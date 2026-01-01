Năm 2025 thành công của bóng đá Việt Nam

Năm 2025 được xem là một năm thành công của bóng đá Việt Nam khi các đội tuyển quốc gia đồng loạt tạo dấu ấn ở đấu trường khu vực. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 (tên gọi cũ là AFF Cup). Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, trong khi U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng giành HCB và đội tuyển futsal nữ lần đầu giành HCV SEA Games.

Bóng đá Việt Nam năm 2026 chờ đợi điều gì sau cú hích 2025?

Những thành tích này tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng. Sự kiện đáng chú ý nhất là ASEAN Cup 2026 (tên gọi phổ biến là AFF Cup), được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức vào mùa hè, với 10 đội tuyển tham dự. Vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tại các quốc gia trong khu vực, sau đó là các trận đấu loại trực tiếp lượt đi - lượt về.

Việc chuyển ASEAN Cup sang tổ chức vào mùa hè được xem là phù hợp với thực tế mới của bóng đá khu vực, khi ngày càng nhiều cầu thủ Đông Nam Á thi đấu ở nước ngoài. Thời điểm này giúp các đội tuyển, trong đó có đội tuyển Việt Nam, có điều kiện triệu tập lực lượng tốt nhất, qua đó nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu.

Giây phút U.22 Việt Nam đăng quang vô địch tại SEA Games 33

ẢNH: Nhật Thịnh

Dù chỉ giành HCB nhưng màn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với tất cả những lời ngợi khen ẢNH: Khả Hòa

Bên cạnh ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu các trận quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days nhằm duy trì phong độ và thử nghiệm nhân sự. Dự kiến trong năm 2026, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ công bố án phạt dành cho đội tuyển Malaysia, và khi đó cục diện vòng loại Asian Cup 2026 cũng sẽ thay đổi, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé dự VCK Asian Cup 2026.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam để thua 0-4 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình nhưng nhiều khả năng kết quả sẽ thay đổi khi AFC áp dụng phạt bổ sung với việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Bóng đá Malaysia bị phạt nặng ‘kỷ lục’ 15,5 tỉ đồng với việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định Ảnh: Nhật Thịnh

Ở cấp CLB, V-League 2025-2026 vẫn đóng vai trò nền tảng trong việc phát hiện và nuôi dưỡng lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Cuộc đua ngôi vương V-League năm nay đang rất gay cấn với phong độ chói sáng của tân binh Ninh Bình FC trong khi các đội mạnh khác như CLB Nam Định, CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội cũng đang dần vào guồng.

Lực lượng kế thừa và những cá nhân được kỳ vọng

Bước sang năm 2026, bóng đá Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa duy trì thành tích, vừa tiếp tục trẻ hóa đội hình. Trong bối cảnh đó, nhiều cá nhân được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa mới cho đội tuyển bên cạnh những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Đức, Quang Hải, Duy Mạnh,...

Nguyễn Xuân Son là cái tên được chú ý khi anh quay trở lại sau gần 1 năm dưỡng thương. Với nền tảng thể lực, khả năng chơi linh hoạt và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong nước, Xuân Son được xem là phương án quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh cùng Tiến Linh và Xuân Son "3 cây chụm lại" tại AFF Cup 2024 ẢNH: Minh Tú

Đỗ Hoàng Hên, đã chính thức có quốc tịch Việt Nam từ cuối năm 2025 và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Bước vào năm 2026, Hoàng Hên được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công nhờ khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm thi đấu nhiều mùa tại V-League.

Ở nhóm cầu thủ trẻ, Đình Bắc và Thanh Nhàn tiếp tục là những gương mặt giàu tiềm năng. Cả 2 đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi được trao cơ hội ở các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Năm 2026 được xem là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ này khẳng định vai trò, hướng tới vị trí trụ cột lâu dài.

Sau cú hích năm 2025, áp lực dành cho bóng đá Việt Nam trong năm 2026 là không nhỏ. ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2026 với đội tuyển quốc gia hay VCK U.23 châu Á 2026 với đội trẻ vì vậy không chỉ là mục tiêu thành tích, mà còn là thước đo quan trọng cho chất lượng lực lượng kế thừa và hướng đi của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.