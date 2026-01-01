Những vấn đề "nóng" của U.23 Việt Nam

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games, U.23 Việt Nam được nhìn nhận là một trong những đội có nền tảng tốt trong khu vực. Tuy nhiên, khi hướng tới sân chơi châu lục, các hạn chế bắt đầu lộ diện rõ hơn.

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?

Một trong những vấn đề lớn nhất là khả năng phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng và cố định. Việc tổ chức hàng thủ chưa thật sự chặt chẽ, sự phối hợp giữa các vị trí còn thiếu đồng bộ khiến U.23 Việt Nam dễ rơi vào thế bị động khi gặp các đối thủ có thể hình và thể lực tốt hơn.

Bên cạnh đó, tuyến giữa đôi lúc thiếu một cầu thủ đủ khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu trong những thời điểm khó khăn. Khi bị gây áp lực liên tục, U.23 Việt Nam gặp khó trong việc giữ bóng, thoát pressing và triển khai lối chơi theo ý đồ chiến thuật.

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Ban huấn luyện trong việc điều chỉnh cách vận hành lối chơi, đặc biệt khi bước ra sân chơi châu Á - nơi cường độ, tốc độ và sức mạnh đều ở mức cao hơn so với khu vực Đông Nam Á.

Thất bại trước U.23 Syria và bài học trước VCK châu Á

Trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam có trận giao hữu với U.23 Syria trong chuyến tập huấn nước ngoài. Dù kết quả không như mong đợi, trận đấu này mang lại nhiều bài học quan trọng.

U.23 Việt Nam thua U.23 Syria 1-2 Ở trận giao hữu trong chuyến tập huấn nước ngoài ẢNH: VFF

Trước đối thủ sở hữu thể hình vượt trội và lối chơi áp sát quyết liệt, U.23 Việt Nam vẫn tạo ra được cơ hội nhưng thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Ngược lại, hàng thủ tiếp tục bộc lộ điểm yếu khi phải chống đỡ các pha phản công nhanh và những tình huống tranh chấp tay đôi.

Thất bại này cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa môi trường thi đấu khu vực và châu lục, đồng thời giúp Ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá năng lực từng cầu thủ trong điều kiện áp lực cao. Việc "đổ mồ hôi trên thao trường" được xem là cần thiết để tránh phải trả giá ở giải đấu chính thức.

Tính toán của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik xác định giai đoạn chuẩn bị cho U.23 châu Á không chỉ là câu chuyện kết quả ở các trận giao hữu, mà quan trọng hơn là hoàn thiện cấu trúc đội hình và nâng cao khả năng thích ứng chiến thuật.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho các cuộc đấu then chốt tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026 sắp diễn ra từ ngày 6 đến 24.1 ẢNH: Minh Tú

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chú trọng cải thiện khả năng phòng ngự từ xa, tổ chức pressing hợp lý và nâng cao tính kỷ luật trong hệ thống chiến thuật. Bên cạnh đó, việc xoay tua đội hình và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ cũng nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn trước khi chốt danh sách chính thức.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam rơi vào bảng A cùng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu khó, nhưng vẫn mở ra cơ hội cạnh tranh cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Jordan được xem là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vào tứ kết. Đại diện Tây Á giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, sở hữu nhiều cầu thủ đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia và từng chiếm ưu thế trong các lần đối đầu trước đây với U.23 Việt Nam.

U.23 Kyrgyzstan là ẩn số của bảng đấu khi lần đầu góp mặt tại VCK. Dù không có bề dày thành tích, đội bóng Trung Á được đánh giá có thể hình, thể lực tốt và lối chơi khó lường, đòi hỏi U.23 Việt Nam phải hết sức thận trọng.

Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng với truyền thống và thành tích nổi bật ở U.23 châu Á. Trước đội chủ nhà vượt trội, mục tiêu thực tế của U.23 Việt Nam là giành kết quả tốt trước Jordan và Kyrgyzstan để nuôi hy vọng đi tiếp.

Con đường từ Đông Nam Á ra sân chơi châu Á đòi hỏi U.23 Việt Nam phải thay đổi cả tư duy lẫn cách tiếp cận trận đấu. Những bài học từ thất bại trước U.23 Syria, nếu được khai thác đúng cách, có thể trở thành nền tảng quan trọng để đội bóng trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu tiến sâu tại VCK U.23 châu Á 2026.