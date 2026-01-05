Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhìn lại hành trình của HLV Amorim với Manchester United trước khi bị sa thải
Video Thể thao

Nhìn lại hành trình của HLV Amorim với Manchester United trước khi bị sa thải

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/01/2026 22:31 GMT+7

Manchester United đã sa thải HLV Amorim sau 14 tháng cầm quân, khép lại giai đoạn nhiều căng thẳng tại Old Trafford. Quyết định được đưa ra sau các cuộc họp nội bộ và chuỗi kết quả không đáp ứng kỳ vọng của ban lãnh đạo CLB.

Theo Sky Sports News, HLV Amorim có cuộc họp với giám đốc bóng đá Jason Wilcox vào hôm 2.1, nơi hai bên trao đổi chi tiết về định hướng chiến thuật của đội. Ban lãnh đạo Manchester United được cho là không hài lòng với phản ứng bị đánh giá là tiêu cực và mang nặng cảm xúc của HLV người Bồ Đào Nha trong cuộc họp này.

Đến sáng 5.1, HLV Amorim tiếp tục có buổi làm việc với ông Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada. Sau cuộc họp, Manchester United đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng, khi cho rằng vị trí của Amorim đã trở nên không thể duy trì.

Nhìn lại hành trình của HLV Amorim với Manchester United trước khi bị sa thải - Ảnh 1.

HLV Amorim bị sa thải sau 14 tháng dẫn dắt Manchester United

Sky Sports News cho biết hành vi thiếu ổn định, cùng những phản ứng cảm xúc không nhất quán, là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến quyết định sa thải. Khi được bổ nhiệm, ban lãnh đạo Manchester United kỳ vọng ông Amorim sẽ mang lại sự ổn định và cấu trúc cho đội bóng, điều ông từng làm được trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc HLV này bị cho là từ chối thích nghi, điều chỉnh chiến thuật theo hoàn cảnh và sự phát triển của đội đã làm xói mòn niềm tin từ thượng tầng CLB.

Manchester United khẳng định quyết định chia tay HLV Amorim không liên quan đến việc ông ưa dùng sơ đồ 3-4-3, mà xuất phát từ cách tiếp cận chiến thuật thiếu linh hoạt và những phát ngôn tiêu cực lặp lại trên truyền thông. Ban lãnh đạo tin rằng đội bóng vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, song họ không cảm nhận được sự lạc quan tương tự từ HLV trưởng.

Sau chuỗi kết quả kém, cuộc họp căng thẳng với ông Jason Wilcox và những bình luận tiêu cực liên tiếp trên mặt báo, Manchester United xác định sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi, dù không mong muốn tiếp tục thay HLV trưởng.

Nhìn lại hành trình của HLV Amorim với Manchester United trước khi bị sa thải

Về thành tích, HLV Amorim chỉ giành 24 chiến thắng sau 63 trận trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 38,1%. Đây là tỷ lệ thắng thấp nhất của một HLV Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, ngoại trừ giai đoạn ngắn Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền. Tại Premier League, Manchester United thắng 15 trong 47 trận dưới thời HLV Amorim, thua 19 trận, với trung bình chỉ 1,23 điểm/trận - thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League của CLB.

Chuỗi thắng dài nhất của HLV Amorim chỉ dừng ở 3 trận, và ông cũng để đội bóng thua đúng 1/3 số trận đã dẫn dắt, thành tích kém nhất của một HLV chính thức Manchester United kể từ thời Frank O’Farrell đầu những năm 1970.

Trong ngắn hạn, cựu danh thủ Manchester United Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester ở trận gặp Burnley vào giữa tuần. Về phần mình, Sky Sports News cho biết HLV Amorim nhiều khả năng sẽ trở về Bồ Đào Nha trong những ngày tới. HLV này được cho là cảm thấy không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ ban lãnh đạo và thất vọng với cách mọi việc kết thúc.

