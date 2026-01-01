Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?
Video Thể thao

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/01/2026 21:08 GMT+7

Sau một năm 2025 thành công với các danh hiệu khu vực, U.23 Việt Nam bước vào hành trình hướng tới VCK U.23 châu Á 2026 với nhiều kỳ vọng, nhưng những hạn chế chuyên môn và bài học từ các trận giao hữu cho thấy đội còn không ít việc phải làm.

Những vấn đề "nóng" của U.23 Việt Nam

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games, U.23 Việt Nam được nhìn nhận là một trong những đội có nền tảng tốt trong khu vực. Tuy nhiên, khi hướng tới sân chơi châu lục, các hạn chế bắt đầu lộ diện rõ hơn.

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?

Một trong những vấn đề lớn nhất là khả năng phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng và cố định. Việc tổ chức hàng thủ chưa thật sự chặt chẽ, sự phối hợp giữa các vị trí còn thiếu đồng bộ khiến U.23 Việt Nam dễ rơi vào thế bị động khi gặp các đối thủ có thể hình và thể lực tốt hơn.

Bên cạnh đó, tuyến giữa đôi lúc thiếu một cầu thủ đủ khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu trong những thời điểm khó khăn. Khi bị gây áp lực liên tục, U.23 Việt Nam gặp khó trong việc giữ bóng, thoát pressing và triển khai lối chơi theo ý đồ chiến thuật.

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Ban huấn luyện trong việc điều chỉnh cách vận hành lối chơi, đặc biệt khi bước ra sân chơi châu Á - nơi cường độ, tốc độ và sức mạnh đều ở mức cao hơn so với khu vực Đông Nam Á.

Thất bại trước U.23 Syria và bài học trước VCK châu Á

Trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam có trận giao hữu với U.23 Syria trong chuyến tập huấn nước ngoài. Dù kết quả không như mong đợi, trận đấu này mang lại nhiều bài học quan trọng.

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam thua U.23 Syria 1-2 Ở trận giao hữu trong chuyến tập huấn nước ngoài

ẢNH: VFF

Trước đối thủ sở hữu thể hình vượt trội và lối chơi áp sát quyết liệt, U.23 Việt Nam vẫn tạo ra được cơ hội nhưng thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Ngược lại, hàng thủ tiếp tục bộc lộ điểm yếu khi phải chống đỡ các pha phản công nhanh và những tình huống tranh chấp tay đôi.

Thất bại này cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa môi trường thi đấu khu vực và châu lục, đồng thời giúp Ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá năng lực từng cầu thủ trong điều kiện áp lực cao. Việc "đổ mồ hôi trên thao trường" được xem là cần thiết để tránh phải trả giá ở giải đấu chính thức.

Tính toán của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik xác định giai đoạn chuẩn bị cho U.23 châu Á không chỉ là câu chuyện kết quả ở các trận giao hữu, mà quan trọng hơn là hoàn thiện cấu trúc đội hình và nâng cao khả năng thích ứng chiến thuật.

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho các cuộc đấu then chốt tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026 sắp diễn ra từ ngày 6 đến 24.1

ẢNH: Minh Tú

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chú trọng cải thiện khả năng phòng ngự từ xa, tổ chức pressing hợp lý và nâng cao tính kỷ luật trong hệ thống chiến thuật. Bên cạnh đó, việc xoay tua đội hình và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ cũng nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn trước khi chốt danh sách chính thức.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam rơi vào bảng A cùng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 JordanU.23 Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu khó, nhưng vẫn mở ra cơ hội cạnh tranh cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Jordan được xem là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vào tứ kết. Đại diện Tây Á giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, sở hữu nhiều cầu thủ đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia và từng chiếm ưu thế trong các lần đối đầu trước đây với U.23 Việt Nam.

U.23 Kyrgyzstan là ẩn số của bảng đấu khi lần đầu góp mặt tại VCK. Dù không có bề dày thành tích, đội bóng Trung Á được đánh giá có thể hình, thể lực tốt và lối chơi khó lường, đòi hỏi U.23 Việt Nam phải hết sức thận trọng.

Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng với truyền thống và thành tích nổi bật ở U.23 châu Á. Trước đội chủ nhà vượt trội, mục tiêu thực tế của U.23 Việt Nam là giành kết quả tốt trước Jordan và Kyrgyzstan để nuôi hy vọng đi tiếp.

Con đường từ Đông Nam Á ra sân chơi châu Á đòi hỏi U.23 Việt Nam phải thay đổi cả tư duy lẫn cách tiếp cận trận đấu. Những bài học từ thất bại trước U.23 Syria, nếu được khai thác đúng cách, có thể trở thành nền tảng quan trọng để đội bóng trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu tiến sâu tại VCK U.23 châu Á 2026.

Tin liên quan

FAM vẫn còn khả năng kháng cáo sau CAS, có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ

FAM vẫn còn khả năng kháng cáo sau CAS, có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ

Theo The Star, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn khả năng theo đuổi con đường pháp lý nếu kháng cáo tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) không thành công, khi Tòa án Liên bang Thụy Sĩ được xem là phương án cuối cùng theo quy định pháp luật quốc tế.

Bóng đá Việt Nam năm 2026 chờ đợi điều gì sau cú hích 2025?

Năm 2026, thể thao thế giới có gì đáng chờ đợi?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam 2026 U.23 châu Á Kim Sang-sik U.23 Syria bóng đá trẻ Việt Nam Sea games U.23 Đông Nam Á VFF U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận