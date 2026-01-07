Theo báo Report.kg của Kyrgyzstan, trận đấu giữa U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út diễn ra tối 6.1 tại Jeddah đã khép lại với bàn thua quyết định ở phút 88. Đội bóng Trung Á phải thi đấu thiếu người từ phút 34 sau khi tiền vệ Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trọng tài chính Fu Ming (Trung Quốc) đã tham khảo VAR trước khi rút thẻ đỏ, khiến U.23 Kyrgyzstan rơi vào thế bất lợi lớn trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù chỉ còn 10 người, đội bóng này vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ và nuôi hy vọng giành 1 điểm trước đối thủ được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, một khoảnh khắc mất tập trung ở cuối trận đã khiến họ phải trả giá.

HLV trưởng Edmar Lacerda thừa nhận đây là cú sốc lớn với U.23 Kyrgyzstan. Phát biểu sau trận, ông cho biết vẫn còn những băn khoăn về công tác trọng tài.

U.23 Kyrgyzstan thua phút 88, HLV Edmar Lacerda dè chừng U.23 Việt Nam

HLV Edmar Lacerda nói: “Tôi không nghi ngờ năng lực của đội bóng, nhưng trong các quyết định của trọng tài có những tình huống khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi. Dù vậy, toàn đội sẽ nhanh chóng tập trung cho trận đấu tiếp theo”.

Báo chí Kyrgyzstan cũng nhắc lại việc trọng tài Fu Ming từng gây tranh cãi khi điều hành trận vòng 16 đội giữa đội tuyển Kyrgyzstan và đội tuyển UAE tại Cúp bóng đá châu Á 2019.

Sau thất bại trước U.23 Ả Rập Xê Út, HLV Edmar Lacerda khẳng định U.23 Kyrgyzstan buộc phải dồn toàn lực cho trận gặp U.23 Việt Nam lúc 21 giờ ngày 9.1, nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá U.23 Việt Nam là đội bóng có nền tảng kỹ thuật tốt và sở hữu HLV giỏi. Ông cho rằng các trận đấu tại bảng A đều rất khắc nghiệt, đòi hỏi các đội phải nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ đầu.

U.23 Việt Nam có cơ hội lớn vào tứ kết

Về phía U.23 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan ở trận ra quân. Nguyễn Đình Bắc (phạt đền) và Nguyễn Hiểu Minh là những người lập công, giúp U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số dương 2.

U.23 Việt Nam đang phát huy hiệu quả rõ rệt từ các tình huống cố định, mảng miếng đã được tập luyện và áp dụng thường xuyên từ SEA Games 33. Trong chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan tối 6.1 tại vòng bảng U.23 châu Á 2026, cả 2 bàn thắng đều xuất phát từ phạt góc: Nguyễn Đình Bắc ghi bàn từ chấm phạt đền, còn Nguyễn Hiểu Minh lập công sau quả đá phạt góc của Khuất Văn Khang, theo the-AFC.com.

HLV Kim Sang-sik sẽ giải bài toán khó tiếp theo mang tên U.23 Kyrgyzstan

HLV Kim Sang-sik cho biết sự tập trung trong các tình huống cố định là yếu tố then chốt, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là hồi phục thể lực cho các cầu thủ trước trận gặp U.23 Kyrgyzstan. The-AFC.com đánh giá U.23 Việt Nam là đội bóng rất khó bị đánh bại, nhận định cũng được HLV Omar Nahji của U.23 Jordan thừa nhận sau trận thua.

Với cục diện hiện tại, U.23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội sớm giành vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2026. Nếu U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2, hai đội sẽ chắc suất đi tiếp trước lượt trận cuối.