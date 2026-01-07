U.23 Ả Rập Xê Út đá hỏng phạt đền, thắng nhọc nhằn Kyrgyzstan: Vẫn xếp sau U.23 Việt Nam

Với lợi thế sân nhà, U.23 Ả Rập Xê Út được đánh giá là một một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch của VCK U.23 châu Á 2026. Trước khi giải đấu khởi tranh, thầy trò HLV Luigi Di Biagio (người Ý) cũng có phong độ ấn tượng, vừa đăng quang U.23 Ả Rập Cúp 2025. Xét rộng ra, U.23 Ả Rập Xê Út đã bất bại 5 trận, trong đó giành tới 4 chiến thắng và ghi 11 bàn.

Ở chiều ngược lại, U.23 Kyrgyzstan mới có lần đầu góp mặt tại U.23 châu Á, bị đánh giá thua thiệt hoàn toàn so với U.23 Ả Rập Xê Út. Dù vậy, HLV Lacerda khẳng định U23 Kyrgyzstan không đến giải chỉ để tích lũy kinh nghiệm, mà hướng tới việc thể hiện lối chơi tích cực và cống hiến, sẵn sàng làm nên bất ngờ.

U.23 Ả Rập Xê Út (áo xanh) được đánh giá rất cao ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: FACBOOK KFU

U.23 Ả Rập Xê Út bất lực, không thể ghi bàn trong hiệp 1 dù được chơi hơn người

Mục tiêu giành 3 điểm được HLV Luigi Di Biagio thể hiện rõ khi ông tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của U.23 Ả Rập Xê Út. Ở hàng thủ, những ngôi sao Salem Al-Najdi, Mohammed Al-Dosari hay Yasser Al-Zubaidi được chọn đá chính. Trong khi trên hàng công, Abdullah Radif cũng góp mặt.

Với đội hình vượt trội, không bất ngờ khi U.23 Ả Rập Xê Út chơi chủ động, đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà cầm bóng đến 75%, gấp 3 lần U.23 Kyrgyzstan. Sau 45 phút đầu tiên, U.23 Ả Rập Xê Út cũng áp đảo về số pha dứt điểm khi có đến 8 cú sút về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, độ hiệu quả trong những cú sút của U.23 Ả Rập Xê Út không cao, chỉ 1 lần sút trúng đích và dễ dàng bị thủ thành U.23 Kyrgyzstan ôm gọn.

Ở chiều ngược lại, U.23 Kyrgyzstan chơi lùi sâu, chờ đợi thời cơ để phản công. Đại diện Trung Á phòng ngự rất tốt, bịt kín mọi khoảng trống ở cả 2 biên lẫn trung lộ. Đáng tiếc, phút 34, Sharshenbekov lại nhận thẻ đỏ khá vô duyên khi dẫm vào chân đối thủ. Dù vậy, U.23 Kyrgyzstan vẫn chơi kiên cường, bảo toàn mảnh lưới đến hết hiệp đấu.

U.23 Ả Rập Xê Út bế tắc trong việc xuyên thủng lưới U.23 Kyrgyzstan trong hiệp 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK SFA

Sau giờ nghỉ, U.23 Ả Rập Xê Út vẫn duy trì sức ép. So với hiệp 1, U.23 Ả Rập Xê Út lên bóng với tốc độ cao hơn, chủ yếu tấn công ở 2 cánh. Tuy nhiên, khi tiếp cận vòng cấm của U.23 Kyrzykistan, U.23 Ả Rập Xê Út vẫn tỏ ra vô duyên, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Thậm chí, ở phút 75, U.23 Ả Rập Xê Út còn được hưởng quả phạt đền nhưng Musab Al Juwayr vẫn không thể chiến thắng được thủ thành Kurmanbek Nurlanbekov.

Khoảng 10 phút cuối, HLV Luigi Di Biagio thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công. Sau rất nhiều nỗ lực, phút 88, U.23 Ả Rập Xê Út cũng xuyên thủng mành lưới U.23 Kyrgyzstan, do công của Rakan Al Ghamdi. Đây cũng là pha làm bàn duy nhất của trận đấu, giúp U.23 Ả Rập Xê Út giành trọn 3 điểm.

Rakan Al Ghamdi giúp U.23 Ả Rập Xê Út giành 3 điểm với bàn thắng đẹp mắt ở góc hẹp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thắng nhọc nhằn U.23 Kyrgyzstan 1-0, U.23 Ả Rập Xê Út có 3 điểm, bằng với U.23 Việt Nam. Dù vậy, đội chủ nhà phải xếp thứ 2 bảng A vì thua U.23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng (+1 so với +2). Trong khi đó, U.23 Kyrgyzstan chưa có điểm nào, xếp thứ 3 tại bảng A. Đội U.23 Jordan có 0 điểm cùng hiệu số -2, xếp cuối ở bảng đấu này.

Ở lượt đấu thứ 2, diễn ra vào ngày 9.1, U.23 Ả Rập Xê Út gặp U.23 Jordan, còn U.23 Việt Nam đụng độ U.23 Kyrgyzstan.