua đau ngày ra quân trước đội chủ nhà Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-1 và còn bị thiệt người, khiến đội bóng của ông không còn nhiều lựa chọn ở trận gặp U.23 Việt Nam ngày 9.1.

U.23 Kyrgyzstan vắng ngôi sao chủ chốt khi gặp U.23 Việt Nam

Trong trận ra quân tại giải U.23 châu Á 2026 với lần đầu tiên tham dự, U.23 Kyrgyzstan đã gây không ít khó dễ cho đội chủ nhà Ả Rập Xê Út và chỉ chịu thua với tỷ số sít sao 0-1. Trong đó, bàn thua diễn ra ở những phút cuối trận (88), khi một khoảnh khắc mất tập trung họ đã tạo điều kiện cho cầu thủ Rakan Al Ghamdi ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho đội Ả Rập Xê Út.

U.23 Kyrgyzstan thua trận, thiệt người: HLV nói gì về U.23 Việt Nam? - Ảnh 1.

U.23 Kyrgyzstan (áo trắng) nay phải dồn toàn lực cho trận gặp U.23 Việt Nam ngày 9.1, nếu muốn tiếp tục hành trình ở U.23 châu Á 2026

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.con

U.23 Kyrgyzstan còn chơi với 10 người từ phút 34 sau khi tiền vệ chủ chốt Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Dù thiệt quân, nhưng đội bóng Trung Á này vẫn thi đấu kiên cường, phòng thủ chặt chẽ và đặt hy vọng sẽ giành 1 điểm trước đối thủ chủ nhà mạnh hơn hẳn.

Mặc dù vậy, dự định của họ bất thành khi những phút cuối đã phải nhận bàn thua vì một khoảnh khắc mất tập trung. HLV Edmar Lacerda tỏ ra rất thất vọng, ông cho rằng U.23 Kyrgyzstan hoàn toàn có thể giành 1 điểm trước Ả Rập Xê Út. Do đó, trận thua thực sự là một cú sốc lớn.

"Chúng tôi biết việc thi đấu trong điều kiện này khó khăn như thế nào, và càng khó hơn khi chỉ còn 10 người. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực và cố gắng của họ khi thi đấu với chỉ 10 người. 

Chúng tôi biết họ sẽ bắt đầu như thế nào và phải chuẩn bị cho điều gì, đặc biệt là khi chơi trên sân nhà của họ (U.23 Ả Rập Xê Út). Chúng tôi hiểu rất rõ tình hình. Tôi chúc mừng các cầu thủ của mình về sự hiểu biết chiến thuật. Nhưng bây giờ, chúng tôi cần nhanh chóng tập trung lại cho trận đấu tiếp theo", HLV Edmar Lacerda của U.23 Kyrgyzstan bày tỏ sau trận đấu.

U.23 Kyrgyzstan thua trận, thiệt người: HLV nói gì về U.23 Việt Nam? - Ảnh 2.

U.23 Kyrgyzstan vắng tiền vệ chủ chốt Arsen Sharshenbekov (10) nhận thẻ đỏ trực tiếp, ở trận then chốt với U.23 Việt Nam

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.con

Trước đó, cũng ở bảng A, U.23 Việt Nam ra quân với trận thắng cách biệt và thuyết phục trước U.23 Jordan với tỷ số 2-0 (nhờ hai bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và hậu vệ Hiểu Minh). Qua đó, đang dẫn đầu bảng xếp hạng khi có cùng 3 điểm với U.23 Ả Rập Xê Út, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (2/0 so với 1/0). U.23 Kyrgyzstan và U.23 Jordan chưa có điểm nào, xếp lần lượt tiếp theo.

Theo HLV Edmar Lacerda: "U.23 Kyrgyzstan cần tập trung lại và đặt mọi quyết tâm lớn hơn ở trận tiếp theo gặp U.23 Việt Nam (lúc 21 giờ ngày 9.1), với mục tiêu phải giành chiến thắng mới có thể duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng. U.23 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của họ đáng gờm như thế nào sau khi đánh bại U.23 Jordan. Vì vậy, chúng tôi phải hết sức nỗ lực, hơn cả trận ra quân khi gặp U.23 Ả Rập Xê Út".

U.23 Kyrgyzstan thua trận, thiệt người: HLV nói gì về U.23 Việt Nam? - Ảnh 3.

Nếu giành tiếp chiến thắng trước U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào tứ kết U.23 châu Á 2026

Ảnh: Ted Trần TV

Trong khi đó, HLV người Ý, Luigi Di Biagio của U.23 Ả Rập Xê Út đã ca ngợi sự kiên cường của các cầu thủ, khi nỗ lực để giành được trận thắng ngày ra quân trước một U.23 Kyrgyzstan rất khó nhằn.

"Trên thực tế, chúng tôi hoàn toàn áp đảo họ. U.23 Kyrgyzstan chỉ còn 10 người, nhưng chúng tôi cũng bị thiệt quân khi đội trưởng Abdullah Radif bị chấn thương và buộc phải thay người sớm. Các cầu thủ đã thể hiện cường độ thi đấu tuyệt vời, chơi bóng chủ động và xứng đáng với chiến thắng. 

Chúng tôi kiểm soát trận đấu với khoảng 75% thời gian kiểm soát bóng và tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi đã bỏ lỡ một quả phạt đền, nhưng chúng tôi phải dứt điểm tốt hơn nữa và cần tiếp tục cải thiện", HLV Luigi Di Biagio cho biết và xác định U.23 Ả Rập Xê Út sẽ phải thận trọng trước U.23 Jordan (thi đấu lúc 23 giờ 30 ngày 9.1) ở lượt thứ hai bảng A, dù đội này vừa để thua sốc U.23 Việt Nam tỷ số 0-2.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (the-AFC.com) hết lời khen ngợi U.23 Việt Nam với những tình huống cố định gồm các pha phạt góc như CLB Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh, sớm giành lợi thế trước U.23 Jordan tỷ số 2-0 tối 6.1.

