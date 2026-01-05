Ai làm trọng tài và điều hành VAR trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan, AFC công khai danh tính

Tổ trọng tài Hàn Quốc điều hành trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan

Cụ thể, trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun-jai được giao nhiệm vụ bắt chính. Hỗ trợ cho ông là 2 trợ lý đồng hương gồm Jang Jong-pil và Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ tư của trận đấu là Abdullah Jamali (Kuwait). Trong khi đó, tổ VAR cũng mang dấu ấn châu Á với Kim Woo-sung (Hàn Quốc) làm trọng tài VAR và Luk Kin Sun (Hồng Kông) giữ vai trò trợ lý VAR.

Trọng tài Choi Huyn-jai (thứ 3 từ phải sang) đã từng điều hành trận đấu có Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Việc AFC phân công tổ trọng tài giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp trận đấu diễn ra công bằng, minh bạch, trong bối cảnh U.23 Việt Nam đang phải đối diện không ít khó khăn về lực lượng trước giờ bóng lăn.

U.23 Việt Nam vẫn đủ 23 cầu thủ

Chiều 5.1, HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U.23 Việt Nam tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Bùi Vĩ Hào, cầu thủ đã nỗ lực tập luyện hồi phục và thậm chí góp mặt trong trận "tổng duyệt" gặp U.23 Syria ngày 30.12.2025, nhưng vẫn không đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất cho giải đấu khắc nghiệt sắp tới.

So với danh sách sơ bộ đăng ký với AFC, HLV Kim Sang Sik có một điều chỉnh đáng chú ý khi trao cơ hội cho tiền vệ trẻ Nguyễn Lê Phát, người được lựa chọn thay thế Vĩ Hào trong danh sách chính thức.

Bên cạnh đó, U.23 Việt Nam cũng ghi nhận thêm một thay đổi về nhân sự khi Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung thay cho Nguyễn Tân dính chấn thương. Với sự hỗ trợ của VFF, AFC và ban tổ chức nước chủ nhà, thủ môn Phạm Đình Hải đã hoàn tất visa vào chiều 5.1 và sẽ sớm được sắp xếp sang Ả Rập Xê Út hội quân cùng toàn đội.

Theo kế hoạch, lúc 18 giờ 30 ngày 6.1, U.23 Việt Nam sẽ chính thức xuất quân. Những thiệt thòi về nhân sự ngay trước ngày thi đấu đặt ra yêu cầu rất lớn về tinh thần, bản lĩnh và sự đoàn kết, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình đầy thử thách tại VCK U.23 châu Á 2026.