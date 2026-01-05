Sốc: HLV Amorim bị M.U sa thải vì 'gây hấn' với ban lãnh đạo, người tạm ngồi ghế nóng là…

Theo thông tin từ giới truyền thông Anh, HLV Amorim đã công khai bày tỏ sự bức xúc với ban lãnh đạo M.U vì những hạn chế trong quyền lực và kế hoạch chuyển nhượng. HLV Amorim tự gọi mình là “quản lý thực thụ” chứ không đơn thuần là “HLV đội một”, khiến mối quan hệ giữa ông và giới lãnh đạo CLB càng trở nên căng thẳng.

Trang The Sun tiết lộ: “Trong buổi họp báo sau trận hòa Leeds United 1–1, HLV Amorim đã nhấn mạnh rằng ông không chỉ muốn được gọi là “head coach” (HLV) mà phải là “manager” (quản lý đội bóng), với quyền quyết định quan trọng hơn về chiến thuật và chuyển nhượng. Ông cũng công khai chỉ trích việc Ban lãnh đạo và các giám đốc bóng đá như Jason Wilcox can thiệp vào lựa chọn nhân sự và lối chơi”.

“Một nguồn tin khác cho biết, Ban lãnh đạo M.U rất bức xúc với điều này và quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Amorim ngay lập tức, trái với những gì một số người từng kỳ vọng rằng ông sẽ ở lại tới hết hợp đồng nếu được ủng hộ”, trang báo nước Anh nhấn mạnh.

HLV Amorim chính thức bị M.U sa thải ẢNH: REUTERS

Thành tích nghèo nàn của HLV Amorim ở M.U

HLV Amorim được M.U bổ nhiệm vào tháng 11.2024, thay thế HLV Erik ten Hag (người Hà Lan), với kỳ vọng mang đến một cuộc cải tổ mạnh mẽ cả về lối chơi lẫn cấu trúc quản lý đội bóng. Hợp đồng ban đầu của ông có thời hạn đến năm 2027, song thực tế HLV Amorim chỉ gắn bó với M.U hơn 14 tháng, tương đương khoảng 430 ngày, trước khi bị chấm dứt hợp đồng sớm.

Trong quãng thời gian dẫn dắt M.U, HLV Amorim không thể giúp đội bóng tìm lại sự ổn định vốn có. Ở mùa giải 2024 – 2025, M.U chỉ kết thúc Ngoại hạng Anh xếp ở vị trí thứ 15 chung cuộc với 42 điểm, một trong những thứ hạng thấp nhất của CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Dù từng có những chiến thắng đáng chú ý trước các đối thủ lớn, “Quỷ đỏ” vẫn liên tục đánh rơi điểm số trước những đội bị đánh giá thấp hơn.

M.U có những trận đấu phập phù dưới thời HLV Amorim ẢNH: REUTERS

Sang mùa giải 2025 – 2026, tình hình không được cải thiện rõ rệt. Trước thời điểm HLV Amorim rời ghế HLV trưởng, M.U đang xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" có 31 điểm sau 19 trận, kém đội đầu bảng là Arsenal đến 18 điểm. Đáng chú ý, trong 2 trận gần nhất, M.U đều thi đấu rất tệ, để 2 đối thủ yếu hơn là Wolves và Leeds cầm hòa.

Cũng theo The Sun, cựu danh thủ M.U, Darren Fletcher sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền, dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Burnley vào ngày 8.1. Đồng thời, ban lãnh đạo M.U cũng sẽ đẩy nhanh quá trình tìm kiếm thuyền trưởng mới.

