Năm 2026 được xem là điểm nhấn lớn của thể thao thế giới khi hàng loạt sự kiện đỉnh cao như World Cup, Olympic mùa đông và ASIAD cùng diễn ra.

Năm 2026, thể thao thế giới có gì đáng chờ đợi?

World Cup quy mô lớn nhất lịch sử

Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 là tâm điểm lớn nhất của thể thao toàn cầu trong năm. Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), World Cup 2026 được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, đánh dấu lần đầu tiên một kỳ World Cup có 48 đội tuyển tham dự.

Việc mở rộng số đội kéo theo tổng số trận đấu tăng lên 104 trận, diễn ra tại nhiều thành phố khác nhau. FIFA cho biết thay đổi này nhằm gia tăng tính toàn cầu của giải đấu, tạo thêm cơ hội cho các đội tuyển đến từ châu Á, châu Phi và khu vực Bắc Trung Mỹ - Caribe.

Các linh vật của World Cup 2026 đã được trình diện ẢNH: FIFA

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát biểu rằng World Cup 2026 là một sự kiện lớn và Mỹ rất vinh dự khi được đồng tổ chức giải và bày tỏ mong muốn tham dự nhiều trận đấu, lễ khai mạc và lễ bế mạc của giải.

Tại một buổi họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump cũng khẳng định rằng mọi CĐV trên thế giới sẽ được chào đón tới World Cup 2026 và chính quyền Mỹ sẽ làm việc để tạo trải nghiệm “liền mạch” cho khán giả quốc tế, dù tồn tại một số lo ngại quốc tế về chính sách nhập cảnh.

Olympic mùa đông Milan - Cortina 2026

Theo Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ diễn ra tại Milan và Cortina d’Ampezzo (Ý). Đây là lần thứ 25 Olympic mùa đông được tổ chức và là lần thứ 3 Ý đăng cai sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh.

Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ diễn ra tại Milan và Cortina d’Ampezzo (Ý) dự kiến quy tụ hơn 2.900 VĐV đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ

Olympic mùa đông 2026 dự kiến quy tụ hơn 2.900 VĐV đến từ khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. IOC nhấn mạnh kỳ đại hội này được tổ chức theo định hướng bền vững, ưu tiên khai thác cơ sở vật chất sẵn có, phù hợp với xu hướng phát triển lâu dài của phong trào Olympic.

ASIAD 2026 - đấu trường lớn nhất của thể thao châu Á

Theo Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ASIAD 2026 sẽ được tổ chức tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya (Nhật Bản). Đây là đại hội thể thao quy mô lớn nhất châu lục, quy tụ hàng chục nghìn vận động viên tranh tài ở hơn 40 môn thể thao.

ASIAD 2026 có ý nghĩa quan trọng với các đội tuyển quốc gia châu Á trong giai đoạn tái cấu trúc lực lượng sau Olympic Paris 2024, đồng thời là bước chuẩn bị cho chu kỳ Olympic Los Angeles 2028. Với thể thao Việt Nam, ASIAD tiếp tục là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh ở cấp châu lục.

ASEAN Cup 2026

Theo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ASEAN Cup 2026 sẽ có 10 đội tuyển tham dự. Vòng bảng dự kiến diễn ra vào mùa hè 2026 theo thể thức vòng tròn một lượt tại các quốc gia trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của ASEAN Cup 2024



Việc đưa ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) sang tổ chức vào mùa hè xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của bóng đá khu vực. Trước đây, giải đấu thường diễn ra vào cuối năm, không thuộc FIFA Days, khiến nhiều đội tuyển gặp khó trong việc triệu tập cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải đấu và với lực lượng với các tuyến đồng đều như hiện nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương,

AFF Cup 2026 là lần thứ 16 các đội tuyển thuộc các Liên đoàn thành viên Đông Nam Á (AFF) so tài theo chu kỳ hai năm một lần, kể từ giải đầu tiên tổ chức tại Singapore vào năm 1996. Thời điểm diễn ra lễ bốc thăm chính thức AFF Cup 2026 sẽ được AFF công bố sau. Hai trận play-off nhằm xác định tấm vé cuối cùng vào vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về vào các ngày 2 và 9.6.