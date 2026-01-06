Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng

Văn Trình
Văn Trình
06/01/2026 08:53 GMT+7

Truyền thông Anh mới đây đã tiết lộ những hình ảnh bất ngờ của HLV Amorim sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị M.U sa thải vào chiều qua (5.1, giờ Việt Nam).

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được nhìn thấy tươi cười rạng rỡ khi cùng vợ là bà Maria Joao Diogo đi dạo gần căn biệt thự thuê tại hạt Cheshire (Anh), bất chấp vừa khép lại một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất của đội chủ sân Old Trafford. Khi HLV Amorim phát hiện bản thân bị chụp ảnh, ông cũng không hề tức giận mà vẫn tươi cười, đưa tay chào các nhiếp ảnh gia.

Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng- Ảnh 1.
Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng- Ảnh 2.
Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng- Ảnh 3.
Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng- Ảnh 4.
Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng- Ảnh 5.

HLV Amorim vẫn đầy rạng rỡ dù vừa bị sa thải

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK THE SUN

Lộ số tiền khổng lồ M.U đền bù cho HLV Amorim

Theo truyền thông Anh, việc chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Amorim khiến M.U phải chi trả tổng cộng gần 30 triệu bảng Anh, tương đương hơn 930 tỉ đồng, trong bối cảnh CLB đang nỗ lực thắt chặt chi tiêu và đối mặt với nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Các ứng cử viên thay thế HLV Amorim tại Manchester United

HLV Amorim ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với M.U vào tháng 11.2024. Trong 14 tháng cầm quyền, ông đã nhận khoảng 7,5 triệu bảng tiền lương (hơn 230 tỉ đồng). Ngoài ra, theo các điều khoản hợp đồng, nhà cầm quân 40 tuổi này còn được nhận thêm khoảng 12 triệu bảng tiền bồi thường (xấp xỉ 370 tỉ đồng) cho phần thời gian còn lại.

Như vậy, chỉ tính riêng tiền lương và bồi thường, HLV Amorim đã “bỏ túi” khoảng 20 triệu bảng Anh, tương đương hơn 620 tỉ đồng. Chưa dừng lại ở đó, để đưa ông về Old Trafford, cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe từng chấp thuận chi 9,25 triệu bảng (khoảng 287 tỉ đồng) để phá vỡ hợp đồng của HLV Amorim với Sporting Lisbon. Tổng chi phí cho triều đại ngắn ngủi này vì thế tiệm cận mốc 1.000 tỉ đồng.

M.U cũng sẽ phải thanh toán các khoản còn lại trong hợp đồng của 6 thành viên ban huấn luyện đi theo HLV Amorim. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ: “Ngài Jim Ratcliffe chắc chắn không vui khi phải ký thêm những tấm séc như vậy”.

HLV Amorim bị triệu tập tới trung tâm huấn luyện Carrington vào sáng hôm qua (5.1) và chính thức bị cách chức, chỉ ít ngày sau khi ông đưa ra phát biểu được xem như “tối hậu thư” với ban lãnh đạo trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds. Khi đó, HLV Amorim nhấn mạnh ông đến Old Trafford với tư cách HLV trưởng, chứ không phải để làm việc trong vai trò bị can thiệp về chuyên môn.

Các nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa HLV Amorim và ban lãnh đạo M.U đã rạn nứt nghiêm trọng, đặc biệt sau khi Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đề nghị ông cân nhắc thay đổi hệ thống chiến thuật để chơi tấn công hơn. HLV Amorim đã phản ứng gay gắt, coi đây là sự xâm phạm quyền hạn của HLV trưởng.

Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng- Ảnh 6.

HLV Amorim bị sa thải vì những mâu thuẫn với ban lãnh đạo

ẢNH: REUTERS

Việc sa thải HLV Amorim diễn ra trong bối cảnh ông Sir Jim Ratcliffe từng thừa nhận M.U đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính nếu không cắt giảm mạnh chi phí. Hàng trăm nhân viên CLB đã bị cho nghỉ việc, các chế độ phúc lợi như bữa trưa miễn phí hay phần thưởng nội bộ cũng bị hủy bỏ, khiến làn sóng phản đối từ người hâm mộ gia tăng.

Trớ trêu thay, giữa lúc chính sách “thắt lưng buộc bụng” được siết chặt, M.U lại tiếp tục phải chi một khoản tiền khổng lồ để chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng. Trước đó, người tiền nhiệm HLV Erik ten Hag cũng từng khiến CLB tốn 14,5 triệu bảng (khoảng 450 tỉ đồng) tiền bồi thường, chỉ vài tháng sau khi gia hạn hợp đồng.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng HLV Amorim là “người chiến thắng duy nhất” trong toàn bộ câu chuyện. Một bình luận mỉa mai viết: “Trở về Bồ Đào Nha đầy nắng, với hàng trăm tỉ đồng trong túi”.

M.U cân nhắc nhiều HLV mới

Ngay sau khi chia tay HLV Amorim, M.U đã nhanh chóng chỉ định Darren Fletcher đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tạm quyền. Darren Fletcher hiện là HLV đội U.18 và từng gắn bó nhiều năm với Old Trafford trên cương vị cầu thủ, sẽ trực tiếp dẫn dắt đội bóng ở trận gặp Burnley giữa tuần này, đồng thời có thể tiếp tục cầm quân tại vòng đấu Cúp FA gặp Brighton.

Theo tiết lộ của trang The Guardian, ban lãnh đạo M.U hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm HLV trưởng chính thức cho phần còn lại của mùa giải hay chờ đến mùa hè. Quá trình tìm kiếm và đánh giá ứng viên sẽ do Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada phụ trách, trong bối cảnh CLB muốn duy trì sự ổn định trong cấu trúc quản lý bóng đá.

Lộ tình trạng của HLV Amorim sau khi bị M.U sa thải, bỏ túi tiền đền bù 900 tỉ đồng- Ảnh 7.

HLV Oliver Glasner đang được M.U liên hệ

ẢNH: REUTERS

Nếu lựa chọn phương án HLV tạm quyền đến hết mùa, Darren Fletcher được xem là một trong những cái tên khả thi nhờ sự am hiểu nội bộ. Một phương án khác từng được cân nhắc là Michael Carrick, người đã có kinh nghiệm dẫn dắt M.U trong giai đoạn chuyển giao năm 2021 với thành tích bất bại.

Ở góc độ lâu dài, HLV Oliver Glasner (Crystal Palace) đang nổi lên như một ứng viên đáng chú ý nhờ sự linh hoạt chiến thuật, trong khi Andoni Iraola, Enzo Maresca hay những cái tên ngoài dự đoán như Gareth Southgate, Mauricio Pochettino cũng được đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, bất kỳ HLV nào tiếp quản “ghế nóng” tại Old Trafford cũng sẽ phải làm việc trong khuôn khổ quyền lực mới, nơi bộ phận điều hành bóng đá giữ vai trò quyết định cao hơn so với HLV trưởng.

Tin liên quan

Sốc: HLV Amorim bị M.U sa thải vì 'gây hấn' với ban lãnh đạo, người tạm ngồi ghế nóng là…

Sốc: HLV Amorim bị M.U sa thải vì 'gây hấn' với ban lãnh đạo, người tạm ngồi ghế nóng là…

Chiều 5.1, M.U đã bất ngờ sa thải HLV Ruben Amorim sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha có những phát biểu thẳng thắn, nhắm vào ban lãnh đạo đội bóng.

Nguy cơ thua kiện tại CAS cực cao, FAM muốn ‘đẩy’ vụ nhập tịch lậu lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ?

Lộ diện trọng tài Hàn Quốc thổi trận U.23 Việt Nam đấu Jordan, người mang nhiều may mắn

Khám phá thêm chủ đề

M.U Ngoại hạng Anh đền bù hợp đồng amorim sa thải Quỷ đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận