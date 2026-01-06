Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Các ứng cử viên thay thế HLV Amorim tại Manchester United
Các ứng cử viên thay thế HLV Amorim tại Manchester United

06/01/2026 04:48 GMT+7

Manchester United đã sa thải HLV Ruben Amorim sau 14 tháng cầm quân, khép lại giai đoạn nhiều căng thẳng tại Old Trafford. Quyết định được đưa ra sau các cuộc họp nội bộ và chuỗi kết quả không đáp ứng kỳ vọng của ban lãnh đạo CLB.

Theo truyền thông nước Anh, Manchester United đã bắt đầu xem xét các phương án thay thế HLV Ruben Amorim sau khi chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh đội bóng cần ổn định lâu dài, ban lãnh đạo M.U được cho là đang cân nhắc nhiều ứng viên khác nhau, từ những HLV đang làm việc tại Premier League cho đến các gương mặt giàu kinh nghiệm ở châu Âu.

Có 6 cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất trong danh sách ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford.

Ứng viên nổi bật hàng đầu là Oliver Glasner, HLV trưởng của Crystal Palace. Glasner từng giúp Eintracht Frankfurt vô địch Europa League và được nhìn nhận là HLV có khả năng làm việc trong môi trường chịu áp lực cao. Truyền thông Anh cho rằng kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu, cùng phong cách quản lý cứng rắn nhưng rõ ràng, là những yếu tố khiến ban lãnh đạo M.U cân nhắc nghiêm túc cái tên này.

Các ứng cử viên thay thế HLV Amorim tại Manchester United

Một cái tên khác được nhắc đến là Kieran McKenna, HLV của Ipswich Town. McKenna từng làm trợ lý huấn luyện tại Manchester United và được xem là gương mặt trẻ triển vọng trong giới huấn luyện Anh. Theo The Independent, M.U đánh giá cao khả năng phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi có cấu trúc của McKenna.

Enzo Maresca, HLV vừa bị sa thải của Chelsea, cũng xuất hiện trong danh sách theo Mirror. Maresca gây chú ý với triết lý bóng đá hiện đại, chú trọng kiểm soát bóng và từng làm việc trong hệ thống của Pep Guardiola.

Còn theo The Sun, Gareth Southgate, cựu HLV đội tuyển Anh, vẫn là một phương án được một số ý kiến trong giới chuyên môn nhắc tới.

Southgate từng dẫn dắt đội tuyển Anh vào bán kết World Cup và chung kết Euro, qua đó xây dựng hình ảnh một HLV kiểm soát tốt áp lực truyền thông và tâm lý cầu thủ. Tuy nhiên, truyền thông Anh cũng lưu ý rằng phong cách huấn luyện thiên về an toàn của Southgate vẫn là chủ đề gây tranh luận khi đặt trong bối cảnh yêu cầu tái thiết mạnh mẽ tại Old Trafford.

Ngoài ra, Roberto De Zerbi, HLV người Ý từng gây ấn tượng tại Brighton, cũng nằm trong nhóm được theo dõi. Truyền thông Anh cho rằng lối chơi tấn công, kiểm soát bóng và khả năng nâng tầm cầu thủ của De Zerbi là những yếu tố khiến M.U quan tâm, dù việc đàm phán sẽ không đơn giản.

Cái tên cuối cùng là Thomas Tuchel, cựu HLV Chelsea và Bayern M.Unich. Theo Mirror, Tuchel được xem là phương án giàu kinh nghiệm nhất trong danh sách, từng giành Champions League và có thành tích ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, M.Uc độ phù hợp lâu dài với định hướng của M.U vẫn là dấu hỏi.

Hiện tại, Manchester United chưa đưa ra thông báo chính thức nào về việc bổ nhiệm HLV trưởng mới. Trong ngắn hạn, cựu danh thủ Manchester United Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester ở trận gặp Burnley vào giữa tuần.

Theo truyền thông Anh, đội bóng nhiều khả năng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tiếp tục rơi vào vòng xoáy thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

