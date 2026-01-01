Theo báo The Star, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiều khả năng vẫn chưa đi đến điểm cuối trong hành trình pháp lý liên quan đến án phạt về việc giả mạo giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, ngay cả khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo.

FAM vẫn còn khả năng kháng cáo sau CAS, có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ

Tờ báo này dẫn một nguồn tin là luật sư thể thao người Malaysia, trong trường hợp không thành công tại CAS, FAM vẫn có thể tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ. Đây được xem là con đường pháp lý tiếp theo mà FAM có thể cân nhắc để tìm kiếm khả năng thay đổi phán quyết.

Trước đó, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên CAS nhằm phản đối quyết định của FIFA liên quan đến việc treo giò 7 cầu thủ mang dòng máu lai, do bị cáo buộc sử dụng hồ sơ bị làm giả. CAS hiện đặt trụ sở tại Lausanne, vì vậy các phán quyết của cơ quan này chịu sự điều chỉnh của Luật Tư pháp quốc tế tư nhân của Thụy Sĩ, trong đó cho phép Tòa án Liên bang Thụy Sĩ xem xét lại trong những trường hợp đặc biệt.

Nguồn tin cho biết, đây chính là cơ sở để FAM có thể tìm cách “cứu vãn” vụ việc nếu kháng cáo tại CAS không đạt kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, việc đưa hồ sơ lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ không đồng nghĩa với việc vụ án sẽ được xét xử lại hay đánh giá lại toàn bộ chứng cứ.

FAM có thểđưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ nếu kháng cáo tại CAS không đạt kết quả như mong muốn



Phạm vi xem xét của Tòa án Liên bang Thụy Sĩ được giới hạn rất chặt chẽ, chủ yếu tập trung vào các sai phạm nghiêm trọng về mặt thủ tục. Theo nguồn tin, các căn cứ kháng cáo thường rơi vào 3 nhóm chính.

Nhóm thứ nhất liên quan đến thẩm quyền và yếu tố hiến định, bao gồm việc thành lập hội đồng trọng tài không đúng quy định, chỉ định sai trọng tài hoặc trường hợp hội đồng trọng tài chấp nhận hay từ chối thẩm quyền xét xử một cách không phù hợp. Ngoài ra, các quyết định vượt quá phạm vi thẩm quyền, hoặc bỏ sót những yêu cầu hợp lệ đã được nêu, cũng có thể là căn cứ để xem xét.

Nhóm thứ hai là các vi phạm về thủ tục, trong đó đáng chú ý là việc một bên không được đảm bảo quyền được lắng nghe đầy đủ, không có cơ hội công bằng để trình bày quan điểm hoặc cung cấp chứng cứ. Nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các bên trong quá trình tố tụng cũng là yếu tố quan trọng.

Nhóm thứ ba liên quan đến trật tự công cộng của Thụy Sĩ, áp dụng trong trường hợp phán quyết bị cho là không tương thích một cách căn bản với các nguyên tắc pháp lý và giá trị nền tảng của quốc gia này.

CAS hiện được xem là cơ quan tư pháp độc lập cao nhất trong hệ thống thể thao thế giới. Cơ quan này vừa đóng vai trò là tòa án sơ thẩm trong một số tranh chấp, vừa là cấp phúc thẩm đối với các quyết định do những liên đoàn thể thao quốc tế như FIFA ban hành.

Thẩm quyền của CAS xuất phát từ các điều khoản trọng tài được quy định trong điều lệ và quy chế của các tổ chức thể thao, vốn mang tính ràng buộc đối với các liên đoàn thành viên. Tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc, các phiên xét xử tại CAS thường do hội đồng gồm 1 hoặc 3 trọng tài đảm nhiệm.

Về nguyên tắc, các phán quyết của CAS có giá trị chung thẩm và bắt buộc thi hành, ngoại trừ khả năng kháng cáo rất hạn chế lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, CAS vẫn chưa phát đi thông cáo báo chí hay cập nhật chính thức nào liên quan đến phiên điều trần giữa FAM và FIFA.

Tranh chấp giữa FAM và FIFA xoay quanh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Jon Irazabal, cùng các cáo buộc liên quan đến hồ sơ và gian lận.

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt cấm thi đấu 1 năm

Năm 2026 đã sang, đây cũng là năm đánh dấu 100 năm ngày FAM thành lập và cột mốc này bị vướng vào bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia. Không chỉ bị phạt, uy tín nền bóng đá bị ảnh hưởng mà FAM cũng đối diện với việc bị người hâm mộ quay lưng, mất niềm tin. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn sẽ chờ đến khi quy trình kháng cáo ở CAS hoàn tất để đưa ra án phạt bổ sung cho FAM, trong đó có các quyết định liên quan đến các trận đấu của Malaysia với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nepal ở vòng loại Asian Cup 2026.