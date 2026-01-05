Bất ngờ: Trọng tài khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan HCV SEA Games vẫn không bị tước danh hiệu FIFA

Theo danh sách International Match Officials – List year 2026 được công bố trên hệ thống Inside FIFA, bà Phutsavan Chanthavong vẫn có tên đầy đủ trong nhóm trọng tài nữ thuộc hệ thống AFC. Việc này đồng nghĩa nữ trợ lý trọng tài người Lào không bị tước hay hạ đẳng cấp FIFA, cũng không chịu bất kỳ án kỷ luật công khai nào ở cấp độ quốc tế.

Không chỉ riêng bà Phutsavan Chanthavong, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) còn có tổng cộng 9 trọng tài và trợ lý trọng tài được FIFA công nhận đạt chuẩn trong năm 2026. Theo trang Asean Football: "Danh sách này phản ánh cách FIFA đánh giá năng lực trọng tài dựa trên quá trình dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào một sự cố đơn lẻ tại một giải đấu khu vực".

Trọng tài Phutsavan Chanthavong tiếp tục được FIFA công nhận ẢNH: KHẢ HÒA

Bà Phutsavan Chanthavong từng mắc sai lầm lớn, khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games

Trước đó, bà Phutsavan Chanthavong là một trong những trọng tài làm nhiệm vụ ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, giữa đội tuyển tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines – trận đấu gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên khắp Đông Nam Á.

Phút 29, từ đường chuyền của đồng đội, Bích Thùy đánh đầu đưa bóng vào lưới đội tuyển nữ Philippines. Trong lúc Bích Thùy và các đồng đội đang ăn mừng, trọng tài Phutsavan Chanthavong bất ngờ phất cờ báo việt vị. Dù vậy, ở pha quay chậm cho thấy thời điểm bóng được chuyền, Bích Thùy đứng ngang hàng, thậm chí thấp hơn hậu vệ cuối cùng của đối phương, đồng nghĩa bàn thắng là hợp lệ. Quyết định này đã trực tiếp tước đi lợi thế quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam, ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý cầu thủ, khiến trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 sau 120 phút, trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung thất bại trên chấm luân lưu và giành HCB.

Tình huống bàn thắng của Bích Thùy không được công nhận cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích, khi nhiều ý kiến cho rằng quyết định của tổ trọng tài ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện và kết quả trận chung kết. Vụ việc nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi sân cỏ, kéo theo phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, giới chuyên môn, truyền thông khu vực và cả quốc tế.

Bích Thùy bị tước bàn thắng oan uổng, kéo theo việc đội tuyển nữ Việt Nam thua chung kết ẢNH: KHẢ HÒA

Sau giải đấu, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thừa nhận tồn tại sai sót nghiêm trọng trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận chung kết. Tuy nhiên, cho đến nay, AFC vẫn chưa công bố bất kỳ án kỷ luật công khai nào đối với các cá nhân liên quan.

Dù FIFA tiếp tục công nhận Chanthavong cho năm 2026, AFC lại có những điều chỉnh cụ thể ở cấp độ giải đấu. Theo danh sách trọng tài được chốt cho VCK Asian Cup nữ 2026, nữ trợ lý trọng tài người Lào không có tên làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, toàn bộ tổ trọng tài điều khiển trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đều vắng mặt ở giải đấu này.



