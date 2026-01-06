Lịch thi đấu cực hay hôm nay U.23 Việt Nam - U.23 Jordan: Thử thách bản lĩnh

Trước đối thủ đang vươn mình mạnh mẽ ở Tây Á, U.23 VN sẽ phải thể hiện rõ bản lĩnh, sự tỉnh táo và khả năng tuân thủ đấu pháp nếu muốn tạo lợi thế ngay từ đầu.

Ư U TIÊN SỰ CHẶT CHẼ, KIỂM SOÁT RỦI Ro

Khoảng 5 - 7 năm trước, trình độ bóng đá của Jordan chưa tạo ra sự khác biệt quá lớn so với VN, nhưng ít năm trở lại đây, đội bóng Tây Á này đã tiến bộ vượt bậc. Đội tuyển quốc gia Jordan giành vé dự VCK World Cup 2026, còn lứa U.23 cho thấy sự trưởng thành rõ rệt khi trong các trận giao hữu mới nhất đã cầm hòa U.23 Uzbekistan và U.23 Nhật Bản - đương kim vô địch U.23 châu Á.

Trước một đối thủ mạnh, giàu thể lực, chơi tấn công trực diện và có xu hướng áp đặt thế trận, U.23 VN buộc phải nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Yếu tố tâm lý của trận mở màn luôn rất khó lường, vì vậy cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn đấu pháp sẽ đóng vai trò quyết định. HLV Kim Sang-sik đã dành nhiều thời gian mổ băng đối thủ, và nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ưu tiên sự an toàn, tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Cốt lõi của sự an toàn nằm ở khả năng giữ cự ly đội hình hợp lý, các tuyến gắn kết chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống cho đối phương khai thác. Trước các đội bóng Tây Á thì việc phòng ngự chủ động, pressing quyết liệt, đeo bám nhanh và kiểm soát bóng bổng là yêu cầu bắt buộc. Quan trọng hơn, U.23 VN phải kiểm soát rủi ro, tránh những sai sót cá nhân dẫn đến các pha làm bàn từ những tình huống cố định, vốn là "đặc sản" của Jordan.

Nếu giữ được phong độ cao và tiếp tục phát huy bản lĩnh kiên cường, U.23 VN có thể tạo bất ngờ Ảnh: NHẬT THỊNH

Từ thủ môn Trung Kiên đến các trụ cột hàng thủ như Hiểu Minh, Lý Đức hay Nhật Minh, tất cả đều thể hiện sự tự tin vào khả năng tuân thủ đấu pháp. Hiểu Minh thẳng thắn: "Về thể hình, chúng ta không còn quá thua kém nên sẽ cố gắng kiểm soát tốt bóng bổng". Trung Kiên nhấn mạnh sự kín kẽ và khả năng bọc lót của hàng thủ, trong khi Nhật Minh khẳng định toàn đội không ngại va chạm và luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

P HÁT HUY BẢN LĨNH TỪ ĐÀN ANH

Jordan từng là đối thủ mà bóng đá VN vượt qua bằng bản lĩnh và ý chí kiên cường. Tại vòng 16 đội Asian Cup 2019, đội tuyển VN đã hòa Jordan 1-1 sau 120 phút và giành chiến thắng trên chấm luân lưu để vào tứ kết. Đó là trận đấu mà các học trò HLV Park Hang-seo thể hiện rõ sự lì lợm, chọn lối chơi phù hợp và kiểm soát tốt thế trận, thậm chí cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Dù luôn đề cao sự an toàn, đội tuyển VN khi đó không hề bị động. Đặc biệt là chúng ta không lúng túng khi bị Jordan dẫn trước, mà vẫn tự tin tạo sự gắn kết để có bàn gỡ hòa.

Danh sách U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á 2026. Do Bùi Vĩ Hào bị chấn thương nên cầu thủ 18 tuổi Nguyễn Lê Phát được thay vào giờ chót Ảnh: VFF

Bài học tuyệt vời ấy vẫn còn nguyên giá trị với lứa cầu thủ trẻ hiện tại. Trong ký ức chưa xa, U.23 VN từng thể hiện bản lĩnh kiên cường và tinh thần không bỏ cuộc trong trận chung kết SEA Games 33 với người Thái. U.23 VN đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy thuyết phục, vượt qua nghịch cảnh để bước lên ngôi cao nhất ngay tại sân nhà của Thái Lan. Bước ra sân chơi đẳng cấp châu Á, thử thách mang tên U.23 Jordan rõ ràng khắc nghiệt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để những gương mặt được kỳ vọng như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận… cho thấy sự trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh thi đấu. U.23 VN cần giữ được cái đầu lạnh, sự tỉnh táo trong từng pha xử lý, đồng thời phải đủ tự tin để không bị cuốn theo lối chơi giàu thể lực và tốc độ của đối thủ.

Trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun-jai (thứ ba từ phải sang trái) điều hành trận đấu Ảnh: Ngọc Linh

Nếu làm được điều đó, cộng thêm việc đặt sự chặt chẽ và kỷ luật chiến thuật lên hàng đầu, U.23 VN hoàn toàn có cơ sở để nghĩ đến một bất ngờ. Không chỉ là câu chuyện mở dần cánh cửa vào tứ kết, mà quan trọng hơn, đó còn là cơ hội để khẳng định vị thế, bản lĩnh và hình ảnh của bóng đá trẻ VN tại bảng đấu được đánh giá rất khó lường ở giải U.23 châu Á.

Trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun-jai được giao nhiệm vụ bắt chính trận đấu. Hỗ trợ cho ông là 2 trợ lý đồng hương gồm Jang Jong-pil và Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ tư của trận đấu là Abdullah Jamali (Kuwait). Trong khi đó, tổ VAR cũng mang dấu ấn châu Á với Kim Woo-sung (Hàn Quốc) làm trọng tài VAR và Luk Kin Sun (Hồng Kông) giữ vai trò trợ lý VAR.

