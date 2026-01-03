Ngay sau khi đặt chân tới Ả Rập Xê Út, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út, chính thức khởi động hành trình tại VCK U.23 châu Á. Quãng đường di chuyển khoảng 1 giờ từ khách sạn đến sân tập không làm giảm nhịp độ chuẩn bị của toàn đội.

U.23 Việt Nam vào guồng tập luyện tại Ả Rập Xê út, sẵn sàng cho thử thách châu lục

Buổi tập diễn ra trong không khí tập trung cao độ, mang tính làm quen và điều chỉnh sau hành trình dài, đồng thời giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với điều kiện khí hậu, mặt sân và môi trường thi đấu tại nước chủ nhà.

Các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào buổi tập với sự quyết tâm cao ẢNH: VFF

Từ góc nhìn của hàng phòng ngự, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đánh giá các đối thủ ở vòng bảng đều đến từ khu vực Tây Á, sở hữu lợi thế rõ rệt về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, theo Hiểu Minh, U.23 Việt Nam lúc này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nền tảng thể lực được cải thiện đáng kể và không còn ở thế lép vế khi bước vào những cuộc đối đầu trực diện.