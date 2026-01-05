Nguy cơ thua kiện tại CAS cực cao, FAM muốn ‘đẩy’ vụ nhập tịch lậu lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ?

FAM đã nhận thấy khả năng thua kiện ở CAS cực cao

Nhà báo T.Avineshwaran cho biết, theo luật sư thể thao Etienne Rizk (người Pháp), việc FAM theo kiện án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) là tình thế bắt buộc. Cơ hội thắng kiện tại đây là cực kỳ thấp, nhưng FAM vẫn phải làm vì "không chỉ là một động thái pháp lý, mà còn là một sự cần thiết về chính trị".

Đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski cùng FAM, đang nín thở chờ phán quyết xử thua từ AFC sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo và công bố mọi chi tiết qua các phiên điều trần, vạch trần mọi sự thật gian lận nhập tịch cầu thủ Ảnh: Ngọc Linh

Luật sư Etienne Rizk là người có nhiều kinh nghiệm xử lý các vụ việc tại CAS, cho biết quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA đã giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với cả FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" có liên quan, bao gồm cả khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) áp đặt lên liên đoàn bóng đá nước này.

"Quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA đã xác nhận các biện pháp trừng phạt đối với cả FAM và các cầu thủ. FAM đang kháng cáo quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA lên CAS, nhưng tôi không biết liệu các cầu thủ có làm vậy hay không", luật sư Etienne Rizk cho biết và giải thích thêm rằng: "Nếu chỉ FAM kháng cáo, CAS sẽ phải đánh giá lại toàn bộ vụ việc, tập trung chủ yếu vào việc liệu FAM có phạm sai phạm nào trong quá trình nhập tịch của các cầu thủ hay không".

Cũng theo luật sư Etienne Rizk: "FAM có khả năng sẽ lặp lại và tinh chỉnh các lập luận pháp lý đã được đưa ra ở cấp độ FIFA, đồng thời cố gắng chứng minh rằng không có sai phạm có tổ chức nào trong bộ máy quản lý của họ, một chiến lược có thể làm giảm hoặc xóa bỏ hình phạt tài chính".

Luật sư Etienne Rizk cũng nhấn mạnh: "Việc FAM kháng cáo (lên CAS) là điều không thể tránh khỏi, bất kể giá trị pháp lý của vụ việc như thế nào. Về mặt chính trị, FAM không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kháng cáo quyết định của FIFA".

Mặc dù vậy, luật sư Etienne Rizk đánh giá cơ hội thắng kiện hoặc thành công một phần nào đó như dự định của FAM tại CAS là "rất khó dự đoán", thậm chí là không có hy vọng nào, nếu không xem xét đầy đủ hồ sơ chứng cứ.

FAM đã trình báo cảnh sát vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia. Họ cũng đang chờ kết quả kháng cáo FIFA ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

Ông cũng lưu ý và chỉ ra một số điểm yếu trong lập trường của FAM, dù có "lý do chính đáng" kháng cáo án phạt của FIFA, bao gồm sự tham gia hạn chế của các cầu thủ trong quá trình nhập tịch, những tuyên bố mâu thuẫn được đưa ra trong quá trình tố tụng, và quan trọng nhất là những lời thừa nhận từ chính nội bộ FAM.

"Một trong những vấn đề chính là việc tổng thư ký FAM thừa nhận rằng các thành viên trong ban quản lý FAM đã tham gia vào việc xử lý và định dạng một số bản sao giấy khai sinh, bao gồm cả việc sửa đổi nội dung. Theo nghĩa đó, xét đến các sự kiện của vụ việc và những gì FAM đã thừa nhận, từ góc nhìn của người ngoài cuộc, dường như rất khó để FAM hoàn toàn tránh khỏi các biện pháp trừng phạt", luật sư Etienne Rizk kết luận.

Vì vậy, việc FAM kháng cáo FIFA lên CAS chỉ là "thủ tục và là một cách để hành động có trách nhiệm và để cho thấy rằng nếu có bất kỳ hành vi sai trái nào được thực hiện, FAM đã phản ứng một cách nghiêm túc và chín chắn", luật sư Etienne Rizk cho biết thêm.

Không phải ngẫu nhiên có thông tin FAM theo kiện lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ

Vụ việc của FAM ở CAS hiện đang chờ các phiên điều trần. Nhưng trước nhiều dự báo cơ quan này không có nhiều hy vọng để thắng kiện, khi đó vụ việc nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại của bóng đá Malaysia cũng sẽ chính thức khép lại.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xử lý kỷ luật, bao gồm xử thua các trận của đội tuyển nước này tại vòng loại Asian Cup 2027 với hạn chót trước ngày 31.3 tới. Khi đó, đội tuyển Việt Nam được xử thắng tỷ số 3-0 từ trận thua tỷ số 0-4 ngày 10.6.2025 và sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết.

Ngay đầu năm mới 2026, dư luận Malaysia dự báo đội nhà sẽ sớm bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, khi vụ kháng cáo FIFA của FAM ở CAS ngày càng không có lối thoát Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, FAM sẽ không chịu đầu hàng, bất kể vụ việc kháng cáo FIFA ở CAS thất bại. Họ đang có dự định sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT). Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star xác nhận ngày vào ngày 3.1, một nguồn tin đáng tin cậy là luật sư thể thao của Malaysia đã tiết lộ khả năng này, và FAM đang cân nhắc.

"Tuy nhiên, bất kỳ kháng cáo nào lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ cũng sẽ không bao gồm việc xét xử lại vụ án hoặc đánh giá lại bằng chứng. Thay vào đó, phạm vi xem xét chỉ giới hạn nghiêm ngặt ở những sai phạm nghiêm trọng về thủ tục (tại CAS). Nếu FAM thực sự nghiêm túc với khả năng đưa tiếp vụ việc lên SFT, họ sẽ đối mặt nhiều áp lực còn lớn hơn, đặc biệt từ dư luận", nguồn tin là luật sư thể thao cho biết khi trả lời phỏng vấn nhà báo T.Avineshwaran.

Cho đến nay, CAS vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với giới truyền thông về phiên điều trần của FAM hoặc cung cấp thông tin cập nhật về vụ việc. Có khả năng, CAS đang xem xét kỹ càng vụ việc, trước khi có thông báo chính thức và sẽ "khóa chặt" mọi cơ hội của FAM đưa vụ việc lên SFT.

"CAS hoạt động như cơ quan tư pháp độc lập cao nhất trong thể thao toàn cầu và đảm nhiệm hai vai trò chính. Họ xét xử một số tranh chấp với tư cách là tòa án sơ thẩm và cũng đóng vai trò là cơ quan phúc thẩm đối với các quyết định của các liên đoàn thể thao quốc tế như FIFA. Thẩm quyền của họ bắt nguồn từ các điều khoản trọng tài được quy định trong điều lệ và quy định của các tổ chức thể thao, mà các hiệp hội thành viên chấp nhận là ràng buộc.

Các vụ việc tại CAS thường được xét xử bởi hội đồng gồm một hoặc ba trọng tài viên, tùy thuộc vào độ phức tạp của tranh chấp và các quy định áp dụng. Một khi phán quyết được đưa ra, nó thường là phán quyết cuối cùng và ràng buộc, chỉ có thể kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ trong một phạm vi hẹp", báo Malaysia, The Star cho biết.