Đầu năm suôn sẻ cho Arsenal

T HÁNG KHỐC LIỆT NHẤT TRONG NĂM

Trận thắng Bournemouth 3-2 vừa qua ở vòng 20 giải Ngoại hạng Anh là 1 trong 9 trận đấu của Arsenal trong tháng 1.2026. Hẳn nhiên, đây là tháng khốc liệt nhất, vừa thử thách bản lĩnh "Pháo thủ", vừa là dịp để giới quan sát thẩm tra "độ bền" của đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

Cũng nên nhắc lại: "Vua về nhì" Arsenal rất hay dẫn đầu trong suốt một giai đoạn dài, chỉ để rớt xuống vị trí số 2 vào đúng thời điểm quyết định. Mặt khác, khoảng cách giữa các cầu thủ đá chính và dự bị luôn được xem là nhược điểm lớn khiến Arsenal không có phong độ ổn định trong những mùa bóng vừa qua. Mật độ thi đấu dày đặc và sức mạnh "có chiều sâu" của Arsenal, do vậy, trở thành đề tài theo dõi thú vị trong giai đoạn này.

Declan Rice (giữa) đang chơi hay trong màu áo Arsenal Ảnh: AFP

Từ nay đến cuối tháng, Arsenal sẽ còn gặp Liverpool, Nottingham Forest, M.U, Leeds ở giải Ngoại hạng Anh; Chelsea ở trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn; Portsmouth ở vòng 3 cúp FA và Inter Milan, Kairat ở Champions League. Đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn đang tiến bước ổn thỏa trên mọi đấu trường, đặc biệt là thành tích toàn thắng 6 trận ở Champions League và dẫn đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh.

Tất nhiên, đội đầu bảng chính là ứng cử viên vô địch số 1. Đấy cũng là mục tiêu quan trọng nhất của họ. Nếu Arsenal đủ mạnh và may mắn, họ có thể nhắm đến cả cúp FA để hoàn thành "cú đúp". Danh hiệu ở Champions League luôn là giấc mơ tối thượng cho bất cứ đội mạnh nào ở châu Âu. Ngược lại, cúp Liên đoàn luôn có vẻ "nhẹ ký" nhất. Nhưng đấy lại là danh hiệu đầu tiên mà Arsenal có thể chinh phục trong mùa bóng này. Họ cần cố gắng hết sức tại cúp Liên đoàn, vì ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nó. Một mặt, Arsenal vẫn chưa có danh hiệu nào trong thập niên này. Mặt khác, cúp Liên đoàn (nếu có) sẽ là sức mạnh tinh thần, giải tỏa mọi áp lực mà Arsenal phải chống chọi trong những tháng căng thẳng còn lại.

D ECLAN R ICE TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG

Vừa chấn thương gần đây, mãi đến giờ chót vẫn không biết chắc có thể ra sân hay không, Declan Rice rốt cuộc vẫn hoàn thành nhiệm vụ với cú đúp quan trọng giúp Arsenal thắng đội chủ nhà Bournemouth. Trong toàn bộ sự nghiệp, anh cũng chỉ có một cú đúp khác (2 bàn đều từ pha sút phạt trực tiếp, vào lưới Real Madrid ở Champions League).

HLV Arteta nói rằng trong quan điểm riêng của ông thì Rice là tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. Vấn đề là, như đã nêu: anh chỉ vừa bình phục chấn thương, nghĩa là chưa ở vào phong độ tốt nhất. Vậy, một "Rice hoàn hảo" sẽ còn xuất sắc và quan trọng đến mức độ nào?

Mặt khác, khi một trụ cột chấn thương thì đấy luôn là chi tiết quan trọng để giới quan sát dự báo Arsenal "sẽ gây thất vọng" trong những mùa bóng vừa qua. Xóa tan đặc điểm ấy chính là khác biệt lớn nhất mà Arsenal đang có trong mùa bóng này. Trong khi thiên hạ dồn hết những lời khen cho Rice sau trận thắng Bournemouth, thì chính Rice lại ca ngợi đồng đội Martin Zubimendi. Leandro Trossard và Bukayo Saka chỉ vào sân từ ghế dự bị. Eberechi Eze thậm chí còn không xuất hiện phút nào.

Lực lượng Arsenal mùa này mạnh và đồng đều đến nỗi ai cũng có thể xuất hiện trên sân hoặc ngồi ngoài, mà không gây ảnh hưởng quan trọng về mặt kết quả. Nói rằng "cú đúp lịch sử" của Rice mang hình ảnh biểu tượng là vì vậy. Vì anh thậm chí còn không xuất hiện trong kế hoạch chuyên môn của HLV Arteta chỉ trong vài ngày trước đó. Một mặt, HLV Arteta dễ dàng xoay tua đội hình trong mật độ thi đấu căng thẳng, cũng không phải lo lắng khi có hảo thủ chấn thương hoặc bị treo giò. Mặt khác, đối phương không dễ tiên đoán đội hình Arsenal trước những trận đấu quan trọng.