M.U hòa đội chót bảng vì HLV Amorim dùng 'bài dị', Arsenal 'nghiền nát' Aston Villa

Bước vào trận đấu cuối cùng của lượt đi gặp Wolves, M.U mất nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. Những ngôi sao ở trục dọc như Bruno Fernandes, Mason Mount hay De Ligt, Harry Maguire gặp chấn thương, không thể ra sân. Trong khi đó, ở hành lang phải, “Quỷ đỏ” cũng mất đi Amad Diallo, Mbeumo, Mazraoui vì phải trở về đội tuyển quốc gia, dự Cúp châu Phi. Để trám vào những vị trí này, HLV Amorim lại thay đổi đội hình, chuyển từ sơ đồ 3-4-2-1 sang 4-5-1. Trong đó, hậu vệ Patrick Dorgu có trận thứ 2 liên tiếp được đẩy lên đá tiền đạo. Bất ngờ hơn, Joshua Zirkzee - cầu thủ có màn thể hiện cực tệ ở trận gặp Newcastle và nhận nhiều chỉ trích lại được chọn đá chính.

Joshua Zirkzee (phải) bất ngờ được chọn đá chính dù có màn thể hiện cực tệ ở vòng đấu trước ẢNH: REUTERS

HLV Amorim liên tục có những điều chỉnh lạ

Với việc HLV Amorim dùng “bài dị”, các cầu thủ M.U gặp khá nhiều khó khăn để làm quen. Trong khoảng 15 phút đầu, đội chủ sân Old Trafford chơi lúng túng, không thể tạo ra bất kỳ pha bóng nào nguy hiểm. Thậm chí, nếu các cầu thủ Wolves chính xác hơn ở những đợt phản công nhanh, lưới M.U còn có thể rung lên từ sớm.

Dù vậy, bắt đầu từ nửa cuối hiệp 1, M.U thi đấu khởi sắc, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Các học trò của HLV Amorim tung ra đến 8 cú sút - gấp 4 lần Wolves. Phút 27, Joshua Zirkzee lập công, giúp M.U mở tỷ số trận đấu.

Đáng tiếc, thành quả này đã không được M.U giữ đến hết hiệp đấu. Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Ladislav Krejčí tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ M.U, dễ dàng đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Wolves.

M.U (áo đỏ) không thể giữ được lợi thế dẫn bàn sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, HLV Amorim tiếp tục khiến nhiều CĐV bất ngờ khi thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công. Joshua Zirkzee - cầu thủ ghi bàn mở tỷ số và cũng chơi tốt ở hiệp 1 bất ngờ bị rút ra, nhường chỗ cho cầu thủ ít kinh nghiệm Jack Fletcher. Tiếp đó, cầu thủ mới 17 tuổi Bendito Mantato cũng được sử dụng.

Dù vậy, những sự thay đổi trên đã khiến M.U gần như bế tắc ở hiệp 2. Đội chủ sân Old Trafford chỉ tung ra 7 cú sút (3 lần đưa bóng đi trúng đích) và không lần nào xuyên thủng lưới Wolves, chấp nhận hòa trận 1-1. Bị đội chót bảng chia điểm, M.U lỡ cơ hội lọt vào tốp 4. Hiện “Quỷ đỏ” có 30 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Ở cặp đấu cùng giờ, hai đội đang cạnh tranh cho ngôi vô địch là Arsenal và Aston Villa đụng độ nhau trên sân Emirates. Trái với những dự đoán sẽ gặp khó khăn, Arsenal bất ngờ thi đấu thăng hoa, “nghiền nát” đối thủ 4-1. Những cầu thủ ghi bàn cho Arsenal ở trận này là Gabriel Magalhaes (phút 48), Martín Zubimendi (phút 52), Leandro Trossard (phút 69) và Gabriel Jesus (phút 79). Mãi đến phút 90+4, Ollie Watkins mới ghi bàn danh dự cho Aston Villa.

Arsenal chính thức vô địch lượt đi giải Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 ẢNH: REUTERS

Với thắng lợi này, Arsenal tiếp tục giữ ngôi đầu với 45 điểm sau 19 trận. Thầy trò HLV Mikel Arteta cũng chính thức vô địch lượt đi khi hơn đội xếp thứ 2 là Man City đến 5 điểm (Arsenal thi đấu nhiều hơn Man City 1 trận).