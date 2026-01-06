'Người hùng' Hiểu Minh: 'HLV Kim Sang-sik muốn U.23 Việt Nam toàn thắng'

Hiểu Minh: U.23 Việt Nam không ngủ quên trên chiến thắng

"Trước trận đấu này, U.23 Việt Nam xem trọng các đối thủ ở bảng A VCK U.23 châu Á như nhau. Họ đều rất mạnh, do đó, chúng tôi phải rất nỗ lực để tìm kiếm chiến thắng. HLV Kim Sang-sik đã đặt mục tiêu cho các cầu thủ U.23 Việt Nam phải thắng từng trận để vượt qua vòng bảng", trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ sau chiến thắng 2-0 ở trận ra quân trước U.23 Jordan, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1.

U.23 Việt Nam thắng thuyết phục 2-0 trước U.23 Jordan ở lượt ra quân bảng A VCK U.23 châu Á, nhờ hai bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh trong hiệp 1.

Trong đó, Hiểu Minh ghi bàn nhờ pha dứt điểm cận thành ở pha phạt góc (Văn Khang kiến tạo) diễn ra phút 42.

Trung vệ sinh năm 2004 cũng có trận đấu xuất sắc, khi có 7 pha phá bóng, 2 tình huống thu hồi bóng và 1 pha đánh chặn. Hiểu Minh được ban tổ chức bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", khi cùng với Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh tạo thành hàng thủ ba người kiên cố, giúp U.23 Việt Nam phong tỏa hàng công U.23 Jordan. Phải đến nửa sau hiệp 2, U.23 Việt Nam mới để đối thủ tạo ra cơ hội, nhưng phong độ xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên đã giúp toàn đội sạch lưới.

"Tôi tin rằng hàng hậu vệ U.23 Việt Nam đã chơi rất chắc chắn. Ở pha bóng cuối, U.23 Jordan đã có pha đối mặt nhưng thủ môn Trung Kiên đã giữ sạch lưới. Hôm nay, chúng tôi đã chơi tập trung và cần giữ tập trung như vậy cho các trận tiếp theo", Hiểu Minh đánh giá.

Ở trận tiếp theo, U.23 Việt Nam sẽ so tài U.23 Kyrgyzstan. Nếu tiếp tục lấy trọn 3 điểm, thầy trò ông Kim có cơ hội vào tứ kết.

Dù vậy, Hiểu Minh cho rằng U.23 Việt Nam cần tiếp tục tập trung và duy trì tinh thần chiến đấu.

"U.23 Việt Nam rất vui với chiến thắng, nhưng phải tập trung cho trận đấu tiếp theo, phải cố gắng giữ tinh thần như ở trận đấu này", trung vệ đang chơi cho PVF-CAND tiết lộ.